Le best of des perles des Bac 2013 à 2019 [Vidéo]

Drôles, insolites, inquiétantes, les perles du Bac sont chaque année inévitables !

Chaque année, c’est la même chose : une fois le stress des exams passé, c’est l’heure de découvrir les plus belles perles des élèves de terminale. Si les lycéens ont cette année encore redoublé de créativité, certains se sont démarqués par leur originalité, qui relève presque du génie ! Découvrez les pires (ou les meilleures) réponses données lors des épreuves du BAC édition 2019 !

Certaines phrases font sourire, d’autres peuvent faire peur : les perles du Bac sont chaque année des bons moments de rigolades. En corrigeant les copies du baccalauréat, les correcteurs tombent sur des perles qu’ils s’amusent à recenser sur le site Perles du Bac.

Chaque année environ 750 000 candidats à l’épreuve du baccalauréat rivalisent d’imagination pour le plaisir (ou le plus grand désarroi) de leurs professeurs. Voici leur florilège.

Chaque matière son lot d’erreurs et le Parisien.fr en a listé quelques-unes pour se détendre avant les résultats tant attendus.

Perles du Bac 2019

Philosophie :

Best of transmis par des professeurs correcteurs du bac 2019.

« Epicure invente l’épicurisme. »

« La vérité a deux sens : être vrai ou être fausse. »

« Si le rêve de quelqu’un est de devenir très fort au baby-foot il n’a qu’à obtenir son permis de construire pour une véranda par exemple où il y installera son baby-foot. Ce qui lui permettra d’être heureux. »

« La certitude, elle ne douta pas, elle est sûre. »

Histoire / Géographie

Best of transmis par des professeurs correcteurs du bac 2019.

Sujet 1 : Le Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale

« Les chrétiens, on les retrouve au Liban, ils sont appelés les ‘macronistes’, mais également dans d’autres pays, les « cops » les chrétiens orientaux. »

« Les femmes n’ont pas le droit de porter le voil (application de la chariat). »

Sujet 2 : En vous appuyant sur les exemples étudiés au cours de l’année, vous traiterez le sujet suivant : médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l’Affaire Dreyfus

« Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 20, un nouveau média apparaît : internet. »

« Malgré le développement de la radio, le Président de la République Valéry Giscard d’Estaing la censure énormément. Pompidou son successeur suit ses traces en censurant lui aussi la radio. »

« Les vers de Charles T. de Verlaine ont été utilisés pour parler du débarquement de Normandie. »

Sujet 3 : Les opérations de maintien de la paix dans le monde, reflet de l’organisation géopolitique du monde ?

« Les principaux contributeur budgétaire sont au nord, sont des pays dévellopés, sont des pays où règne la pacificité et l’organisation politique. »

Perles du Bac 2018

Histoire / Géographie

Best of transmis par des professeurs correcteurs du bac 2018.

Sujet 2 en S : l’inégale intégration des territoires dans la mondialisation

« La mondialisation est le fait de rendre mondial quelque chose de local. »

« Le Brésil est de moins en moins considéré comme « le boulet » de l’Amérique. »

Sujet 1 en S : Le continent africain face au développement et à la mondialisation

« Les conditions météorologiques de l’Afrique ne lui permettent pas de s’intégrer dans la mondialisation : il y fait affreusement trop chaud. »

« Bien que l’argent circule en Afrique, ce territoire ne s’enrichit pas. »

Sujet 2 en Es et L : Japon-Chine, concurrences régionales, ambitions mondiales

« Le Japon est une péninsule ayant un accès aux eaux très rapide. »

« Les Chinois qui n’aiment pas les Japonais font de la ninophobie. »

« Il y a de nombreuses tensions en Mer de Chine à cause des îles japonaises de Suzuki et Hiroshima. »

Philosophie :

Best of repéré sur le site sujetdebac.fr.

Sujet 1 en L : La culture nous rend-elle plus humain ?

« Ce n’est pas la culture qui nous rend humain, c’est l’humain qui nous rend culture. »

« La culture permet de remplir le cerveau humain avec des jolies choses. C’est indispensable car sans la culture, nous nous battrons tout le temps comme des chiens enragés. »

Sujet 1 en S : Le désir est-il la marque de notre imperfection ?

