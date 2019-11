Résumé SOTT – Octobre 2019 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Time : 20 mn 59 / [1]

Octobre 2019

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

Feu dans le ciel ! Les observations de météores / boules de feu et les survols d’astéroïdes à peine détectés ont sûrement attiré notre attention le mois dernier. Qu’est-ce que le cosmos essaie de nous dire ?

En octobre également, l’Irlande, l’Écosse, le Portugal, les États-Unis, le Canada et la Chine ont été témoins des observations les plus importantes de météores en octobre, tandis que de nombreux objet proche de la Terre (NEO) non détectés ont fait honte à la NASA en précisant que nous sommes sans défense contre un possible météore.

De graves tempêtes et inondations ont continué de faire des ravages dans le monde entier, laissant une traînée de destruction en Arabie saoudite, en Italie, en Turquie, en Égypte, en Inde, au Japon et en Espagne.

La saison des ouragans s’est poursuivie, le Japon connaissant sa tempête la plus forte depuis 60 ans avec l’arrivée du super-typhon Hagibis et la Corée subissant les effets du typhon Mitag. Le Royaume-Uni et l’Irlande ont également connu des pluies torrentielles avant et après l’ouragan Lorenzo, qui a gravement endommagé Les Açores lors de son déplacement vers le nord.

Aux Philippines, plusieurs personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées, le pays ayant été touché non pas un par un mais par trois séismes enregistrés d’une magnitude 6 en deux semaines.

La neige en octobre devient la norme. Voilà pour moins de glace aux pôles, des ours polaires mourants et une chaleur record. Octobre a laissé un mois de neige dans le sud du Yukon; 25,4 cm de neige à Washington; Une neige froide et abondante inattendue au Texas ainsi que dans certaines régions de la Russie et du Canada … et c’est toujours l’automne.

Fire in the sky! Meteor/fireball sightings and barely detected asteroid flybys surely got our attention this past month. What is the cosmos trying to tell us?

Also this October, Ireland, Scotland, Portugal, US, Canada, and China were witness to some of the most important meteor sightings in October, while NASA was put to shame by so many undetected NEOs, making it clear that we are defenseless against a possible ‘out of the blue’ hit by one of these rocks.

Severe storms and floods continued to wreak havoc around the world, leaving a trail of destruction in Saudi Arabia, Italy, Turkey, Egypt, India, Japan and Spain.

Hurricane season continued with Japan seeing its strongest storm in 60 years with the arrival of super-typhoon Hagibis and Korea suffering the effects of typhoon Mitag. The UK and Ireland also saw torrential rains in advance of, and in the aftermath of, hurricane Lorenzo, which severely damaged the Azores on its path northward.

In the Philippines, several were killed and many injured as the country was hit by not one, but three earthquakes registering over M6 in a two week period.

Snow in October is now becoming the norm. So much for less ice at the poles, dying polar bears, and record heat. October left a month’s worth of snow in the Southern Yukon; 10 inches of snow in Washington; unexpected cold and heavy snow in Texas as well as parts of Russia and Canada… and it’s still Autumn.

[1] SOTT Earth Changes Summary – October 2019: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube