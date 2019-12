BlackRock : La plus riche multinationale au monde soupçonnée de vouloir mettre la main sur les retraites des Français

Vidéos en fin d’article…

L’entreprise américaine BlackRock, spécialisée dans la gestion d’actifs, est depuis plusieurs jours au cœur d’une polémique entourant la réforme des retraites.

Plusieurs médias français soupçonnent notamment ses dirigeants d’avoir influencé la réforme, afin de servir leurs propres intérêts.

Pour illustration

Une note intitulée « Loi pacte : le bon plan retraite » [1] publiée en juin par BlackRock est pointée par plusieurs médias. Ils dénoncent l’influence qu’exerce la multinationale sur la réforme des retraites pour servir ses intérêts. Le groupe rejette toute accusation et se déclare injustement visé.

BlackRock, premier gérant d’actifs mondial, se retrouve au centre d’une polémique liée à la réforme des retraites. La multinationale est accusée par plusieurs médias d’influencer la réforme des retraites pour servir ses intérêts.

Ainsi, Mediapart indique que BlackRock a des vues sur l’épargne française. Selon le site d’information, le système par capitalisation que le premier gestionnaire d’actifs au monde envisage d’implanter en France serait une première étape pour dynamiter la retraite par répartition.

« Un géant américain de la finance à l’assaut des retraites des Français. », surenchérit L’Humanité. Olivier Marleix, député Les Républicain d’Eure-et-Loire, a exprimé au Parlement sa préoccupation quant aux opportunités offertes par la réforme des retraites à la multinationale.

Time : 1 mn 19 / [1]

Retraites : "Si votre réforme va à son terme, les affaires de #BlackRock prendront donc un formidable essor en France", déplore @oliviermarleix, qui accuse le gouvernement "d'offrir trois milliards d'euros aux fonds de pension".#DirectAN #QAG pic.twitter.com/cn8UJHt8Ok — LCP (@LCP) December 10, 2019

Source des accusations

C’est une note intitulée « Loi pacte : le bon plan retraite » [1] publiée par BlackRock dans la foulée de la réforme de l’épargne-retraite qui est à l’origine de toutes ces accusations. L’harmonisation des produits d’épargne retraite supplémentaires a pour objectif d’augmenter les encours gérés dans le secteur de 230 milliards d’euros à plus de 300 milliards d’ici à 2022.

Les plus hauts revenus ne devraient ainsi plus cotiser pour leur retraite sur la part de leur rémunération supérieure à 10.000 euros par mois. S’ils veulent compenser cette perte de droits à la retraite, ils devront épargner.

Dans la tourmente, BlacRock n’a pas souhaité réagir. « Nous ne commentons pas ces articles, qui sont par ailleurs inexacts. », a déclaré un porte-parole aux Échos. Le groupe se dit injustement ciblé depuis qu’il a indiqué dans sa note de juin que le système par répartition allait rester « au cœur de l’épargne retraite française ».

Annonces d’Édouard Philippe

Le chef du gouvernement a dévoilé mercredi 11 septembre la réforme des retraites et les compromis, voire les concessions, que l’exécutif a décidés de faire pour essayer d’apaiser la colère. Selon le plan dévoilé, l’âge légal restera à 62 ans, avec « un âge d’équilibre » progressivement amené à 64 ans et « un système de bonus-malus » pour inciter à travailler plus longtemps et équilibrer les comptes du système.

Cependant, 59% des Français restent favorables à la grève contre la réforme des retraites, selon le baromètre Harris Interactive RTL et AEF Info publié jeudi 12 décembre. La CFDT a appelé à descendre dans les rues pour une grande manifestation le 17 décembre, date de mobilisation choisie par l’intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU et les organisations de jeunesse.

Ouest France 2016 – BlackRock CAC 40 / Pour illustration

Qu’est-ce que BlackRock ?

Fondée en 1988 aux États-Unis, cette multinationale est devenue au fil du temps le plus grand gestionnaire d’actifs au monde – à la fin du mois de septembre 2019, elle gérait ainsi plus de 6960 milliards de dollars. Par ces fonds accumulés et ses liens avec les investisseurs institutionnels, la société est aujourd’hui extrêmement influente, et a acquis depuis la crise économique et financière de 2008 une place « sans précédent » dans le monde des affaires, explique Mediapart. Selon le site d’investigation, les banques centrales américaine (FED) et européenne (BCE) font notamment appel à elle pour évaluer les banques.

