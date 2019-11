Voilà à quoi pourraient ressembler les employés de bureau dans les 20 ans à venir [Vidéos]

Time : 1 mn 36 / [1]

Dos courbé, muscles des jambes affaiblis…Voilà à quoi pourraient ressembler les employés de bureau dans 20 ans.

Pour illustration

Une étude européenne a révélé que les employés de bureau risquaient de voir leur santé physique et morale se dégrader dans les 20 années à venir. Pour illustrer ces propos, un chercheur a conçu un mannequin factice dont les marques de santé en chute libre font peu rêver.

Dos courbé, yeux rouges, chevilles gonflées et varices, teint pâle et eczéma : voici Emma, votre future collègue de bureau en 2040.

À l’aide du futurologue comportemental, William Higham, et d’une équipe d’experts, l’entreprise britannique Fellowes, qui fabrique des meubles ergonomiques pour le bureau, a réalisé un mannequin factice en cire censé représenter les conséquences des mauvaises habitudes dues au travail moderne.

Emma a ainsi un dos bossu à force d’être avachie devant son ordinateur. Ses yeux sont secs et rouges à cause du temps passé à l’écran. Elle souffre de varices dues au manque d’activité physique. Les mouvements répétitifs sur son clavier ont fait gonfler ses poignets. Emma souffre aussi d’une pilosité excessive dans les oreilles et le nez due à la mauvaise qualité de l’air, d’une peau pâle à cause du manque de lumière naturelle ainsi que de plaques d’eczéma liées au stress.

Cette statue, issue d’une étude détaillée de l’entreprise, est destinée à alerter sur les risques encourus par les travailleurs sédentaires. « Neuf employés sur dix passent plus de six heures par jour assis et indiquent souffrir de problèmes de santé liées à leur environnement de travail. », signale William Higham. « Ces effets ne sont pas temporaires mais chroniques et affectent l’ensemble de la population ». La solution : encourager les employés à bouger plus en utilisant les escaliers ou grâce à des bureaux debout.

Selon Will Higham, chercheur, le travail de bureau constitue 4 dangers réels. Il s’agit du poste de travail lui-même, puis l’environnement de travail, les interactions avec les autres et enfin le mode de vie. Emma a été créée pour alerter sur les risques encourus par les travailleurs sédentaires.

« Plus on peut faire de choses autre que rester assis à son bureau, mieux c’est »

D’après Will Higham, les employés peuvent faire beaucoup plus pour améliorer les lieux de travail. « Travailler plus de 39 heures par semaine présente un risque pour notre bien-être. », considère le chercheur. Par exemple, créer des bâtiments intégrant plus d’espaces dédiés aux pauses, proposer plusieurs types de bureaux ou encore différents types de postes de travail. L’épanouissement joue également un rôle très important dans le bien-être des employés de bureau. Plus d’un tiers d’employés britanniques jugent leur travail insignifiant, tandis ce que les degrés de stress sont démesurés. « Je le subis moi-même et ça ne peut plus durer. », confie Will Higham.

Emma, votre future collègue de bureau dans 20 ans, n’aura pas une santé très brillante. © Fellowes Brands, YouTube

Pour illustration

Travailleurs, travailleuses, vous êtes prévenus.

