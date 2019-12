Médicaments placebos : vous ne croirez pas le nombre de docteurs qui en prescrivent !

Time : 1 mn 24 / [1]

Si l’effet placebo fonctionne, faut-il l’employer quitte à tromper le patient ?

Selon une étude, les médecins administrent des médicaments placebos bien plus souvent qu’on ne le pense. Également appelés « faux médicaments », ceux-ci ne contiennent aucune substance active.

75 % des médecins ont déjà prescrit un médicament placebo

Bien que cela puisse paraître étonnant, beaucoup de médecins ont désormais recours aux médicaments placebos.

Pour arriver à ce constat, des chercheurs ont mené une enquête auprès de 136 médecins généralistes. Ils ont publié leurs résultats au sein de l’Australian Journal of General Practice.

Ils ont questionné ces spécialistes en leur demandant s’ils avaient déjà prescrit un traitement placebo durant leur carrière. 39% d’entre eux ont alors révélé avoir prescrit un placebo “inerte” au moins une fois dans leur vie, le plus souvent des pulvérisations nasales salines ou encore des crèmes pour la peau.

Par ailleurs, près de 75 % des médecins ont révélé avoir prescrit un placebo actif une fois dans leur vie, tandis que 40 % ont déclaré l’avoir fait de manière systématique, au moins une fois par mois.

Par « placebo actif”, on parle d’un médicament réel mais donné à des doses infimes, et dont l’efficacité est variable. Le “placebo inerte”, à l’inverse, ne contient aucune substance active et n’engendre aucun effet.

Parmi les placebos actifs, les antibiotiques (42%), les suppléments en vitamines, les minéraux (17%) et les thérapies considérées comme des médecines alternatives, telles que l’homéopathie (10%), étaient les médicaments les plus prescrits.

Ces résultats viennent donc confirmer les suppositions des chercheurs : « Nous nous doutions que les médecins utilisaient régulièrement des placebos à l’étranger. », a déclaré Ben Colagiur, professeur associé de psychologie à l’Université de Sydney, dans un communiqué publié par l’université.

80% des médecins interrogés dans cette étude ont également estimé qu’il était important de prévenir le patient des effets fictifs du placebo.

L’effet placebo : qu’est-ce que c’est ?

L’intérêt de ces « faux médicaments » consiste à soulager les souffrances des patients, même si ce n’est que psychologique ou partiellement psychologique.

La puissance de l’esprit et de la suggestion peuvent en effet fortement impacter la douleur. C’est ce qu’on appelle l’effet placebo : le simple fait de prendre un médicament, même s’il ne contient aucune substance active, peut engendrer une amélioration de l’état du patient.

Le fonctionnement est en réalité très simple et peut s’observer dans la vie quotidienne.

L’organisme anticipe le résultat de l’action qui vient d’être faite, via des mécanismes complètement inconscients. Le cerveau actionne alors un processus qui va permettre d’enrayer partiellement la douleur.

Par exemple, en ressortant de chez le médecin, certaines personnes se sentent déjà mieux, et ce même avant d’avoir avalé le moindre médicament.

De nombreuses études confirment donc l’intérêt de cet effet placebo, en particulier chez les patients qui prennent déjà trop de médicaments.

Time : 16 mn 35 / [2]

Pour illustration

Source :

https://www.bmj.com/content/337/bmj.a1938

https://www.sciencedaily.com/releases/2008/10/081023195216.htm

https://www1.racgp.org.au/ajgp/2019/december/placebos-in-australian-general-practice

https://www.webmd.com/pain-management/news/20081023/50percent-of-doctors-give-fake-prescriptions#1

http://www.psychomedia.qc.ca/medicaments/2008-10-26/des-placebos-prescrits-par-la-moitie-des-medecins-americains

https://www.medisite.fr/medicaments-et-risques-sante-medicament-placebo-vous-serez-surpris-du-nombre-de-medecins-qui-en-prescrivent.5547166.70.html

Article :

Louise Ballongue, journaliste santé / Medisite

Vidéo :

[1] Médicament “placebo” : vous ne croirez pas le nombre de docteurs qui en prescrivent ! – Medisite Video Sante / YouTube

[2] Quand les médecins nous mentent, est-ce pour notre bien ? – Scilabus / YouTube