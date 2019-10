Une entreprise canadienne a mis au point un bouclier d’invisibilité [Vidéos]

Time : 1 mn 01 / [1]

Le fabricant canadien de camouflages, Hyperstealth Biotechnology, a déposé une demande de brevet pour son matériau « Quantum Stealth ». La technologie peu coûteuse et très fine consiste à plier la lumière autour d’une cible pour modifier sa position ou la faire disparaître complètement, ne laissant que l’arrière-plan.

Pour illustration

Du roman « L’Homme invisible » publié par H. G. Wells en 1897 à la célèbre cape d’invisibilité de la saga « Harry Potter », en passant par l’artiste chinois Liu Bolin, la capacité à devenir invisible est une caractéristique qui a nourri de nombreuses œuvres de la culture populaire. Un concept que l’on associe souvent à la science-fiction, qui s’apprêterait pourtant à déferler, ni vu, ni connu, dans le monde réel grâce à l’entreprise canadienne HyperStealth, explique IFL Science.

Pour autant, ici, pas de sortilège élaboré ou de potion inventée par un savant fou. L’entreprise, fondée en 1999, travaille sur le sujet depuis 2011 en utilisant des principes scientifiques identifiés depuis le… 17ème siècle et que l’on qualifie de lois de Snell-Descartes. De quoi parle-t-on concrètement ici ? Les Canadiens ont conçu un matériau nommé « Quantum Stealth » qui a la capacité de dévier le trajet de la lumière. Ce faisant, il crée une illusion plutôt convaincante d’invisibilité, comme on peut le voir dans les vidéos publiées par l’entreprise. L’effet ne serait pas uniquement visuel, puisque le matériau pourrait aussi bloquer les signaux infrarouges, thermiques ou ultraviolets, selon l’entreprise.

Vidéo à regarder sur YouTube

Time : 8 mn 54 [Vostvfr] / [2]

Des usages avant tout militaires

La vidéo permet bien entendu de voir que l’illusion n’est pas parfaite. On peut toujours voir sur les images qu’il y a quelque chose. On ne peut simplement pas en discerner les détails. La précision de l’illusion varie aussi en fonction de la distance à laquelle elle se trouve. Des limites qui ne semblent pas poser de problèmes à HyperStealth. En effet, leur technologie présente l’avantage d’être peu coûteuse à produire. Par ailleurs, ce matériau ne requiert pas de source d’énergie.

Surtout, le Quantum Stealth n’est pas destiné à un usage grand public. L’entreprise, spécialisée dans la fabrication d’uniformes de camouflage pour l’armée, destinerait avant tout son invention à des usages militaires. Or, dans ce domaine, rendre des soldats, des véhicules ou des avions indétectables présente des avantages notables. À l’heure actuelle, quatre brevets ont été déposés et la fabrication devrait bientôt commencer.

Pour illustration

Source :

http://www.hyperstealth.com/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_de_Snell-Descartes

https://www.iflscience.com/technology/a-canadian-company-has-created-an-incredible-invisibility-shield/

https://www.lepoint.fr/high-tech-internet/une-entreprise-canadienne-a-cree-un-bouclier-d-invisibilite-22-10-2019-2342863_47.php

Article :

Le Point

Vidéo :

[1] ‘Invisibility cloak’ that could hide tanks and troops looks closer to reality – The Telegraph YouTube

[2] Hyperstealth Invisibility Cloak 9 Minute Promotional Video – Hyperstealth Corp / YouTube