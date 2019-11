Les portraits de Sergi Cadenas évoluent selon votre angle de vue [Vidéos]

Time : 1 mn 47 / [1]

Admirez les peintures évolutives de l’artiste espagnol Sergi Cadenas. Selon l’angle de vue, ces portraits évoluent pour surprendre le spectateur et raconter une histoire.

Grace à sa technique bluffante, ce peintre espagnol est capable de faire évoluer son œuvre alors même que le spectateur est en train de la regarder…

Parmi ses tableaux les plus impressionnants, celui où l’on observe un visage vieillir rien qu’en se déplaçant de quelques pas. Sur le même concept, Sergi Cadenas parvient aussi à faire évoluer un visage de la vie… à la mort. On voit également Marilyn Monroe prendre soudainement les traits d’Albert Einstein.

Un procédé envoûtant qui capte le regard pour ne plus le lâcher.

Sergi Cadenas est un artiste espagnol né à Gérone en 1972. L’expérimentation lui a fourni un langage visuel qui lui est propre. Dans ses œuvres récentes, les peintures à l’huile tridimensionnelles varient en fonction de la perspective du spectateur, ce qui introduit une dimension cinétique et suggestive dans notre vision de la réalité.

À l’âge de 15 ans, il a commencé à travailler dans l’atelier de son père. Cinq ans plus tard, il le dirigeait. Même s’il est un peintre de talent, il n’a jamais étudié le dessin, Sergi Cadenas est un autodidacte.

Il est actuellement responsable de Ferros d’Art Cadenas, l’entreprise familiale, une entreprise bien connue de Gérone et qui existe depuis près de trois siècles.

Son désir d’expérimenter et de découvrir de nouvelles façons de créer l’a amené à peindre à l’huile des œuvres tridimensionnelles qui, selon l’angle sous lequel vous regardez, l’image change. Il se concentre actuellement sur les portraits de grand format réalisés avec cette technique d’exécution difficile et avec une grande précision. Les résultats sont si brillants et spectaculaires qu’ils ne laissent personne indifférent.

Time : 2 mn 33 / [2]

