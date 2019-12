Grève du 5 décembre 2019 : la mobilisation massive en images [Vidéo]

Time : 2 mn 29 / [1]

Grève du 5 décembre

Pour illustration

Cortèges massifs contre la casse du système social, grèves reconduites… retour sur la journée de manifestations

Au moins 806 000 personnes (comptage du gouvernement) ont participé à la journée de grève contre la réforme des retraites à travers le pays, une affluence dont se félicitent les syndicats.

Cheminots, agents de la RATP, mais aussi employés du secteur de la santé, travailleurs du privé, enseignants, retraités… Selon le comptage du gouvernement, ce sont 806 000 personnes qui ont manifesté dans plus de 100 villes en France contre la réforme des retraites.

« C’est une très forte mobilisation dans le public comme dans le privé. », s’est réjoui Philippe Martinez, secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT), qui a comptabilisé 1,5 million de personnes dans tout le pays . « On démarre très haut. », a réagi sur RTL en début de soirée le secrétaire général de Force ouvrière (FO), Yves Veyrier, pour qui cette mobilisation est d’une « ampleur rare, inédite depuis 2010 et 1995 ».

Conséquences de cette mobilisation, des secteurs entiers d’activité ont tourné au ralenti et les transports ont été fortement perturbés.

Pour illustration

Une mobilisation massive, jusque dans les petites villes

A Paris, le cortège était d’au moins 65 000 personnes, selon les autorités, et de 250 000 personnes, selon la CGT. Parti en retard, en raison de l’affluence et de heurts avec la police, il s’est morcelé pour atteindre la place de la Nation. La police a recensé 87 interpellations et le parquet 71 personnes en garde à vue en marge de la manifestation.

Comme souvent, les estimations des syndicats et des préfectures divergeaient parfois fortement. A Marseille, la CGT annonçait ainsi 150 000 manifestants, soit six fois plus que l’estimation de la police. Mais les chiffres, même de source policière, sont élevés, dans les villes moyennes et les petites agglomérations.

Parmi les mobilisations les plus importantes, les services de police ont dénombré 33 000 à Toulouse, 20 000 personnes à Bordeaux, 19 000 personnes à Nantes, 15 000 à Clermont-Ferrand, 12 000 à 13 000 à Lille, Rouen et Grenoble, au moins 10 000 à Tours, Rennes, Brest, Saint-Etienne, Bayonne et Pau, 9 000 à Strasbourg, Perpignan, Limoges, Saint-Nazaire ou Caen.

Carte des manifestations du 5 décembre 2019

De nombreux secteurs concernés

Nombre d’écoles sont restées closes. Le ministère de l’éducation nationale a recensé 51,15 % d’enseignants grévistes dans le primaire et 42,32 % dans le secondaire (collèges et lycées). Les syndicats, eux, assurent que 70 % des enseignants étaient en grève. Une partie d’entre eux seront de nouveau en grève vendredi.

Grève aussi dans la police, à l’appel de plusieurs syndicats. Les fonctionnaires ont effectué un service minimal, bloquant certains commissariats.

Dans la fonction publique, le taux de grévistes s’établissait à 26 %, selon les services du secrétaire d’Etat Olivier Dussopt : 32,82 % d’agents dans la fonction publique d’Etat, 13,76 % dans la fonction publique territoriale et 18,9 % dans les hôpitaux. De son côté, la CGT estime à 45 % le taux de grévistes dans la seule fonction publique d’Etat, et juge « impossible » de donner des chiffres le soir même dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière. « On ne peut avoir à ce stade de chiffre fiable que pour la fonction publique d’Etat, ailleurs cela n’a aucun sens. », a expliqué Jean-Marc Canon, secrétaire général de la CGT-Fonction publique.

