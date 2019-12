Les traditions et les origines du Nouvel An à travers le monde

Les origines antiques des fêtes du nouvel an

Le 1 er janvier de chaque année, de nombreux pays du monde célèbrent le début d’une nouvelle année. Mais il n’y a rien de nouveau dans le nouvel an. En fait, les festivals et les célébrations marquant le début du calendrier qui existent depuis des milliers d’années. Alors que certaines festivités étaient simplement une occasion de boire et d’être joyeux, de nombreuses autres célébrations du nouvel an étaient liées à des événements agricoles ou astronomiques. En Égypte, par exemple, l’année a commencé avec l’inondation annuelle du Nil, qui a coïncidé avec la montée de l’étoile Sirius. Les Phéniciens et les Perses ont commencé leur nouvelle année avec l’équinoxe du printemps et les Grecs l’ont célébrée au solstice d’hiver. Le premier jour du Nouvel An chinois s’est déroulé avec la deuxième nouvelle lune après le solstice d’hiver.

La célébration d’Akitu à Babylone

Fresque représentant le dieu Akitu qui comme on le voit, descend du ciel

La plus ancienne fête du Nouvel An enregistrée remonte à Babylone, il y a 4 000 ans. Elle était étroitement liée à la religion et à la mythologie. Pour les Babyloniens de l’ancienne Mésopotamie, la première nouvelle lune suivant l’équinoxe vernal – le jour de fin mars avec une quantité égale de lumière du soleil et d’obscurité – annonçait le début d’une nouvelle année et représentait la renaissance du monde naturel. Ils ont marqué l’occasion avec un festival religieux massif appelé Akitu (dérivé du mot sumérien pour orge coupé au printemps) qui comportait un rituel différent tous les 11 jours. Au cours de l’Akitu, des statues des dieux ont été défilées dans les rues de la ville et des rites ont été décrétés pour symboliser leur victoire sur les forces du chaos.

En plus de la nouvelle année, Atiku a célébré la victoire mythique du dieu du ciel babylonien Marduk sur la déesse de la mer maléfique Tiamat et a servi un objectif politique important : c’est à cette époque qu’un nouveau roi a été couronné ou que le mandat divin du souverain actuel était renouvelé. Un aspect fascinant de l’Akitu impliquait une sorte d’humiliation rituelle endurée par le roi babylonien. Cette tradition particulière a vu le roi traduit devant une statue du dieu Marduk, dépouillé de ses insignes royaux, giflé et traîné par les oreilles dans l’espoir de le faire pleurer. Si des larmes royales étaient versées, cela était considéré comme un signe que Marduk était satisfait et avait symboliquement étendu le règne du roi.

Célébration romaine antique de Janus

Le nouvel an romain correspondait également à l’origine à l’équinoxe vernal. Le premier calendrier romain comprenait 10 mois et 304 jours, chaque nouvelle année commençant à l’équinoxe vernal. Selon la tradition, le calendrier a été créé par Romulus, le fondateur de Rome, au VIIIe siècle av. J.-C. Cependant, au fil des siècles, le calendrier n’est plus synchronisé avec le soleil et en 46 av. J.-C., L’empereur Jules César a décidé de résoudre le problème en consultant les astronomes et mathématiciens les plus éminents de son temps. Il a présenté le calendrier julien, un calendrier solaire qui ressemble étroitement au calendrier grégorien plus moderne que la plupart des pays du monde utilisent aujourd’hui.

Janus est le dieu romain des commencements et des fins, des choix, du passage et des portes. Il est bifrons (« à deux visages ») et représenté avec une face tournée vers le passé, l’autre sur l’avenir

Dans le cadre de sa réforme, César a institué le 1er janvier comme premier jour de l’année, en partie pour honorer l’homonyme du mois : Janus, le dieu romain du changement et des débuts, dont les deux visages lui ont permis de regarder en arrière dans le passé et de futur. Cette idée est devenue liée au concept de transition d’une année à l’autre.

Les Romains fêteraient le 1er janvier en offrant des sacrifices à Janus dans l’espoir de gagner la bonne fortune pour la nouvelle année, en décorant leurs maisons avec des branches de laurier et en assistant à des fêtes bruyantes. Cette journée a été considérée comme préparant le terrain pour les douze prochains mois, et il était courant pour les amis et les voisins de commencer l’année de manière positive en échangeant des vœux et des cadeaux de figues et de miel.

