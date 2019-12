Allemagne : près de 1800 personnes ont fait la queue pour visiter un appartement à Berlin

Moins de 24 heures après la publication d’une annonce, le 24 novembre, 1749 personnes ont fait la queue pour visiter un appartement à Berlin. Ce logement mesure 54 m2 et il est loué pour 550 euros charges comprises.

Cette annonce immobilière a attiré beaucoup, beaucoup de monde et déclenché une véritable ruée vers cet appartement à louer à Berlin.

C’est près de 1800 candidats qui ont fait la queue il y a quelques jours à l’extérieur pour visiter l’appartement vacant dans la rue Meininger, dans le quartier très prisé de la ville, Schöneberg. Selon la chaîne de télévision allemande RBB, l’annonce avait été mise en ligne seulement 12 heures avant que les visiteurs commencent à affluer en fin de semaine dernière.

Comme l’a signalé le média allemand The Local, louer un bien immobilier en Allemagne est de plus en plus compliqué en raison de la flambée des prix et du manque de logements disponibles. À Berlin, les visites d’appartements sont connues pour attirer de nombreux candidats qui cherchent désespérément à trouver un toit à prix raisonnable dans la capitale.

Dans toute l’Allemagne, des marches et des manifestations contre la folie des loyers sont régulièrement organisées afin d’appeler les autorités à prendre des mesures pour maintenir les loyers à un niveau raisonnable.

Mais pour que 1749 personnes se présentent, c’est que le bien devait avoir quelque chose de spécial. À première vue, pourtant, non. L’appartement, situé près de la mairie de Schöneberg, se trouve au troisième étage d’un immeuble des années 1950. Il comporte deux chambres et un balcon, mesure environ 54 mètres carrés et est proposé au prix de 550 € par mois toutes charges comprises. Un montant qui n’apparaît pas déconnecté du marché.

Ce n’est pas un cas isolé

Si les queues sont fréquentes pour visiter des appartements, plusieurs visiteurs ont cependant critiqué la procédure. Une visiteuse a dit à RBB a trouvé « provocateur » le fait d’inviter autant de personnes à visiter en même temps. Un autre a qualifié la situation de « catastrophique ». Selon lui, cette visite « reflète vraiment l’image actuelle de ce que signifie le logement à Berlin. Ce n’est pas un cas isolé. »

L’agent immobilier Rolf Harms a justifié la décision de laisser des centaines de personnes intéressées venir à la même adresse, affirmant qu’une présélection des candidats avait déjà été effectuée. D’après lui, aucun candidat à la recherche d’une résidence secondaire ou à revenu élevé n’a été invité à la visite. Il choisira d’ailleurs le nouveau locataire de l’appartement dans un plus d’une semaine.

Le marché immobilier en Allemagne est particulièrement tendu dans les grandes villes. À Munich et Stuttgart, villes du sud du pays, la situation est similaire à celle de Berlin. Dans toute l’Allemagne, des marches et des manifestations contre la folie des loyers sont régulièrement organisées afin d’appeler les autorités à prendre des mesures pour maintenir les loyers à un niveau raisonnable. Berlin a d’ailleurs récemment adopté une proposition controversée visant à maintenir les loyers au même prix pendant cinq ans.

Mieux vaut avoir un dossier en béton pour espérer être le prochain locataire de cet appartement berlinois

