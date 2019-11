Etats-Unis | Oregon : Decompression [Vidéo]

Time : 4 mn 12 / [1]

Pour illustration

Traduction rapprochée :

Quelques faits saillants de notre voyage dans l’Oregon en juillet 2019. Toutes les images ont été capturées sur le Phantom Flex4K.

Toutes les prises de vue dans l’eau ont été filmées à l’intérieur du boîtier sous-marin de Gates et pour les besoins de tournage à grande vitesse. Toutes les images sont disponibles pour une licence en 4096 x 2304.

Équipe :

DP / Cinématographe sous-marin – Dustin Farrell

Cinématographe sous-marin / Tech Gates – Jamie Alac

Assistant Caméra – Jesse Watson

Assistant de production – Gabriel Pope

Post :

Editeur – Dustin Farrell

Artiste 3D – Jesse Stormer

Conception sonore – Redemption Audio

Musique :

Ciel et Terre par Shawn Williams

Pour illustration

Some highlights from our trip to Oregon in July, 2019. All footage captured on the Phantom Flex4K. Any of the shots in the water were filmed inside of the Gates underwater housing. Hit us up for ANY of your high speed filming needs. All footage available for licensing at 4096 x 2304.

Crew :

DP/Underwater Cinematographer – Dustin Farrell

Underwater Cinematographer/Gates Tech – Jamie Alac

Camera Assistant – Jesse Watson

Production Assistant – Gabriel Pope

Post :

Editor – Dustin Farrell

3D Artist – Jesse Stormer

Sound Design – Redemption Audio

Music :

Heaven and Earth by Shawn Williams

Pour illustration

Source :

https://dfvc.com/

Vidéo :

[1] Decompression – Dustin Farrell / YouTube