Moyen Âge : le 1er janvier est aboli

Dans l’Europe médiévale, cependant, les célébrations accompagnant le Nouvel An étaient considérées comme païennes et non chrétiennes, et en 567 après JC, le Conseil de Tours abolit le 1er janvier comme début de l’année, le remplaçant par des jours plus religieux, comme le 25 décembre ou le 25 mars, la fête de l’Annonciation, également appelée « Lady Day ».

La date du 1er janvier a également reçu une signification chrétienne et est devenue connue comme la fête de la circoncision, considérée comme le huitième jour de la vie du Christ à compter du 25 décembre et suivant la tradition juive de la circoncision huit jours après la naissance, sur laquelle l’enfant est officiellement nommé. Cependant, la date du 25 décembre pour la naissance de Jésus est discutable.

Pourquoi Noël a lieu le 25 décembre ?

Les Saturnales

Selon la tradition populaire, Noël est célébré le 25 décembre pour honorer la naissance de Jésus. Cependant, aucun document n’existe dans la Bible ou ailleurs pour suggérer que Jésus est réellement né à cette date, ce qui soulève la question importante – pourquoi Noël est-il célébré le 25 décembre ? En fait, la sélection de cette date a sa racine dans les traditions persanes et païennes.

L’Encyclopédie catholique reconnaît « qu’il n’y a pas de mois de l’année auquel aucune autorité respectable n’ait assigné la naissance du Christ » (Encyclopédie catholique / https://www.ucg.org/bible-study-tools/booklets/jesus-christ-the-real-story/was-jesus-born-on-dec-25). Il y a cependant un certain nombre de raisons pour suggérer que Jésus n’est probablement pas né en décembre. Premièrement, Luc 2 : 8 déclare que la nuit de la naissance de Jésus : « Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. ». De nombreux chercheurs conviennent que cela aurait été peu probable en décembre, car les bergers auraient gardé leur troupeau à l’abri pendant les froids mois d’hiver.

Certains chercheurs ont déclaré que les bergers ne surveillaient pas leur troupeau pendant la nuit de décembre, mais les gardaient à l’abri. « Le Bon Pasteur » des premières catacombes chrétiennes de Domitilla / Domatilla (Crypte de Lucina, 200-300 CE). (Wikimedia Commons)

Deuxièmement, il est écrit dans la Bible que Joseph et Marie se sont rendus à Bethléem pour s’inscrire dans un recensement romain (Luc 2 : 1-4). Cependant, de tels recensements n’ont pas été effectués en hiver, lorsque les températures tombaient souvent en dessous de zéro et les routes étaient en mauvais état.

Célébrations païennes

Comme il semble peu probable que Jésus soit né le 25 décembre, cela soulève la question logique de savoir pourquoi Noël est célébré à cette date. La réponse renvoie aux célébrations païennes romaines du solstice d’hiver. Deux célébrations en particulier ont eu lieu autour du 25 décembre – les Saturnales et l’anniversaire du Dieu Soleil, Mithra (Catholic Encyclopedia). Le festival des Saturnales commençait le 17 décembre et s’est ensuite étendu aux festivités jusqu’au 25 décembre. Il rendait hommage à Saturne, le dieu agricole des semailles et de l’élevage, et était associé au renouvellement de la lumière et à l’arrivée de la nouvelle année. La fête était célébrée par un sacrifice dans le temple de Saturne, un banquet public, suivi de cadeaux privés, de fêtes continuelles et d’une atmosphère de carnaval.

Célébration païenne des Saturnales

La naissance de Mithra

Les adeptes du culte de Mithra, devenu populaire parmi les militaires de l’Empire romain du 1er au 4ème siècle après JC, auraient célébré son anniversaire le 25 décembre, qui était le jour le plus saint de l’année pour de nombreux Romains. Le culte du dieu solaire, Mithra (proto-indo-iranien ‘Mitra’), a son origine en Perse, vers le 6ème siècle avant JC, et a ensuite été adapté en grec sous le nom de ‘Mithra’. L’hypothèse la plus populaire est que les soldats romains ont rencontré cette religion lors d’excursions militaires en Perse.

