Insolite : un lion de feu gigantesque sur le toit du stade d’un club argentin

L’Estudiantes de La Plata a sorti le grand jeu pour l’inauguration de la reconstruction du stade mythique du club argentin, ce weekend. Démoli il y a 14 ans, à cause des nouvelles réglementations de sécurité dans les stades et notamment de l’interdiction des supports en bois, l’enceinte Jorge Luis Hirschi a été présentée à plus de 30.000 spectateurs. Le show proposé pour l’occasion était grandiose et inédit. Les supporters et spectateurs ont donc pu voir l’hologramme d’un lion en flammes se balader sur et dans le stade.

Time : 1 mn 19 / [1]

Pour fêter le nouveau stade d’Estudiantes de La Plata, l’hologramme d’un lion en feu géant a arpenté le toit de l’enceinte.

Un immense lion naissant dans la pénombre d’une nuit de Buenos Aires, fait d’un amoncellement de petites lumières rougeoyantes, se baladant sur le toit d’un stade de football, avant de s’arrêter à la croisée de deux tribunes pour rugir. Non il ne s’agit pas du teaser d’un film fantastique à venir, ni d’une histoire pour endormir les petits Argentins de la Plata. Il s’agit du clou d’un spectacle organisé en l’honneur de la reconstruction du stade mythique du club de football d’Estudiantes de La Plata, également surnommé « El Leon » (le lion en français), dont les couleurs sont le noir, le blanc et un rouge aussi vif qu’une braise.

Le lion renaît de ses cendres

Démoli il y a 14 ans, du fait des nouvelles réglementations de sécurité dans les stades et notamment de l’interdiction des supports en bois, l’enceinte Jorge Luis Hirschi (président des Estudiantes entre 1927 et 1932) a été reconstruite et présentée à plus de 30 000 spectateurs. Et c’est peu dire que la cérémonie de cet écrin ultra moderne a été faite en grandes pompes. Les divers spectacles se sont succédé, entre samedi et dimanche, jusqu’à l’apparition de l’hologramme géant de ce lion de feu dans la soirée du 10. Du grand art.

Time : 50 s / [2]