Sept des huit raffineries françaises étaient en grève. A EDF, le taux de grévistes a atteint 41,4 % de l’effectif total, tandis que la CGT fait état de 50 % à 60 % des salariés en grève. La direction de Renault compte 5 % de grévistes, un chiffre plus élevé qu’à l’accoutumée, selon Fabien Gâche (CGT), pour qui « On n’avait pas vu ça depuis longtemps ». A Orange, la CFE-CGC a estimé la proportion de grévistes à 15 %, soit « l’un des taux les plus élevés depuis les années 2000 ». De nombreux autres secteurs étaient mobilisés : éboueurs, avocats, retraités ou transporteurs routiers appelaient également à l’action.

Des syndicats peu coutumiers des manifestations étaient de la partie, dont des fédérations de l’UNSA. Des syndicats de la CFTC et la CFE-CGC ont aussi appelé à manifester. Seule la CFDT continue de soutenir l’idée d’une réforme « universelle ». Mais son secrétaire général, Laurent Berger, a regretté que « La logique qui prévaut, c’est quand même de se mettre un peu sur la figure avant de commencer à discuter ».

Le gouvernement prévoit de détailler la réforme des retraites « la semaine prochaine »

Le premier ministre, Edouard Philippe, a « rendu hommage » jeudi aux syndicats qui ont bien « encadré » les manifestations. « Je voudrais dire qu’il y a eu beaucoup de manifestations (…), et que dans un très grand nombre de villes, elles se sont bien passées car elles ont été bien organisées. », a souligné le chef du gouvernement, tout en mentionnant « quelques villes où on a constaté des débordements souvent liés à la présence de casseurs qui ne venaient pas pour manifester. », dont Paris.

Face au mouvement, le président, Emmanuel Macron, est « calme et déterminé à mener cette réforme, dans l’écoute et la consultation », a assuré l’Elysée dans la journée, précisant que « le premier ministre s’exprimerait vers le milieu de la semaine prochaine » sur « l’architecture générale de la réforme ». « Il reste des marges de négociation. », a assuré la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui précise que le système prendrait en compte les « situations spécifiques ».

« Je ne me mets pas dans l’idée qu’on s’installe dans un conflit long. », a ajouté la ministre de la transition écologique, Elisabeth Borne. « Le gouvernement est déterminé, évidemment, à mettre en œuvre la réforme. », a-t-elle prévenu. « Par contre, on est ouvert à une discussion sur les modalités de mise en œuvre, notamment sur le rythme des transitions. » des régimes spéciaux de retraite au nouveau régime général, a-t-elle ajouté.

Les transports resteront très perturbés vendredi

A la SNCF, le taux de grévistes a atteint 55,6 % en moyenne, avec 85,7 % des conducteurs et 73,3 % des contrôleurs mobilisés, selon la direction. En outre, 57 % des aiguilleurs étaient en grève. « Nous avons le chiffre [global] de 61,4 % [de grévistes] en incluant les prises de service de midi. », a précisé Laurent Brun, secrétaire général de la CGT-Cheminots, premier syndicat de la SNCF, qui a appelé à une grève illimitée avec l’UNSA-Ferroviaire et SUD-Rail. Le mouvement a entraîné l’annulation de 90 % des TGV et 80 % des TER.

A la RATP, dix lignes de métro sont restées fermées, plus que lors de la précédente grève, qui avait quasiment paralysé la capitale le 13 septembre. Les compagnies aériennes ont été priées de réduire de 20 % leur programme de vols jeudi et vendredi. Air France a annoncé l’annulation de 30 % de ses vols intérieurs et 10 % de ses moyen-courriers.

Aucune amélioration du trafic dans les transports publics franciliens n’est à attendre vendredi. A la RATP, la reconduction du mouvement a été votée jusqu’à lundi et la direction prévoyait un trafic « extrêmement perturbé » vendredi avec 10 lignes de métro fermées, comme jeudi. A la SNCF, la direction prévoit encore 90 % de TGV et 70 % de TER annulés vendredi.

Pour illustration

Source :

https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/12/05/manifestation-du-5-decembre-forte-mobilisation-dans-une-quarantaine-de-villes-la-greve-a-la-ratp-et-a-la-sncf-reconduite_6021815_823448.html

Vidéo :

[1] Grève du 5 décembre 2019 : les manifestations massives en images – Le Monde / YouTube