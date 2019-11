Insolite : Voici la plus grande fleur de la planète [Vidéos]

Time : 2 mn 15 / [1]

Pour illustration

La « fleur-cadavre » n’a ni tige, ni feuilles, ni racines. Mais c’est la plus grande fleur au monde. Et l’une des plus odorantes…

La rafflesia arnoldii est la plus grande fleur du monde

Habitante des forêts humides d’Indonésie et de Malaisie, la rafflesia arnoldii est une fleur impressionnante de par sa taille et son odeur. Pourtant cette plante parasite est très difficile à observer. Elle tient son nom des naturalistes Stamford Raffles et Joseph Arnold qui l’ont décrite le 19 mai 1818.

La rafflesia arnoldii peut mesurer 1 mètre et peser jusqu’à 11 kg. Pourtant, avant floraison, sa présence est insoupçonnable. Ce n’est qu’après 1 à 2 ans de développement qu’un bouton apparaît. Puis, sort la fleur à 5 pétales. Cependant, une fois ouverte, la fleur ne vit que quelques jours, ce qui rend son observation particulièrement difficile. Malgré les nombreux essais menés par des jardins botaniques, Rafflesia arnoldii reste très difficile à cultiver hors de son milieu naturel.

Pour illustration

La rafflesia arnoldii, une plante parasite

En plus d’être la plus grande fleur du monde c’est aussi l’une des plus odorantes. Son odeur a tendance à se rapprocher de la viande pourrie, ce lui vaut parfois la dénomination de « fleur-cadavre« . Cette émanation puissante provient du disque corollaire qui libère de grandes quantités de phéromones afin d’attirer les insectes pour la pollinisation. Sans tige, ni feuilles, ni racine, ni chlorophylle, la rafflesia arnoldii est une espèce parasite. En effet, elle vit uniquement au dépend d’un autre organisme, autrement dit une plante hôte. En réalité, la rafflesia arnoldii se développe grâce aux tissus de sa fameuse plante hôte, au sein de laquelle elle puise l’eau et les nutriments dont elle a besoin. C’est notamment de cette plante parasite, qu’a été inspiré le Pokemon Rafflesia.

Time : 3 mn 06 [Vostvfr] / [2]

Pour illustration

Source :

https://en.wikipedia.org/wiki/Rafflesia_arnoldii

https://www.brut.media/fr/entertainment/voici-la-plus-grande-fleur-de-la-planete-cbfcbf69-fd6b-44fd-81d1-34d416dedfe4

Article :

Brut

Vidéo :

[1] Voici la plus grande fleur de la planète – Brut / YouTube

[2] BIGGEST flower in the world: Rafflesia arnoldii – Redfern Natural History Productions / YouTube