S’il est largement admis que le nouvel an mithriaque et l’anniversaire de Mithra étaient le 25 décembre et ont été célébrés ce jour dans le cadre du festival romain Natalis Invicti, d’autres ont fait valoir que le Natalis Invicti était un festival général du soleil, et n’était pas spécifique aux Mystères de Mithra. Néanmoins, il est clair que le 25 décembre a été un jour important pour les Romains et s’est articulé autour d’une célébration du soleil.

Statue de la divinité Mithra dans la bibliothèque du Vatican, ancienne illustration. Auteur non identifié, publié le Magasin Pittoresque, Paris, 1840. Source : BigStockPhoto

Fusion païenne-chrétienne

Lorsque le roi Constantin s’est converti au christianisme au IVème siècle, il avait tout un défi devant lui en ce qui concerne la conversion d’un empire plein de païens. Il a donc été décidé de célébrer la naissance de Jésus à une date déjà sacrée selon les traditions païennes. Ainsi, en tant que compromis avec le paganisme et dans une tentative de donner aux fêtes païennes une signification chrétienne, il a simplement été décidé que l’anniversaire du Dieu Soleil serait également l’anniversaire du Fils de Dieu. L’Encyclopédie catholique cite un chrétien primitif en disant : « O, comment a merveilleusement agi la Providence ce jour-là où ce Soleil est né … Le Christ devrait naître ».

Calendrier grégorien : 1er janvier restauré

En 1582, après la réforme du calendrier grégorien, le pape Grégoire XIII rétablit le 1er janvier comme jour du Nouvel An. Bien que la plupart des pays catholiques aient adopté le calendrier grégorien presque immédiatement, il n’a été adopté que progressivement parmi les pays protestants. Les Britanniques, par exemple, n’ont adopté le calendrier réformé qu’en 1752. Jusque-là, l’Empire britannique et leurs colonies américaines célébraient encore le Nouvel An en mars.

Les traditions du Nouvel An à travers le monde et leurs origines

Le défilé en direction de la porte d’Ishtar dans le cadre du festival Akitu à Babylone

Dans de nombreux pays du monde, le Nouvel An est célébré le 1er janvier avec des feux d’artifice et des festivités la veille. Mais ce n’est pas le seul type de célébration du Nouvel An et tout le monde ne célèbre pas le 1 er janvier. Ici, nous regardons les célébrations pour honorer la nouvelle année dans différentes cultures à travers le monde.

Le Nouvel An chinois et la bête sanguinaire

L’une des traditions les plus anciennes encore célébrées aujourd’hui est le Nouvel An chinois, qui serait né il y a environ trois millénaires pendant la dynastie Shang. La fête a commencé comme une façon de célébrer les nouveaux débuts de la saison des semis du printemps, mais plus tard, elle est devenue liée au mythe et à la légende. Selon un récit, il y avait une fois une créature assoiffée de sang appelée Nian – maintenant le mot chinois pour « année » – qui s’attaquait aux villages chaque nouvel an. Afin d’effrayer la bête affamée, les villageois ont commencé à décorer leurs maisons de garnitures rouges, de brûler du bambou et de faire des bruits forts. La ruse a fonctionné, et les couleurs vives et les lumières associées à l’effarouchement de Nian ont finalement été intégrées dans les coutumes qui sont encore visibles aujourd’hui. Les festivités sont désormais célébrées avec de la nourriture, des familles, de l’argent chanceux (généralement dans une enveloppe rouge) et bien d’autres choses rouges pour la bonne chance. Des danses de lion et de dragon, des tambours, des feux d’artifice, des pétards et d’autres types de divertissement envahissent les rues ce jour-là. Puisque le Nouvel An chinois est toujours basé sur un calendrier lunaire qui remonte au deuxième millénaire avant JC, les vacances tombent généralement fin janvier ou début février sur la deuxième nouvelle lune après le solstice d’hiver. Chaque année est associée à l’un des 12 animaux zodiacaux : le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien ou le porc.

Danse du dragon le Nouvel An chinois. Source : BigStockPhoto

Nowruz et le nouvel an persan

Le Nouvel an persan, appelé Nowruz (ou Norouz), est un festival de printemps de 13 jours qui remonte loin dans l’antiquité, bien que de nombreuses traditions qui y sont associées soient toujours célébrées en Iran et dans d’autres parties du Moyen-Orient et Asie. Le festival est célébré sur ou autour de l’équinoxe vernal en mars et serait originaire de la religion zoroastrienne. Les documents officiels de Nowruz ne sont pas apparus avant le 2ème siècle, mais la plupart des historiens pensent que sa célébration remonte au moins au 6ème siècle avant JC. Contrairement à de nombreux autres festivals persans antiques, Nowruz a persisté comme une fête importante même après la conquête de l’Iran par Alexandre le Grand en 333 avant JC et la montée de la domination islamique au 7ème siècle après JC.

