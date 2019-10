Il perd temporairement la vue suite à une utilisation excessive de son smartphone

Time : 1 mn 26 / [1]

Infarctus de l’œil

Il perd la vue à cause de son smartphone

Cet homme avait l’habitude de jouer sur son smartphone jusque tard dans la nuit… Jusqu’au jour où il perd subitement la vue d’un côté. Son médecin lui diagnostique un infarctus de l’œil.

Passer trop de temps sur son smartphone, en particulier juste avant de dormir, n’est pas très bon pour la santé. Outre les troubles du sommeil que cela engendre, l’utilisation prolongée des écrans peut aussi causer de graves problèmes oculaires. Wang, un Chinois dont on ne connaît que le prénom, a perdu temporairement la vue après avoir utilisé son téléphone au lit.

Le patient avait l’habitude de jouer à des jeux sur mobile, lumière éteinte, juste avant de dormir. Selon les médecins qui l’ont soigné, cela lui aurait causé une occlusion de l’artère centrale de la rétine (OACR), également connue sous le nom d’infarctus de l’œil.

Une perte brutale, unilatérale et indolore de la vision

Cette affection rare, qui touche 1 % de la population, est provoquée par le blocage ou le rétrécissement des artères qui transportent l’oxygène vers la rétine. Il se traduit par une perte brutale et unilatérale de la vision, généralement indolore.

Selon Le manuel MSD, l’occlusion artérielle rétinienne peut être due à une embolie ou, moins fréquemment, à une thrombose. Les symptômes caractéristiques permettent d’orienter le diagnostic, qui est ensuite confirmé par un examen du fond d’œil et une angiographie à fluorescéine.

La formation d’un caillot au niveau de l’artère rétinienne peut aussi révéler un problème de santé cardiovasculaire plus global, et donc donner lieu à un bilan médical. En effet, une étude a montré qu’un patient sur cent, victime d’un infarctus de l’œil, va souffrir d’un accident vasculaire cérébral dans les 90 jours qui suivent.

Son smartphone en cause, selon les médecins chinois

« J’utilisais mon œil droit pour regarder mon téléphone et je pouvais voir certains mots mais pas d’autres. », rapporte Wang dans une interview à South China Morning Post. Son médecin, Lei Tao, estime que l’utilisation excessive de son smartphone a exercé une pression excessive sur la vision de cet homme, ce qui l’a rendu brutalement aveugle d’un œil.

Le spécialiste ajoute qu’environ vingt nouveaux patients se présentent chaque mois dans sa clinique avec des symptômes similaires. Selon lui, il s’agit d’une “épidémie croissante”.

Les Américains pensent plutôt à une migraine ophtalmique

Néanmoins, les experts américains sont sceptiques face à ce diagnostic. Ils rappellent que l’occlusion de l’artère centrale de la rétine survient généralement chez des personnes âgées, qui souffrent déjà de problèmes cardiaques.

Pour le Dr Gareth Lema, chirurgien de la rétine au Mount Sinai’s New York Eye and Ear Infirmary, Wang « a tout aussi bien pu souffrir d’une migraine ophtalmique ». Ce trouble, beaucoup plus fréquent, peut survenir chez les personnes très fatiguées ou qui forcent trop sur leurs yeux. Il peut se traduire par une perte de vision temporaire, causée par des spasmes des vaisseaux sanguins dans la rétine ou derrière l’œil.

Pas assez de preuve pour revendiquer un infarctus de l’œil

« Pour revendiquer un infarctus oculaire, il doit y avoir des preuves. », ajoute le Dr Lema. Cette pathologie entraîne notamment « un blanchiment de la rétine et un amincissement des artères, qui peut persister plusieurs semaines. », explique le spécialiste. Or, les médecins de la province de Shaanxi n’ont pas évoqué ces symptômes.

Le spécialiste américain estime donc qu’il préfère « ne pas utiliser ce cas pour tirer la sonnette d’alarme. », contre l’utilisation prolongée des écrans.

Article :

Pauline Capmas-Delarue, journaliste santé – Medisite

