Si cette religieuse catholique veut une place à la maison de retraite, elle devra enlever son voile ! [Vidéos]

Une femme de plus 70 ans a été sommée d’enlever son voile et son habit pour être accueillie dans une résidence d’hébergement pour personnes âgées.

Un foyer-logement de Vesoul refuse une religieuse en retraite en raison de son voile. Le curé et le maire s’en mêlent.

Cette sœur clarisse, âgée d’environ 75 ans, à la retraite aujourd’hui, a toujours porté un habit religieux et le voile depuis qu’elle a prononcé ses vœux.

Obligée de quitter son couvent dans la Drôme, elle pensait couler des jours heureux à Vesoul en Haute-Saône, sa région natale. Elle y trouve un foyer-logement, c’est-à-dire une résidence pour les personnes âgées gérée par le centre communal d’action sociale (CCAS). Chaque résident dispose d’un appartement et de la salle commune pour les repas.

En janvier 2019, il n’y a aucune place pour elle. La sœur s’inscrit donc sur la liste d’attente et patiente en logeant au presbytère. Six mois plus tard, le CCAS l’informe qu’il accepte sa demande et lui proposera une place dès que possible. Mais le courrier ajoute : « Dans le respect de la laïcité, tout signe ostentatoire d’appartenance à une communauté religieuse ne peut être accepté en vue d’assurer la sérénité de toutes et de tous. » Il est tout de même autorisé de porter une croix discrète.

C’est trop demander à cette vieille dame qui porte ses habits de religieuse depuis si longtemps. Elle refuse ces conditions et se retrouve aujourd’hui, elle qui a passé sa vie en communauté, à habiter seule dans un appartement que lui a trouvé la paroisse.

Le curé outré

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Dans son bulletin paroissial de novembre, le curé de Vesoul se dit outré. « On nous rebat les oreilles avec des principes de laïcité qui ne sont pas compris. », dénonce-t-il. Faisant référence à l’affaire de cette maman d’élève musulmane à qui un élu RN a demandé d’enlever son voile lors d’une sortie scolaire, le curé ajouté : « Je ne pense pas que le voile d’une religieuse puisse nuire, ce n’est pas le signe d’une soumission, mais d’une consécration. »

De son côté, le président du CCAS estime cette « affaire classée ». « La religieuse n’a pas voulu accepter le règlement intérieur qui est le même pour tout le monde. », a-t-il déclaré à France Bleu.

Espérant stopper la polémique, c’est maintenant le maire de Vesoul, Alain Chrétien, qui vient au secours de la religieuse. Ce mardi, il a posté un message sur Twitter (ci-dessus). « L’obligation de neutralité s’applique aux agents du service public et pas aux résidents qui doivent pouvoir jouir de leur liberté de conscience ». « Cette erreur d’appréciation est très regrettable et je m’engage personnellement à lui trouver une place aux Résidences Autonomies si elle souhaite les intégrer. », ajoute-t-il.

« Je ne pense pas que le voile d’une religieuse puisse nuire, car il n’est pas le signe d’une soumission, mais d’une consécration ! »

Curé de Vesoul (Père Florent Belin)

Écoutons à nouveau Vincent Peillon, ancien ministre de l’Éducation nationale pour mieux comprendre le concept de la laïcité…