« Moi par exemple, je désire le même mariage que la princesse Meghan Markle, mais je sais que cela ne sera pas facile à obtenir. »

« La vie c’est comme un sachet qui flotte, il faut se laisse diriger par le vent et arrêter de toujours vouloir tout contrôler. »

Sujet 2 en ES : Peut-on être insensible à l’art ?

« La mort de Johnny nous a bien montré que même le président de la république n’est pas insensible à l’art. »

« Ce que l’on appelle traditionnellement « art », ce sont les reportages qui passent sur Arte ou France 5. »

Perles du Bac 2017

Repérées sur Twitter et regroupées par la rédaction du Parisien.

Philosophie :

« La calomnie se répand comme une traînée de poulpes. »

« Par exemple, avant on pensait que la Terre était ronde. Maintenant, on sait qu’elle est plate. »

« L’homme doit être rationnel dans sa tête » la réaction du prof : « Et moi qui voulait être rationnelle dans mes pieds… »

« Il faut sortir de l’obscurcisme. »

« La culture permet à l’homme de sortir de l’animalerie. »

Histoire / Géographie

« Mao s’est inspiré d’Hitler : le petit livre rouge ressemble à Mein Kampf. »

« Les chinois sont très intelligents pour compenser leurs petites tailles. »

« L’URSS, ça veut dire : l’Union des Royaumes de Suisse et Suède. »

Biologie humaine en ST2S :

« On trouve le cerveau chez l’homme, la cervelle chez la femme et le cervelet chez l’enfant. »

Un cours de reproduction dans une copie du Bac Techno : « Les parents ne sont pas des enfants-bulles car sinon ils n’auraient pas pu concevoir Gaëtan. »

Question 3.1 : « Il s’agit d’une mutation par subvention. » (À la place de substitution)

Anglais

« At the beginning of humanity people would take pictures to have souvenirs. ». La réaction du prof : « Haaa le bon vieux temps des appareils en silex… »

Français

« De toutes les pièces de Molières Les pierres précieuses ridicules est la plus connue. »

Hiroshima et Nagasaki en Chine…

Sujet d’histoire du Bac 2017 : « La Chine et le monde depuis 1949. »

Perles du Bac 2016

Rassemblées par le site www.sujetdebac.fr – L’Euro 2016 a perturbé les révisions…

Philosophie :

« Le mouvement « nuit debout » est incompréhensible. Ces gens désirent quoi exactement ? Personne ne sait et cela n’est qu’un exemple parmi tant d’autres que nos désirs sont flous. »

« Il serait facile d’admettre que le désir est illimité lorsqu’une fille regarde un film avec l’acteur Ryan Gosling. Je vais expliquer ce phénomène dans le prochain paragraphe. »

« Si les lois sont bonnes, il faut y obéir. Si les lois ne sont pas bonnes, il ne faut pas y obéir. »

Spécial EURO2016 : « Est-ce qu’un joueur de foot qui gagne 20 millions par an pour courir en short et taper dans un ballon est considéré comme un travailleur ? Est-il heureux pendant que le chômage explose ? »

« Je pense qu’il est assez évident que moins nous travaillons, plus nous sommes heureux. Il suffit de demander aux élèves qui ont passé tout le mois de juin à réviser le bac, au lieu de regarder les matchs de l’EURO 2016. »

« Faut-il réellement s’attarder sur des sujets philosophiques sans importance, alors que les chinois sont entrain de cloner des animaux ? »

Histoire / Géographie

« Lorsque Charles De Gaulle passait à la télévision, il se coiffait correctement, il s’habillait de façon très classe et il utilisait une très belle voix. »

« Le Général de Gaulle a refusé d’être Président depuis la France. Il a préféré faire le coup politique de « la chaise vide » en allant à Londres durant la guerre. »

« Marquer l’histoire, c’est bien. Mais encore faut-il faire quelque chose de grandiose, comme Sarkozy en allant déjeuner au Fouquet’s. »

Spécial EURO2016 : « Si le Royaume-Uni vote « oui » au Brexit, ce sera positif pour la France. Cela fera une équipe en moins pour l’Euro 2016. »

Français et littérature :

« Ces écrivains sont tous de qualité. La qualité de leurs écrits est indéniables, la preuve, si le sujet nous demande « quelles sont les qualités » de ces écrivains, c’est bien qu’ils en ont de façon certaines. »

Perles du Bac 2015

Philosophie :

