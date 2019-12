Guinness World Records : Un tracteur tuné flashé à 245 km/h

Time : 3 mn 58 [Vostvfr] / [1]

Tout conducteur connaît la frustration de se retrouver coincé derrière un tracteur lent.

Il n’y a aucun danger que cela se produise ici cependant. La société britannique d’ingénierie JCB a fabriqué le tracteur le plus rapide au monde et qui est mieux placé pour le conduire que le mécanicien de camions, le coureur de motos et le passionné de sensations fortes Guy Martin.

Guy Martin – Turbocharged Fastest Tractor / Pour illustration

Habituellement limité à 65 km/h, le trac­teur Fastrac a été boosté par l’écu­rie Williams pour atteindre la vitesse faramineuse de 245 km/ h, battant ainsi le record du monde en la matière, comme le prouve cette vidéo du Livre Guin­ness des records datant du 17 novembre dernier.

En juin, le même bolide avait déjà atteint la vitesse de 166 km/h. Les ingé­nieurs de Williams avaient pour objectif de maximiser les perfor­mances aéro­dy­na­miques du trac­teur sans compro­mettre la forme inté­grale du véhi­cule.

Un trac­teur tuné donc, pour maxi­mi­ser son aéro­dy­na­misme et ses perfor­mances : pare-chocs « aéro », plan­cher plat, porte-à-faux réduit et rétro­vi­seurs enle­vés. « Nous avons pu trans­mettre les ensei­gne­ments tirés de la concep­tion d’une voiture de course à un véhi­cule agri­cole et, ce faisant, nous avons pu réali­ser des amélio­ra­tions aéro­dy­na­miques impor­tantes. », s’est enor­gueilli l’équipe qui a travaillé sur ce projet.

Sur l’aé­ro­drome d’El­ving­ton, c’est le pilote britan­nique Guy Martin qui a pris le volant du bolide agri­cole, flashé à 245 km/h. Martin détient déjà les records de la vitesse en luge (134 km/h) et à moto dans le fameux « mur de la mort »

Time : 55 s / [2]

Turbocharged Fastest Tractor / Pour illustration

