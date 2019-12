Insolite : Dans le Gard, une famille vit un cauchemar, leur maison brûle toute seule

Près de Nîmes, une maison suscite bien des questions depuis plusieurs mois. Dans la ville de Marguerittes, une famille vit un cauchemar.

Depuis un mois, une maison connaît des départs d’incendie électriques inexpliqués, qui ont perduré même après la coupure du courant.

Incompréhensible, angoissant, terrifiant… À Marguerittes, près de Nîmes, une famille vit depuis un mois une situation incroyable. Tout commence début novembre, avec des incidents sur les appareils électroniques.

Le portail s’ouvre tout seul

« Les batteries des téléphones portables ont commencé à fondre, alors même que certains n’étaient pas en charge. », expliquent les habitants de ce pavillon pourtant récent et aux normes.

La télécommande du portail électrique s’affole, le portail s’ouvre tout seul n’importe quand. Puis les appareils électriques et électroménagers sont à leur tour touchés. Enfin, les prises et les interrupteurs commencent à se consumer à leur tour.

La propriétaire a dû quitter sa maison

« Le pire, c’est que ces incendies, qui nous ont conduits à appeler les pompiers plusieurs fois en un mois, ont continué après que l’alimentation électrique a été coupée. », expliquent les fils de la propriétaire, une retraitée qui a dû quitter sa maison, rendue inhabitable.

Dernièrement encore, alors que le courant était coupé depuis plusieurs jours, un des membres de la famille a été surpris par un arc électrique qu’il semble avoir déclenché par le flash de l’appareil photo de son portable. Et cela, alors qu’Enedis n’a rien trouvé d’anormal sur le réseau alimentant la maison. « Mais on n’est pas compétent pour un problème qui se situerait dans la maison. », précise Enedis.

« Il y a de l’électricité ici, mais on ne sait pas d’où elle vient. »

« Il y a de l’électricité ici, mais on ne sait pas d’où elle vient. Comme si on était dans un micro-ondes géant. On a l’impression de devenir fous, on ne trouve pas de réponse. », s’alarme la famille, dont l’assurance a pris en charge le séjour à l’hôtel durant quelques jours. Une famille a même reçu pour conseil de faire appel à des spécialistes des forces occultes face à cet étrange phénomène. « Mais on est cartésien, on cherche une explication rationnelle : câble souterrain défectueux, énergie tellurique… on va dans toutes les directions… »

Les appareils électroménagers ont d’abord été touchés avant les prises et les interrupteurs. Midi Libre – DR

Le mystère demeure