Les anciennes observances de Nowruz se sont concentrées sur la renaissance qui a accompagné le retour du printemps. Les traditions comprenaient des fêtes, l’échange de cadeaux avec les membres de la famille et les voisins, l’allumage de feux de joie, la teinture des œufs et l’aspersion d’eau pour symboliser la création. Nowruz a considérablement évolué au fil du temps, mais bon nombre de ses anciennes traditions – en particulier l’utilisation de feux de joie et d’œufs colorés – font toujours partie des vacances modernes, qui sont observées par environ 300 millions de personnes chaque année.

Le bas-relief à Persépolis – un symbole zoroastrien de Nowruz – au jour d’un équinoxe printanier de taureau combattant éternellement (personnifiant la Terre) et d’un lion (personnifiant le Soleil), sont égaux. (Wikimedia Commons)

Cinghalais et Nouvel An Tamoul

Nouvel An Tamoul

Le Nouvel An cinghalais est célébré par le Sri Lankan Sinhalese, tandis que le Nouvel An tamoul est célébré le même jour par le Sri Lankan Tamils. Le Nouvel An cinghalais (Aluth avurudda), marque la fin de la saison de récolte et est tenue le 13ème ou 14ème avril. Il existe un décalage astrologique entre l’année qui passe et le Nouvel An, qui repose sur le passage du soleil de la Meena Rashiya (maison des poissons) à la Mesha Rashiya (maison du Bélier) dans la sphère céleste. La différence de temps astrologique entre le Nouvel An et l’année qui passe est célébrée avec plusieurs rituels et coutumes bouddhistes, ainsi que des rassemblements sociaux et des fêtes. L’échange de cadeaux, l’allumage de la lampe à huile et la fabrication de lait de riz sont des aspects importants du Nouvel An cinghalais. Dans l’Assam, du Bengale, Kerala, Népal, Orissa, Punjab et du Tamil Nadu, les ménages hindous célèbrent également la nouvelle année le 14ème ou 15ème Avril.

Varusha

Le calendrier tamoul de l’an 5119 (2017-2018)

Egypte Antique : Wepet Renpet

La culture égyptienne antique était étroitement liée au Nil, et il semble que leur nouvelle année correspondait à son inondation annuelle. Selon l’écrivain romain Censorinus, le Nouvel An égyptien a été prédit lorsque Sirius, l’étoile la plus brillante du ciel nocturne, est devenue visible après une absence de 70 jours. Mieux connu sous le nom de montée héliaque, ce phénomène s’est généralement produit à la mi-juillet juste avant l’inondation annuelle du Nil, ce qui a contribué à garantir la fertilité des terres agricoles pour l’année à venir. Les Égyptiens ont célébré ce nouveau départ avec un festival connu sous le nom de Wepet Renpet, qui signifie « ouverture de l’année ». La nouvelle année a été considérée comme un moment de renaissance et de rajeunissement, et elle a été honorée par des fêtes et des rites religieux spéciaux.

Contrairement à beaucoup de gens aujourd’hui, les Égyptiens ont peut-être également utilisé cela comme excuse pour devenir un peu éméché. Des découvertes récentes au Temple de Mut montrent que pendant le règne d’Hatchepsout, le premier mois de l’année a accueilli un « Festival de l’ivresse ». Cette énorme fête était liée au mythe de Sekhmet, une déesse de la guerre qui avait prévu de tuer tous de l’humanité jusqu’à ce que le dieu du soleil Ra la trompe en la faisant boire jusqu’à l’inconscience. En l’honneur du salut de l’humanité, les Égyptiens fêtaient la musique, le sexe, les réjouissances et, peut-être le plus important de tous, de copieuses quantités de bière.

