5 animaux aux systèmes de défense surprenants

Au fil du temps, certains animaux ont développé des moyens de défense impressionnants et très surprenants. S’ils sont parfois méconnus du grand public, contrairement aux grands prédateurs reconnus pour être redoutables, ces animaux sont pourtant très bien armés pour leur faire face.

Les écailles du pangolin

Le pangolin vit dans les forêts et savanes d’Afrique et d’Asie du Sud-Est. Il se nourrit principalement de fourmis, de termites et parfois de petits vertébrés qu’il trouve au sol ou dans les arbres. Son corps est en grande partie recouvert d’écailles. En cas d’attaque, le pangolin rabat sa tête entre ses pattes antérieures pour se protéger. Il peut aussi se défendre en hérissant ses écailles.

La myxine et son mucus asphyxiant

La myxine est un poisson d’eau salée qui mesure entre 50 cm et 1 m. Considérée comme un fossile vivant, elle se nourrit de céphalopodes, de crabes et parfois de poissons bien plus gros qu’elle. Si elle est menacée ou capturée, la myxine peut générer un mucus à l’aide de glandes disposées le long de son corps. Une fois dilué dans l’eau, il devient très gélatineux et asphyxie le prédateur.

Le mucus, est utilisée par de nombreux animaux à la fois sur terre et en mer, mais la myxine a la capacité exceptionnelle de se défendre en produisant un mucus incroyable lorsqu’elle est touchée. Il provient des glandes situées le long du corps et en quelques minutes, des litres peuvent être produits. Bien qu’elle soit l’un des vertébrés les plus primitifs vivants, cette espèce rare est certainement étrange et merveilleuse ! Nos océans abritent des espèces étonnantes qui, bien qu’elles soient un peu étranges, méritent toujours d’être protégées.

La queue épineuse du porc-épic

L’aire de répartition du porc-épic à crête s’étend du sud de l’Europe jusqu’au nord de l’Afrique. Cet animal nocturne se nourrit de racines ou de fruits et se réfugie dans de profonds terriers où il vit en famille. Il utilise sa queue pour se défendre. Armée de petites épines qui se détachent et restent dans la chair, elle dissuade souvent les prédateurs d’approcher trop près.

Le coléoptère bombardier et son liquide brûlant

Le coléoptère bombardier commun mesure entre 7 et 10 mm de long. Il vit principalement en Europe et en Afrique du Nord. Ce coléoptère doit son nom à son étonnant système de défense. En effet, il expulse par l’arrière de son corps un liquide brûlant composé d’hydroquinone et de peroxyde d’hydrogène afin d’éloigner les prédateurs.

Les jets de sang du crapaud cornu

Le crapaud cornu vit dans les déserts d’Amérique du Nord. Ce « crapaud » est en fait un lézard dont le physique se rapproche particulièrement de celui de l’iguane et il se nourrit de fourmis. Cet étrange lézard a la particularité d’expulser des jets de sang par ses yeux, pouvant atteindre une cible à plus d’un mètre de distance. En cas d’attaque, il peut aussi se gonfler et doubler sa taille.