Certaines de ses têtes pensantes ont également des liens plus ou moins intimes avec les dirigeants de plusieurs pays et institutions européennes. Ainsi, l’ancien président de la banque nationale suisse Philipp Hildebrand est devenu vice-président de BlackRock . Ancien responsable de la CDU, le parti d’Angela Merkel, Friedrich Merz en est lui le représentant en Allemagne.

Enfin, Larry Fink, co-fondateur et président de BlackRock, connaît bien Emmanuel Macron : en avril 2017, il déclarait sur Fox News que l’actuel chef de l’État était destiné, selon lui, à devenir le futur président « pour le plus grand bien de la France et de l’Europe ». Depuis, les deux hommes se sont rencontrés à plusieurs reprises, selon Mediapart. Jean-François Cirelli, ancien secrétaire général adjoint de l’Élysée sous Chirac, PDG de GDF puis vice-président d’Engie, et actuel président français de BlackRock, a lui « porte ouverte dans les ministères », assure le site. C’est là où le bât blesse : selon L’Humanité et Mediapart, le géant américain aurait pu influencer le gouvernement, notamment sur la réforme des retraites, afin de servir ses propres intérêts.

Qu’est-il reproché à cette entreprise ?

Tout part d’une note, rédigée par l’entreprise « à destination du gouvernement français » en juin 2019 et repérée par Mediapart. Dans cette note, intitulée « Loi Pacte : le bon plan retraite », BlackRock se félicite notamment de l’adoption en avril de la loi Pacte, et de sa toute récente promulgation.

Mais au-delà de ce « premier pas », la société se réjouit surtout du projet de réforme des retraites, qui, pour les financiers, doit être l’occasion de mettre en œuvre un système par capitalisation, qui jusque-là n’a pas encore réussi à s’appliquer en France. Un système qui leur permettrait de mettre la main sur une épargne « parmi les plus élevées d’Europe », indique BlackRock.

En quoi la réforme des retraites pourrait-elle lui bénéficier ?

Cette épargne « élevée » leur échappait jusqu’à présent : « Fin 2017, seuls 130 milliards d’euros avaient été collectés dans ces produits [d’épargne retraite], ce qui est décevant par rapport à l’épargne déposée en liquidités [1500 milliards d’euros], les produits d’assurance-vie en euros [1600 milliards d’euros] ou les investissements directs/indirects en actifs non financiers [plus de 7 600 milliards d’euros] », indique la note.

Time : 33 s / [2]

Time : 1 mn 09 / [3]

Time : 4 mn 59 / [4]

A partir de 6 mn 55

Time : 15 mn 27 / [5]

La France, un marché stratégique pour les fonds d’investissement américains

Les gros prédateurs capitalistes vautours guettent le fric des français au coin des privatisations voulus par le régime.

Pour illustration

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/BlackRock

https://www.ouest-france.fr/economie/bourse/blackrock-le-fonds-de-pension-americain-patron-du-cac-40-4508811

https://www.marianne.net/economie/retraites-pourquoi-la-loi-pacte-recemment-votee-ouvre-deja-la-voie-aux-fonds-de-pension

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/blackrock-l-entreprise-accusee-d-avoir-influence-la-reforme-des-retraites_2110843.html

https://fr.sputniknews.com/france/201912121042586740-la-plus-riche-societe-du-monde-soupconnee-de-vouloir-profiter-des-retraites-des-francais/

[1] BlackRock – Retraite

Article :

L’express / Sputniknews

Vidéo :

[1] Retraites : « Si votre réforme va à son terme, les affaires de #BlackRock prendront donc un formidable essor en France » – LCP / Twitter

[2] François Fillon face aux patrons Retraites par points Public Sénat Fondation Concorde 10 mars – Lionel Millot / YouTube

[3] RETRAITES : DELEVOYE, BLACKROCK, VISENT LE MAGOT – Canal Fi / YouTube

[4] [Direct Facebook] Nicolas Dupont-Aignan : « Macron vend nos retraites aux assurances ! » – Nicolas Dupont-Aignan / YouTube

[5] Je suis pour la fin d’un régime spécial : celui du capital ! (spécial BlackRock) – FRANÇOIS RUFFIN / YouTube