GoPro : Max Solar Plane [Vidéo 4K]

Sunseeker Duo / Pour illustration

Synopsis :

Il s’agit de l’avion à énergie solaire le plus avancé au monde.

Le Sunseeker Duo, successeur du Sunseeker II, est l’un des avions solaires les plus avancés dans le monde, et en tout cas le plus avancé pour une production en série. L’avion a une envergure de 22 mètres (72 pieds), un poids à vide de 280 kg (617 lb) avec 1510 cellules solaires de 23% d’efficacité. Le moteur a une puissance maximale de 25 kW (soit 33,5 chevaux).

L’avion décolle comme un avion normal utilisant l’énergie stockée dans des batteries logées dans le fuselage, puis il est capable de voler en croisière directement sur l’énergie solaire. Avec deux personnes à bord, le Sunseeker Duo est capable de vols de plus de 12 heures.

Eric Raymond a étudié l’aéronautique à l’Université de San Diego (Etats-Unis) et a travaillé sur des projets d’avions sans pilote pour l’armée américaine. Irena Raymond est présidente de l’Association des femmes pilotes slovènes. L’équipe de Solar Flight compte des pionniers de l’aéronautique, des ingénieurs et des designers passionnés, et le projet est financé par des sponsors et des donateurs.

L’objectif est de commercialiser un avion solaire.

Source :

https://www.solar-flight.com/

https://www.solar-flight.com/sunseeker-duo/

Vidéo :

[1] GoPro: MAX Solar Plane in 4K – GoPro / YouTube