L’Enqutatash éthiopien

Le nouvel an éthiopien s’appelle Enqutatash et est célébré le 11 ou le 12 septembre, selon l’année bissextile. L’Éthiopie utilise son propre calendrier ancien appelé le calendrier Ge’ez. La date d’Enqutatash marque la fin approximative de trois mois de fortes pluies. Les marguerites fleurissent partout dans les montagnes et les champs deviennent jaune vifs. C’est une période où les anciens bénissent les jeunes et les jeunes espèrent de nouvelles perspectives. Il a également été traditionnellement associé au retour de la reine de Saba en Éthiopie après sa visite au roi Salomon à Jérusalem vers 980 av J.-C. Enqutatash est une fête partagée entre les personnes de toutes les religions et presque toutes les cultures à travers le pays. De grandes célébrations ont lieu, qui commencent à la veille en brûlant un arbre de Noël fait de brindilles devant leurs maisons. Le jour du Nouvel An commence par l’abattage des animaux, la bénédiction du pain et du Tella (une bière traditionnelle).

Le Hogmanay écossais

Les résidents de l’Écosse marquent l’arrivée du Nouvel An avec une passion particulière lors de vacances qu’ils appellent Hogmanay qui s’inspirent de leur histoire d’invasions vikings, de superstitions et d’anciens rituels païens. Les origines de Hogmanay remontent aux rituels païens qui ont marqué l’époque du solstice d’hiver. Les célébrations romaines du festival hédoniste d’hiver des Saturnales et les célébrations vikings de Noël (à l’origine des douze jours de Noël) ont contribué aux célébrations en Écosse autour du Nouvel An. Ces célébrations et autres cérémonies ont évolué au fil des siècles pour devenir la fête de Hogmanay célébrée en Écosse aujourd’hui. Au Moyen Âge, les fêtes hivernales païennes préexistantes ont été éclipsées par les fêtes entourant Noël, et la nouvelle année a été déplacée pour coïncider avec les jours saints chrétiens. Après la réforme en Ecosse, cependant, la célébration de Noël a été découragée, et donc les cadeaux et les célébrations qui ont accompagné Noël ailleurs ont eu lieu au Nouvel An, donnant lieu à la célébration écossaise unique de Hogmanay.

Les diverses traditions locales trouvées en Écosse concernant les incendies remontent également au passé ancien. Au cours des célébrations hivernales païennes, le feu symbolisait le soleil nouvellement ressuscité qui revenait sur la Terre et était censé éloigner les mauvais esprits vivant dans l’obscurité. Les incendies jouent toujours un rôle majeur dans les célébrations de Hogmanay, avec des processions aux flambeaux, des feux de joie et des feux d’artifice populaires dans toute l’Écosse. Une autre coutume connue sous le nom de « premier pied » dicte que la première personne à franchir le seuil d’une maison après minuit le soir du Nouvel An déterminera la chance du propriétaire pour la nouvelle année. Le visiteur idéal porte des cadeaux – de préférence du whisky, du charbon pour le feu, de petits gâteaux ou une pièce de monnaie – et devrait être un homme au teint sombre. Pourquoi ? La réponse remonte au 8ème siècle, quand les Vikings vrais blonds ont envahi l’Écosse : un visiteur blond n’était pas de bon augure.

Autres coutumes et traditions

Les coutumes et traditions mentionnées ci-dessus ne sont qu’une petite sélection de célébrations culturelles qui ont lieu dans le monde entier. Mais il y en a bien sûr beaucoup plus.

En Espagne, il est de coutume d’avoir 12 raisins à portée de main lorsque l’horloge sonne 12 à minuit. Un raisin est mangé à chaque coup. Si tous les raisins sont consommés pendant la période des grèves, cela signifie bonne chance pour la nouvelle année.

Au Japon, des « fêtes de fin d’année » sont organisées pour faire leurs adieux aux problèmes et aux préoccupations de l’année écoulée et préparer un nouveau départ.

Aux Pays-Bas, les Néerlandais brûlent des feux de joie dans la rue et lancent des feux d’artifice.

En Grèce, la nourriture traditionnelle servie est la Vassilopitta, un gâteau dans lequel une pièce est cachée à l’intérieur; celui qui trouve la pièce dans son morceau de gâteau recevra la bonne chance au cours de l’année à venir.

En Suède et en Norvège, c’est une amande cachée dans un riz au lait qui porte bonheur.

Dans les temples bouddhistes du monde entier, les gongs sont frappés 108 fois le soir du Nouvel An dans le but d’expulser 108 types de faiblesse humaine.

April Holloway / Joanna Gillan / Ancient Origins

