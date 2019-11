Non ! Les statues grecques n’étaient pas blanches [Vidéo]

Time : 4 mn 09 / [1]

Pour illustration

Synopsis :

Non, les statues grecques n’étaient pas blanches, mais polychromes. C’est ce qu’explique l’archéologue Philippe Jockey, à l’occasion d’une exposition consacrée aux plâtres blancs à la Villa Médicis à Rome, jusqu’au 1er mars 2020 : « Une Antiquité moderne ».

« Vous et moi, dans un musée, nous sommes frappés par la blancheur des statues. En réalité, ces statues étaient tout sauf blanches, elles étaient soit peintes, soit dorées, soit peintes et dorées. »

Philippe Jockey, archéologue et historien de l’art à l’université de Nanterre et à l’institut français d’Athènes analyse depuis des années la polychromie des statues de l’Antiquité grecque, et la genèse de ce « blanchiment » par diverses strates d’Histoire jusqu’au XXe siècle.

Pour illustration