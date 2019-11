Japon : l’énigmatique monolithe d’Asuka [Vidéo]

« Masuda-no-iwafune » / Pour illustration

Le village d’Asuka, au Japon, détient un ancien secret mégalithique. Il cache plusieurs monticules de pierre de granit découpés dans des formes inhabituelles. Le plus grand et le plus frappant d’entre eux est connu sous le nom de « Masuda-no-iwafune », ce qui se traduit par le « bateau de pierre de Masuda ».

Pesant environ huit cents tonnes, « le bateau de pierre » mesure trente-six pieds de long (10,97 mètres), vingt-six pieds de large (7,92 mètres) et quinze pieds de haut (4,57 mètres). Le sommet de la pierre a été délimité et comporte deux trous de précision de 3 pieds carrés (0,28 m²) chacun qui continuent jusqu’au fond de la pierre. [1]

Pourquoi ou comment cette pierre colossale et d’autres semblables ont-elles été fabriquées demeure un mystère, car elles semblent appartenir à un style architectural différent de celui de la dernière période de construction bouddhiste. [2]

Il est intéressant de noter que la dépression centrale et les trous carrés de « Masuda-no-iwafune » sont alignés et parallèles à la crête de la montagne sur laquelle elle repose, ce qui donne à penser que cette pierre particulière pourrait être liée au développement du calendrier lunaire japonais et aux premières observations astronomiques. [3]

Time : 3 mn 01 / [1]