« D’après Cicéron le hasard existe, ce qui signifie que quoique j’écrive, ma note dépendra en partie du hasard. Est-il alors encore nécessaire que je continue à écrire ? »

« Un homme heureux et libre, si je prends mon exemple actuel, ça serait d’avoir fini les épreuves du bac. »

« Dans le passé, Jon Snow (personnage de Game of Thrones) a montré un important sens du devoir, et pourtant il est tué à la fin de la saison 5. On observe là un manque de respect TOTAL envers cet être vivant. »

« Je regarde Game of Thrones depuis maintenant 5 saisons, et pourtant je ne sais toujours pas s’il s’agit d’une œuvre d’art puisque pour moi tout cela n’a aucun sens. »

« Si on prend l’exemple du prochain Star Wars qui va sortir au cinéma, on sait tous qu’il s’agit d’une suite commerciale et qu’il ne faudra chercher aucun autre sens dans cette « œuvre d’art » que le plaisir de faire de l’argent. »

Français et littérature :

« De toute façon, Madame Bovary n’a jamais rien compris aux mecs. »

« L’angoisse de la forme chez Flaubert se voit surtout lorsqu’il décrit le physique de Madame Bovary qui est une très belle femme : plutôt mince et avec un joli visage. »

Histoire / Géographie :

« Le Sahara est avant tout un immense bac à sable. »

« De nombreux conflits ont éclaté dans le Sahara afin de pouvoir récupérer tout le sable qui est présent. »

« Les prochains à aller sur la Lune seront surement les chinois. Cette éventualité n’est pas à prendre avec des baguettes. »

« Dans sa chanson « je sens que je vais y passer », Country Joe and the Fish se met à la place d’un poisson devant un hameçon. »

« Certains territoires restent mystérieusement non intégrés dans le monde de la mondialisation, par exemple la zone où le vol MH370 a disparu. »

Economie :

« Un employé heureux considère son travail comme un loisir. Pourquoi l’employeur devrait le payer dans ce cas ? »

« Les pouvoirs publics sont totalement impuissants pour lutter contre les inégalités. On l’a bien vu avec l’élection de François Hollande qui n’a fait que poursuivre la politique de croissance du chômage. »

Anglais :

« How is Turner coping with the situation? Turner can’t copy the situation because he has no paper. »

« How is Turner coping with the situation ? Turner is coping the situation on a notebook. »

Mathématiques :

« Il faudra donc 4 millions de litres de peinture pour peindre la piste de skatebord … ce qui me semble un peu beaucoup, mais je n’ai pas d’autres explications. »

Physique Chimie (Bac S) :

« Je ne comprends pas pourquoi Félix Baumgartner s’embêterai à sauter depuis un minable immeuble sur terre, alors qu’il arrive à sauter depuis une capsule dans l’espace. »

« Le plus prudent serait que Félix Baumgartner ouvre son parachute dès le début du saut dans la stratosphère, ainsi il n’est pas nécessaire de calculer précisément l’altitude idéale pour ouvrir le parachute. »

Perles du Bac 2014

Philosophie :

Les sujets sur le bonheur ont inspiré les lycéens mais aussi les grèves SNCF…

« « Il en faut peu pour être heureux », comme le chantaient les 7 nains de Blanche-Neige. »

« Vivre heureux c’est parfois simple : un bon canapé, une bière, un match. Bref, rien à faire. »

« Pour se connaître, il font se faire s’enfoncer profondément en soi et s’interroger sur ce qu’on veux. »

« Se connaître soi-même nécessite une bonne connaissance de soi. »

« Choisir c’est comme avoir une épée de Da Moclès sur sa tête. »

« Pour être heureux, on doit parfois tout donner : par exemple ici, pour avoir le bonheur de passer 4 heures ici, je n’ai pas hésiter à affronter les grèves de la SNCF. Comme référence, je pourrais citer la CGT ou le patron de la SNCF, mais dans une copie de philosophie ça ferait un peu tâche. Alors passons cet intermède léger. »

« Pourtant, pour être heureux, certains font des actes très méchants : violer, tuer, massacrer, torturer, découper, écorcher… Mais il n’est pas nécessaire toujours d’en arriver là. »

L’autre sujet de la série L était « Les œuvres éduquent-elles notre perception ? ».

