Peur panique de la foule : l’ochlophobie [Vidéo]

L’ochlophobie (ou ochmophobie) est la peur de la foule, au sens physique, d’une peur de mourir écrasé par elle. Il faut la différencier de l’agoraphobie, la peur des espaces publics, même si leurs symptômes sont similaires : angoisse, malaises, panique. On la soigne à l’aide d’hypnose, de réalité virtuelle et autres thérapies, mais la plupart des ochlophobes vivent en évitant les foules.

Comportements associés à la peur de la foule

Dans l’ochlophobie, il y a un sentiment d’être envahi, compressé, anéanti par la foule. C’est pour cela que les ochlophobes ont peur du métro à 18h mais n’ont pas peur (voire même les recherchent) des grands espaces vides où ils peuvent respirer et ouvrir les bras sans crainte de rencontrer quelqu’un d’autre.

L’ochlophobie, en revanche, peut être associée avec la claustrophobie (peur de l’étouffement) ou la blemmophobie (peur du regard des autres).

L’ochlophobie est une phobie sociale qui touche indifféremment les femmes comme les hommes.

Sources éventuelles de la phobie de la foule

On retrouve souvent à l’origine de cette phobie une situation traumatisante comme le fait d’avoir été agressé dans une foule ou de s’être senti oppressé violemment. De nombreux psychologues rapportent souvent le fait de rencontrer des ochlophobes qui ont reçu une éducation très refermée sur la famille avec une crainte avouée et érigée en principe du monde extérieur jugé comme hostile et obligatoirement violent. Une situation d’humiliation face à une foule peut également entraîner une ochlophobie.

Conséquences physiques, psychiques et comportementales

La manifestation la plus évidente de l’ochlophobie est la sensation d’étouffement qui peut entraîner une attaque de panique. Souvent les ochlophobes, lorsqu’ils sont compressés dans une foule, ont des nausées subites ; ce qui est pour eux le seul moyen d’échapper à ce qui les agresse. Les ochlophobes souffrent souvent d’une hypersensibilité qui les amènent à perdre leur distinction sensorielle. Ils confondent les sons, les odeurs… Et certains aspects visuels de la réalité peuvent être déformés jusqu’à entraîner des sensations hallucinatoires.

Les ochlophobes sont naturellement des personnes solitaires n’aimant que les réunions en petits comités et si possible dans des lieux vastes et aérés.

L’un des risques majeurs de cette phobie est la bouffée délirante aiguë qui peut entraîner une hospitalisation en milieu psychiatrique.

Traitements possibles de l’ochlophobie

Comme nous sommes en face d’une phobie sociale à caractère traumatisant (pouvant entraîner un TAG – trouble anxieux généralisé), il est bon de traiter cette phobie avec une prise médicamenteuse de type anxiolytique avant de commencer tout travail thérapeutique.

Au-delà de l’aspect médical une thérapie cognitivo-comportementale est à recommander pour ce type de sujet.

Il est à noter que les ochlophobes ont besoin d’avoir en face d’eux un(e) thérapeute compréhensif, ouvert et très maternant tant leur phobie est aussi accompagnée d’une méfiance envers les soignants.

