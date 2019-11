Incendies en Californie : des pompiers privés pour les plus riches [Vidéos]

Time : 3 mn 22 / [1]

Pour sauver leurs villas des incendies qui ravagent la Californie depuis le 23 octobre, de riches propriétaires font appel à des compagnies de pompiers privées, très critiquées par les services publics locaux.

Les plus riches s’offrent des pompiers privés

Des propriétaires de maisons et villas de luxe peuvent s’offrir les services de compagnies privées de pompiers.

Des pompiers privés pour protéger sa maison. De riches particuliers américains achètent les services de pompiers privés pour défendre leur habitation contre les feux qui ravagent une partie de la Californie. Mais le succès n’est pas garanti, et ce fonctionnement désorganise parfois les secours publics.

Ainsi, Kris Brandini et son équipe viennent-ils de passer quatre jours éreintants à lutter contre les incendies pour le compte de riches clients. Que ce soit dans les villas chics des collines de Los Angeles, comme celles évacuées lundi par l’acteur Arnold Schwarzenegger ou la star du basket LeBron James, ou pour le brasier qui a menacé la bibliothèque Ronald Reagan, Chris Brandini « n’intervient pas au hasard ». « Je ne protège que les maisons qui sont sur ma liste. C’est ça la différence entre moi et les pompiers de l’Etat. Eux vont protéger chaque maison. Moi je ne protège que les maisons qui sont inscrites dans notre programme. »

Jusqu’à plus de 20 000 € la journée

Des sociétés privées comme celle qu’il a créée en 2006 ont fait la Une des médias en 2018 lorsque la médiatique et influente star de télé-réalité Kim Kardashian a révélé avoir utilisé leurs services pour empêcher les flammes, qui dévastaient la banlieue de Los Angeles, d’envahir sa villa à 60 millions de dollars (environ 52 millions d’euros). Un camion spécialisé dans la lutte contre les incendies et une équipe de professionnels peuvent coûter jusqu’à 25 000 dollars par jour (environ 22 000 euros).

Face à l’émoi suscité par ces pratiques et ces tarifs, Brandini ne s’émeut pas particulièrement. « D’accord, c’est beaucoup d’argent. Mais si vous avez une villa de 10 millions de dollars (environ 8,5 millions d’euros) qui n’est pas assurable, ce n’est rien du tout, pas vrai ? », estime-t-il. « Je suis là pour eux… S’il y a un incendie dans leur coin, je m’équipe et je m’y rends pour m’assurer qu’ils sont en sécurité jusqu’à ce que le feu soit passé. »

L’essor des compagnies de pompiers privés est poussé par les sociétés d’assurances elles-mêmes, qui ont fait leurs calculs. Il revient parfois moins cher de payer des pompiers privés que de financer la reconstruction de maisons de luxe coûtant des millions. Kris Brandini indique d’ailleurs que l’essentiel de son activité provient des assureurs.

Les pompiers d’Etat au secours des pompiers privés

Marquées par les dépenses qu’elles ont dû faire l’année dernière après la destruction de nombreuses maisons par les flammes, des compagnies refusent désormais d’assurer certaines habitations. Les propriétaires de celles-ci se tournent alors vers les services de pompiers privés dont l’activité augmente de manière exponentielle.

Don Holter, un autre professionnel du secteur, reconnaît que ses services ne sont pas à la portée de tous. Mais il promet qu’ils sont facturés au juste prix. Il ajoute cependant qu’il n’envoie jamais une équipe sans avoir fait signer une clause bien précise à ses clients : « Je ne peux jamais garantir à quelqu’un que sa maison sortira intacte de l’incendie. Je ferai de mon mieux pour l’empêcher de brûler, mais c’est la nature qui décide ».

Le fonctionnement de ces sociétés privées n’est pas sans soulever un certain nombre de questions morales et surtout pratiques. Interrogé par France 2 lors d’une intervention, un de ces pompiers privés explique : « Notre seul but à nous, c’est de sauver cette maison et éviter qu’elle brûle. Si la maison d’à côté brûle et qu’elle risque par effet domino de contaminer la nôtre, alors oui, on agira chez les voisins. Sinon, on ne fera rien. »

