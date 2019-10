Retraites : Les Allemands devront travailler jusqu’à 69 ans [Vidéo]

L’âge de départ à la retraite des salariés allemands devra à moyen terme être porté à 69 ans face au déclin du nombre d’actifs, préconise la Bundesbank.

Les actifs allemands vont devoir travailler plus longtemps. Voilà la préconisation de la Banque centrale allemande dans son bulletin mensuel paru ce mardi. Le déclin démographique attendu au sein de la première économie européenne va soumettre le système de retraite par répartition « à une pression considérable à l’avenir, en particulier à partir du milieu des années 2020 », écrit-elle.

Aussi, pour pérenniser la situation des caisses publiques, « l’âge de la retraite » constitue « un des leviers importants pour de futures réformes », poursuit le document. La dernière réforme datant de 2012 a consisté à relever progressivement l’âge légal pour partir à la retraite de 65 à 67 ans d’ici le début de la décennie 2030. Mais cela ne suffira pas compte tenu des bataillons de baby-boomers qui prendront leur retraite à partir du milieu des années 2020, pendant que l’espérance de vie en Allemagne progresse toujours. Selon les calculs de la Banque fédérale, les actifs nés en 2001 pourraient bénéficier d’une retraite à taux plein à compter de mai 2070, à l’âge de 69 ans et quatre mois.

Opposition de la classe politique

Les premières réactions politiques lundi ont été négatives. « Fixer un âge de la retraite plus élevé est la mauvaise piste. », estime la députée Katja Mast, vice-présidente du groupe parlementaire social-démocrate (SPD), le parti allié aux conservateurs dans le gouvernement de coalition d’Angela Merkel, citée par le Handelsblatt. « Nous avons besoin d’une stratégie pour travailler plus sainement plus longtemps, et pas d’une retraite pour tous à 69 ans. », juge de son côté Markus Kurth, député des Verts, cité par l’agence DPA.

Il faudrait plutôt « élargir la base de calcul des retraites. », assure quant à lui Dietmar Bartsch, chef du parti de gauche Die Linke au Bundestag. Il remet en question l’utilité de régimes de retraites spécifiques pour les fonctionnaires, travailleurs indépendants et personnels du monde politique.

Une question qui fait écho avec la réforme française

Le sujet est sensible en Allemagne où beaucoup de ménages voient leur argent, placé dans une retraite privée, fructifier très lentement en raison des taux d’intérêt ramenés au plus bas. Le gouvernement Merkel devrait recevoir un rapport d’une commission ad hoc sur les retraites courant 2020, mais il y a peu de chances que les choses ne bougent avant les élections prévues en 2021.

Pour l’heure, les partis au pouvoir veulent stabiliser jusqu’en 2025 le rapport entre la pension versée et le salaire moyen, déjà peu élevé à 48 %, et le taux de cotisation à 20 %.

En France, la discussion se poursuit sur la réforme des retraites mais beaucoup de points restent en suspens. Dans son rapport dévoilé en juillet, le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye avait proposé un « âge du taux plein » à 64 ans.

Time : 1 mn 54 / [1]

La dernière réforme en Allemagne relève progressivement l’âge légal de départ à la retraite de 65 à 67 ans d’ici le début de la décennie 2030. AFP / Pour illustration

Source :

https://www.20minutes.fr/monde/2633691-20191022-retraites-allemands-apres-2001-devront-travailler-jusqu-69-ans-selon-bundesbank

Article :

20 Minutes avec AFP

Vidéo :

[1] Allemagne : l’âge de la retraite bientôt fixé à 69 ans ? – Le Point Actu / Dailymotion