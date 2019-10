Google Play Store : 42 applications infectées par un logiciel malveillant

Pour illustration

Depuis un plus d’un an, un malware dont le but est d’envoyer des publicités intrusives s’est propagé sur le Google Play Store. Pour éviter d’être repéré par Google ou par leurs victimes, le malware multiplie les astuces.

Quarante-deux applications Android disponibles sur le Google Play Store permettaient la propagation d’un logiciel malveillant. Des chercheurs en sécurité de la société Eset ont repéré dans ces programmes la présence d’un malware publicitaire baptisé « Android/AdDisplay. Ashas », explique Phonandroid ce vendredi. Au total, les applications en question ont été téléchargées 8 millions de fois depuis un peu plus d’un an.

Voici les 42 applications du Play Store infectées par un virus

Une fois infiltré sur votre smartphone, le malware va afficher des publicités intrusives sur l’écran de votre téléphone. Comme c’est souvent le cas, la première annonce affichée à l’écran ne débarquera que 24 minutes après l’installation. « Le risque que l’utilisateur associe les annonces indésirables à une application particulière va diminuer. » explique Lukas Stefanko. Le maliciel va donc espacer l’affichage de chaque publicité. Du reste, l’application va fonctionner comme prévu afin de ne pas éveiller les soupçons des utilisateurs.

Pour ne pas être repéré par les systèmes de sécurité mis en place par Google, l’application infectée est capable de déterminer quand elle fait l’objet d’une vérification ou d’un scanner. Si l’application repère une adresse IP en provenance d’un serveur de Google, elle ne déploiera aucune annonce sur l’écran. Dans la même optique, le malware va faire disparaître l’icône raccourci présente sur votre écran d’accueil quelques heures après l’installation.

Au moment où Eset a découvert l’existence de ce malware, 21 applications vérolées avaient déjà retirées du Play Store depuis plusieurs mois. Néanmoins, 21 applications contenant le logiciel étaient toujours disponibles sur la boutique de Google. Visiblement, toutes les applications ont été mises en ligne par le même développeur. Voici la liste des 42 applications frauduleuses :

Anit.bouncingball

Anthu91.soccercard

Basketball

Basketballperfectshot

Bouncingball

Boxs.puzzles.Puzzlebox

Doscreenrecorder.screenrecorder

Downloadmasterfree

Fbvideodownloader

Flatmusic

Floating.tube.bymuicv

Heroesjump

Hikeforig hashtag

Hugofq.wismichudosmildiecisiete

Instadownloader

Instadownloader Pro

Instafollowers.hiketop

Intatwitfb.download.videodownloader

Liteforfb

MasterFree

Minigamehouse Photoalbum

Mp4.video.downloader

Puzzle.crosssum

Radiogroup.tvnradio

Ringtone Maker

Ringtone maker 2019

Ringtone Makerapp 2019

Santastudio.headsoccer2

Socialdownloader

Solitairefree

Solucionariodebaldor

Solucionariodebaldor 2019

SpiderSolitaireGames

Tank1990

Tankbattle

Thrtop.alldownloader

Top1.videodownloader

Toptools.allvideodownloader

Tvn.app.smartnote

Tvngroup.ankina.reminderWater

Videotomp4.downloader

Worldchampion2018

Yellow.craft

Alerté par Eset, Google a rapidement supprimé les 21 applications restantes de son Play Store. « Ces applications sont toujours disponibles dans les magasins d’applications tiers. » précise le rapport d’Est. Par mesure de sécurité, on vous conseille d’équiper votre smartphone d’un antivirus Android gratuits. De même, on vous conseille de ne pas installer d’applications dont le développeur vous est inconnu. Enfin, on vous invite à toujours consulter les avis des précédents usagers.

