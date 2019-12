Naevus | D’où viennent les grains de beauté

Surtout en période de vacances d’été, lorsqu’on s’expose plus au soleil, il est important de bien protéger sa peau des rayons néfastes. Le nævus mélanocytaire, petite tache ou grain de beauté, est, entre autres, une réaction à l’abus de soleil. Alors, attention en été, mais aussi tout au long de l’année !

Ils recouvrent nos corps, de façon plus ou moins discrète. Les grains de beauté, tout le monde en a. Pourquoi ? Découvrez les secrets qui se cachent derrière ces petites taches pigmentées de la peau.

Réputés pour donner du charme, les grains de beauté sont des taches brun foncé, brun clair, incolore ou blanc, très noir, voire bleu, de toutes les formes et tailles, qui mouchètent la peau. Leur nom scientifique, « nævus mélanocytaire » (nævi, au pluriel) provient du latin « gnævus » – de la même famille que genus, natus, natura. Il signifie « ce avec quoi on naît », « marque de naissance ».

Et en effet, certains premiers grains de beauté sont des anomalies congénitales, visibles dès la naissance. D’autres sont acquis, ils apparaissent dans l’enfance et continuent à se développer à l’âge adulte — jusqu’à l’âge de 30 ans environ . En moyenne, un adulte en compte une trentaine sur tout le corps, situés généralement sur les zones plus fortement exposées au soleil (bras, jambes, dos). Le nombre dépend de nombreux facteurs, comme l’exposition aux rayons, donc, le phototype (différents type de peau), ou encore l’hérédité… Mais pourquoi avons-nous ces marques, et pourquoi sont-elles surnommées « grains de beauté » ?

Un peu d’histoire : haïs puis admirés

En Grèce antique, les grains de beauté ne portent pas encore ce nom, puisqu’ils ne sont pas encore considérés comme des attributs de magnificence. À l’époque, le culte est en effet l’harmonie, les inégalités sur la peau sont donc méprisées. Les Grecs avaient ainsi recours à des produits pour cacher leurs taches. Ce n’est pas mieux au Moyen Âge, où les individus tentent par tous les moyens de s’en débarrasser. Et pour cause. L’Église les désigne comme les points où le diable entre dans le corps. Tous les moyens sont donc bon pour les supprimer : ils sont chauffés au fer blanc ou avec des pierres, laissant des cicatrices sur le corps à la place.

C’est à l’époque du Roi Soleil, Louis XIV, que les nævus acquirent leurs réputations de grains de « beauté ». Pour cacher les traces laissées par la variole (ou petite vérole), les hommes et femmes de la bourgeoisie se collent des morceaux de tissu en velours ou en taffetas en guise de grains de beauté. Ils deviennent un signe de richesse. Sous Louis V, ils se taillent même en forme de lune, de croissant ou d’étoiles. Ensuite, alors même qu’est découvert le vaccin contre la variole en 1796, ils deviendront des éléments esthétiques utilisés pour faire ressortir la blancheur du teint.

Aux 17ème et 18ème siècles, ces marques — naturelles ou mouches — deviennent ainsi des accessoires de la mode de la beauté et de la galanterie chez les précieuses, au même titre aussi que les perruques ou les fars. Elles sont alors surnommés « tâches avantageuses ». Dans les 1950, toute connotation négative disparaît, notamment grâce à Marilyn Monroe qui se dessine son fameux grain de beauté au crayon. Certaines de ces taches sont donc devenues célèbres. Aujourd’hui, elles sont autant aimées que critiquées : elles peuvent se voir immédiatement et gêner, ou être au contraire être un élément qui « marque » une personnalité.

Un amas anodin de cellules

Alors, marques du diable ou symboles de délicatesse ? En fait, les grains de beauté sont de petits amas de cellules situés principalement dans la couche la plus profonde de la couche superficielle de la peau, l’épiderme. Mais ils peuvent s’observer sur tout le corps, dans les yeux comme dans le cerveau. Ces cellules, les mélanocytes, sont les mêmes qui produisent le pigment responsable de la couleur et du bronzage : la mélanine. Un nævus est ainsi un bloc de mélanocytes regroupé en grand nombre et de manière anarchique. Cette accumulation serait une sorte « d’erreur de programme ». Certains grains de beauté disparaissent naturellement au cours de la vie. D’autres sont détruits par le système immunitaire, et prennent alors le nom de nævus de Sutton. D’autres nous accompagnent toute la vie.

Pour le moment, les scientifiques ne savent pas si les grains de beauté ont une réelle utilité, autre qu’esthétique. « Ce qui est certain, c’est que la sélection naturelle qui se produit lors de l’évolution des espèces durant des milliers d’années n’a pas supprimé les grains de beauté. Ils ne sont donc pas ‘mauvais’ en général. », note le docteur Basile Darbellay, dermatologue. Les trois quarts du temps, ces taches sont anodines. Mais rarement, il arrive que l’une d’entre elles se transforme en un cancer de la peau, appelé mélanome. Il est donc important de régulièrement les faire vérifier par un professionnel.

