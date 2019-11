Les légendes du cinéma : Ingrid Bergman

Ingrid Bergman (1915-1982)

Ingrid Bergman naît le 29 août 1915 à Stockholm, en Suède. Elle se retrouve rapidement orpheline : sa mère décède alors qu’elle n’a que 2 ans et son père lorsqu’elle en a 12, la famille la prend en charge.

Elle apprend, en plus de son suédois natal, le français, l’anglais, l’italien et l’allemand.

Elle étudie au Royal Dramatic Theater à Stockholm et obtient un petit rôle dans « Munkbrogreven » (1935) grâce à son naturel. Après une douzaine de films en Suède, David O. Selznick l’engage pour jouer dans le remake de « Intermezzo » (1939) : c’est un énorme succès et on la qualifie « d’illustre cadeau de la Suède à Hollywood ».

Après avoir tourné quelques films en Suède et être apparue dans trois films américains, Ingrid Bergman rejoint Humphrey Bogart en 1942 dans le film culte « Casablanca ». Deux ans plus tard, elle reçoit sa première nomination pour l’Oscar de la meilleure actrice pour « Pour Qui Sonne Le Glas » en 1943, elle gagne à nouveau la récompense l’année suivante pour « Hantise ».

Elle reçoit sa troisième nomination pour l’Oscar de la meilleure actrice avec le film « Les Cloches De Sainte Marie » en 1945, enfin « Jeanne d’Arc » lui vaut une autre nomination en 1948.

En 1949, Ingrid rencontre le réalisateur Roberto Rossellini. Elle en tombe amoureuse et joue dans son film « Stromboli » (1950). Elle quitte son mari Petter Lindström et leur fille Pia pour lui, l’épouse puis lui donne trois enfants. L’union fait scandale auprès du public et à Hollywood. On la surnomme « l’apôtre de l’avilissement de Hollywood ». L’un des enfants du couple n’est autre que la mannequin et actrice, Isabella Rossellini.

En effet, un jour qu’elle eut envie de visiter Rome, elle écrivit à Roberto Rossellini racontant qu’elle souhaiterait travailler avec lui. Une fois leur rendez-vous d’affaires prévu, il lui expliqua le film qu’il avait en tête, elle accepta immédiatement.

Ils se marient le 24 mai 1950, ils eurent 3 enfants : 2 jumelles, Isabella Rossellini (actrices et mannequin) et Isotta Rossellini (professeur d’université) puis un fils Roberto Ingmar Rossellini. Leur mariage causa un scandale pour le tout Hollywood : Ingrid alors enceinte au moment de son mariage, fut présentée comme « l’apôtre de la dégradation d’Hollywood » et fut contrainte de fuir les États-Unis.

Au cours des années suivantes, elle apparut dans plusieurs films italiens de Rossellini dont « Giovanna D’Arco Al Rogo » (1954), un remake de « Jeanne d’Arc ». Rossellini et Bergman divorceront le 7 novembre 1957.

Elle repartit en troisièmes noces avec Lars Schmidt du 21 décembre 1958 pour divorcer en 1976, ils n’eurent aucun enfant.

Avec son rôle principal dans « Anastasia » (1956), Bergman fait son retour à Hollywood et remporte l’oscar de la meilleure actrice pour la seconde fois. Elle alterne plusieurs rôles dans des films américains et européens.

Elle obtient son troisième oscar (le premier en tant qu’actrice dans un second rôle) pour sa performance dans « Le Crime De l’Orient-Express » en 1975.

Deux ans plus tard, Ingrid interprète le personnage de Charlotte dans « Sonate D’Automne » d’Ingmar Bergman, pour lequel elle reçoit sa septième nomination aux Oscars. Ce dernier rôle au grand écran est considéré comme l’une de ses meilleures performances.

Quelques-unes de ces citations :

« Le bonheur, c’est avoir une bonne santé et une mauvaise mémoire. »

« Vieillir c’est comme escalader une montagne; Vous êtes un peu essoufflé, mais la vue est bien meilleure ! »

« Je déteste le dimanche, j’attends le lundi avec impatience pour pouvoir reprendre le travail. »

« Vous devez entraîner votre intuition – vous devez faire confiance à la petite voix à l’intérieur de vous qui vous indique exactement ce qu’il faut dire, ce qu’il faut décider. »

« Je n’ai jamais cherché de succès pour obtenir la gloire et l’argent; C’est le talent et la passion qui comptent dans le succès. »

« J’ai eu différents maris, différentes familles. Je les aime tous et je leur rends visite. Mais au fond de moi, j’ai le sentiment que j’appartiens au Show Business. »

Elle décède d’un cancer à l’âge de 67 ans, le jour de son anniversaire : le 29 août 1982 à Londres.

Elle est actuellement incinérée en Suède. Une partie de ses cendres sont dispersées dans la mer, l’autre partie est inhumée à Norra begravningsplatsen à Stockholm.

Ingrid Bergman est honorée à titre posthume d’un Emmy Award en tant que meilleure actrice pour le feuilleton télévisé « Une Femme Nommée Golda », relatant la vie du Premier ministre israélien Golda Meir.

Pour le premier anniversaire de sa mort, nombre de ses ami(e)s sont venus lui rendre hommage, on pouvait y apercevoir Gregory Peck, Audrey Hepburn, Charlton Heston, Walter Matthau, Roger Moore, Olivia de Havilland, Claudette Colbert et le Prince Albert de Monaco étaient présents.

Enfin, Cary Grant, son grand ami, accepta en son nom son Oscar pour « Anastasia » à la 29ème cérémonie annuelle des Oscars et elle fut nommée quatrième meilleure actrice de l’histoire du cinéma par l’American Film Institute.