« Je dois reconnaître que la pornographie en tant qu’oeuvre concrète a radicalement changée ma perception des choses. »

Histoire :

Les sujets sur la construction européenne et la Chine à l’honneur :

« Mao a été inspiré par son successeur. »

« Un monde multipolaire est un monde où il fait très froid. »

« L’Europe politique, c’est comme l’hiver dans Game Of Thrones : on t’en parle mais on la voit jamais arriver. »

« On dit que la Chine est une République Populaire car elle est très connue dans le monde entier. »

« La population chinoise mourrait de faim, surtout dans les grandes villes : Shanghai, King Kong ou encore Pékin. »

« Le projet de construction européen a vu se succéder différentes formes : la CCE, l’UE, l’UEFA. »

« Au fil des années, la méfiance des européens fait qu’il sont devenus antisceptiques. »

« Le but du texte c’était d’arriver au fédéralisme : pour l’expliquer de façon simple, on prend chaque président des pays et on lui dit : « C’est fini, tu commandes plus ! » »

« Deng Xiaoping a construit la grande muraille de Chine pour protéger l’économie chinoise des exportations étrangères. »

« Un français a dit un jour : « Laissez dormir la Chine, car si la Chine se réveille, après elle sera pas contente ». »

Bac de Français :

En classe de première les lycéens ont eu beaucoup de mal avec Victor Hugo. Invités à disserter ou commenter un poème de Victor Hugo, les candidats de toutes les séries se sont lâchés de manière plus ou moins poétique.

« Dans le poème, le dialogue entre le brin d’herbe et la tombe montre clairement que nous n’habitons pas le même univers. »

« Comment s’exprime le sentiment amoureux dans les trois textes du corpus ? De façon très impénétrable. »

« L’émotion que l’on ressent à la lecture d’un texte poétique est la satisfaction de savoir comprendre des oeuvres que les autres ne comprennent pas. »

« Devant de tels vers, on ressent une émotion comprise entre le néant intégral à l’incompréhension. »

« Victor Hugo est un écrivain et un poète du 19ème siècle. On lui doit notamment Notre Dame de Paris ou encore Les Minables. »

« Amis lecteurs, les thèmes abordés par les poètes ne sont pas toujours sérieux et graves : ils sont parfois chiant aussi ! »

« Ce poème comprend beaucoup de comparaisons et d’amphores. »

Perles du Bac 2013

Philosophie :

« S’il n’y avait pas de lois, les gens seraient libres de conduire en état de sobriété. »

« Moralité et politique ne font pas toujours bon ménage (ex : DSK ).»

« Le langage corporel devient un outil de survie quand il s’agit de la reproduction de l’espèce. »

Histoire :

« 2000 : instauration de la quinquenade. »

« Jacques Chirac était premier sinistre lors de l’enterrement des idées de de Gaulle. »

« A la fin de sa vie, De Gaulle était tellement célèbre qu’on a inventé un parti politique pour lui rendre hommage : le parti gaulliste RPR. »

« Jacques Chirac dit que les français ne veulent plus de la collectivisation, ça veut dire qu’ils en ont assez de vivre en collectivité les uns sur les autres. »

« Le document doit comporter une erreur : Jacques Chirac est un Président de la République et pas Premier Ministre. »

Géographie :

Q : Citez deux villes mondiales.

R : « « Mexique » et « Chine »»

« On voit que l’Union Européenne occupe une place centrale dans les échangismes internationaux. »

« L’Afrique du sud a été crée en 1815 par Nelson Mandela. »

« En Afrique du sud, il y a plusieurs peuples qui ne parlent pas la même langue : c’est la bio-diversité. »

« L’afrique du sud poursuit son développement autour de ses grandes villes : johannesbourg, Dublin ou encore le cap. »

Physique :

« Les ondes sismiques ne se déplacent pas le lundi. »

Les culottés

« Parfois, il est vrai que l’on se sert du langage comme un outil pour arriver à ses fins : ici, j’essaie désespérément d’utiliser le langage pour vous prouver que je mérite une bonne note. »

« Je devrai ici citer une référence mais je n’en ai que deux pour tout le devoir, alors je la garde pour plus loin. » Série ES

« Le travail n’est pas toujours révélateur d’un potentiel : par exemple, certains élèves de ma classe n’ont rien fait pendant l’année et ils auront quand même leur bac. »

Ça donnerait presque envie de devenir professeur pour rigoler un coup en corrigeant les copies du Bac !

