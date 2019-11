Australie : une femme sauve un koala des flammes [Vidéos]

Time : 1 mn 18 / [1]

Ce koala a été sauvé des flammes grâce au courage de cette habitante. Ils sont déjà des centaines à avoir péri dans les incendies qui ravagent l’Australie.

Pour illustration

La faune australienne a été durement touchée par les feux de brousse, des associations estimant que plusieurs centaines de koalas – une espèce menacée d’extinction – ont péri.

Depuis plusieurs jours, un gigantesque incendie ravage la côte est de l’Australie. Le feu a déjà brûlé quelque 140.000 hectares de brousse, provoquant un épais brouillard au-dessus de Sydney . Au total, six personnes ont trouvé la mort et des centaines de maisons ont été détruites par les flammes dans les Etats de Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland.

La faune australienne a également été durement touchée par les incendies, des associations estimant que plusieurs centaines de koalas – une espèce menacée d’extinction – ont péri. Au moins 350 de ces marsupiaux ont ainsi trouvé la mort dans la seule réserve de Port Macquarie, hypothéquant l’avenir de l’espèce dans cette zone.

Face à cette catastrophe, le geste d’une femme sauvant un koala est devenu iconique. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, cette femme arrache un koala d’un arbre menacé par l’avancée de l’incendie. Elle verse de l’eau sur ses blessures, puis conduit l’animal dans un établissement spécialisé pour lui prodiguer des soins.

Les koalas sont en danger d’extinction après avoir vu leur habitat naturel reculer de 80%. Nick Boyle, de la Taronga Conservation Society, a dit avoir le cœur « brisé » non seulement du fait des victimes humaines, mais aussi de « la faune sans défense » tuée en Nouvelle-Galles du Sud. « La pression sur les populations de koalas était déjà forte. », a-t-il dit, en citant la perte d’habitat et les prédateurs. « Et voilà ça maintenant ».

Time : 46 s / [2]

🐨 Cerné par les flammes, ce koala a été miraculeusement sauvé par une femme en Australie. ▶ #JT8H pic.twitter.com/MjEs58xfDi — 20h France2 (@20hFrance2) November 20, 2019

Une espèce menacée d’extinction

Pour illustration

Au moins 350 koalas ont ainsi trouvé la mort dans la seule réserve de Port Macquarie en Australie, hypothéquant l’avenir de l’espèce dans cette zone.

Ces marsupiaux sont menacés d’extinction.

Pour illustration

Source :

https://www.lefigaro.fr/sciences/en-australie-une-femme-sauve-un-koala-piege-par-les-flammes-20191119

https://www.brut.media/fr/international/australie-une-femme-sauve-un-koala-des-flammes-36358f60-8df0-4beb-a6b2-7d6fd6dd76f3

https://www.midilibre.fr/2019/11/20/incendies-en-australie-une-femme-sauve-de-justesse-un-koala-en-proie-aux-flammes,8552398.php

Article :

Le Figaro / Le Midi Libre

Vidéo :

[1] Australie : une femme sauve un koala des flammes – Brut / YouTube

[2] Cerné par les flammes, ce koala a été miraculeusement sauvé par une femme en Australie – 20h France2 / Twitter