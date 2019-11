Une jeune femme se casse dix côtes suite à une violente quinte de toux

Alors qu’une toux (ou deux) n’est guère inquiétante, une jeune femme de 20 ans de Zhejiang, en Chine, a eu le souffle coupé, après que trois toux violentes et incessantes aient causé la fracture de 10 côtes.

Des médecins chinois ont été déconcertés par les résultats d’une radiographie : une jeune femme qui souffrait de violentes crises de toux et s’était réveillée un jour avec une forte douleur du côté gauche de la poitrine présentait dix côtes cassées. Les fractures tenaient à une carence en vitamine D.

Une Chinoise de 20 ans s’est cassé dix côtes sans savoir quand ni comment cela s’était produit, relate le Daily Mail.

La femme s’est d’abord rendue à l’hôpital en se plaignant de sa toux nocturne. Les médecins ont diagnostiqué qu’elle souffrait d’asthme et l’ont renvoyée chez elle avec un inhalateur.

Elle se fracture dix os à cause d’une simple toux

Mais la toux est devenue encore plus violente et, quelques jours plus tard, elle s’est réveillée avec une douleur atroce dans le côté gauche de la poitrine.

À la grande surprise des médecins, les rayons X ont révélé que la femme avait 10 côtes fracturées.

Les analyses ont révélé que la femme souffrait d’une carence en vitamine D et présentait des taux sanguins de calcium et de phosphore, qui sont responsables de la force des os, extrêmement bas. Sa densité osseuse était elle aussi exceptionnellement insuffisante.

L’explication a été trouvée dans le mode de vie de la patiente. Celle-ci a raconté aux médecins qu’elle restait la majeure partie du temps à l’intérieur et que, lorsqu’elle sortait, elle utilisait toujours de la crème solaire indice 50. D’où une carence en vitamine D, qui lui avait fragilisé les os.

Carence liée à une tradition

En Chine, la peau blanche est historiquement associée à la beauté, à la royauté et à la richesse.

La tendance remonte aux temps anciens où les paysans travaillant dans les champs devenaient bronzés, tandis que les échelons supérieurs de la société restaient pâles.

Les médecins ont signalé que c’était le premier cas qu’ils avaient rencontré dans leur pratique.

