Histoire Occultée : Des squelettes géants d’une hauteur de 7 mètres

Le Père Carlos Vaca – prêtre catholique – garda pendant des décennies les restes de squelettes de taille immense. La plupart des fragments d’os – d’êtres qui avaient une hauteur d’environ 7 mètres – ont été récupérés, à partir d’un site appelé « Changaiminas » en Équateur. Curieusement, Changaiminas traduit signifie « Cimetière des dieux ».

Il y a d’innombrables histoires de découvertes incroyables qui ont été faites autour de la planète. Curieusement, l’Équateur abrite de nombreuses découvertes étranges. L’une des découvertes récentes les plus populaires est la soi-disant ville perdue de Géant qui a été trouvée par un groupe d’explorateurs dans la jungle équatorienne.

En plus de la ville mystérieuse, dans le passé les gens ont trouvé des squelettes d’immense taille dans différentes parties de l’Équateur. Dans le sud de l’Equateur, près de la frontière avec le Pérou, les gens ont trouvé toutes sortes de choses étranges. Selon les rapports, les experts ont récupéré les os et les squelettes qui sont semblables aux humains mais beaucoup plus grands dans la taille.

Beaucoup de ces squelettes et ossements étaient cachés au public dans des collections privées partout dans le monde.

L’un des plus célèbres gardiens de « squelettes géants » serait le père Carlos Miguel Vaca, qui a gardé jusqu’à sa mort en 1999, plusieurs os et fragments provenant d’un site appelé « Changaiminas » en Équateur. Curieusement, Changaiminas traduit signifie « Cimetière des dieux ».

Le père Carlos Miguel Vaca Alvarado est né le 25 août 1912 à Loja, en Équateur. Il était le prêtre de la paroisse de Changaimina dans la province de Gonzanamá Loja en Equateur.

Le Père Carlos Vaca a été un prêtre catholique, un musicien et un archéologue qui a découvert en 1965 – par hasard la même année de l’expédition de Juan Moricz dans la grotte de Tayos et la découverte d’un monde souterrain – une colonie archéologique de squelettes Géant, située à Changaimina, connu sous le nom de « Museo del Padre Vaca » où il a gardé de nombreux objets qui ont été découverts dans les terres appartenant à M. Luis Guamán.

La collection comprenait des os de géants de sept mètres de hauteur supposés qui habitaient l’Équateur et d’autres parties de l’Amérique il y a des milliers d’années.

La collection était également composée d’ustensiles étranges, de minéraux et de composés de « propriétés étranges » qui, selon de nombreux auteurs, expliqueraient de nombreux mystères archéologiques qui n’ont pas encore été déchiffrés.

Certains des fragments d’os ont été censément envoyés à l’Institut Smithsonian pour une analyse plus approfondie. Des reportages sur les squelettes et leur localisation ont été diffusés sur un programme télévisé en Équateur, dirigé par le célèbre réalisateur Alfonso Espinosa De Los Monteros.

Après la mort du Père Vaca, curieusement comme cela s’est passé avec le musée du Père Crespi, son contenu fut pillé.

Veuillez noter que les images du géant debout sont la reconstruction des fragments qui ont été trouvés en Equateur dans les années 60 et qui peuvent être visités dans le JungfrauPark à Interlaken dans le canton de Berne en Suisse.

En outre, en plus des squelettes d’immenses proportions, les chercheurs ont découvert de nombreux endroits plus curieux en Équateur. La ville perdue des géants est l’un d’entre eux.

Selon un article sur le site Earth4All écrit par Bruce Fenton, l’un des découvreurs :

En 2012, un groupe d’aventuriers équatoriens a été conduit dans la jungle pour chercher la structure qu’ils avaient vue sur une vieille photo. À la première tentative, ils se sont perdus, mais le destin a pris une tournure chanceuse, ils sont en fait tombés sur un deuxième site mégalithique, une étrange plate-forme en pierre située au bord d’une petite rivière. Dispersés sur le sol de la jungle et dans l’eau elle-même, il y avait une multitude d’artefacts et d’objets en pierre artificielle. Jusqu’à présent, ces artefacts n’ont été associés à aucune culture connue et même leurs fonctions précédentes restent pour la plupart un mystère. Peu de temps après, le même groupe a lancé une deuxième tentative pour le mur mégalithique sur leur photo, atteignant cette fois avec succès le site.

Grâce à nos propres efforts pour faire prendre conscience au public de cette incroyable découverte (ou même redécouverte) des images et des vidéos de l’expédition et d’autres qui ont suivi ont depuis été envoyé à travers la communauté archéologique mondiale. Aucun expert n’a pu expliquer qui pourrait être responsable de ce site ni quand il aurait pu être construit. Tout simplement, il n’est pas raisonnable de penser que ces sites ont été construits dans l’intérieur dangereux parc des Llanganates, mais il est logique de supposer que les structures ont été construites à une époque où la jungle n’était pas présente et ont depuis été envahies par la végétation. La question est alors de savoir si cela fait des siècles, ou bien plus probablement de nombreux millénaires dans notre passé !

L’étymologie du mot « Patagonie » a fait l’objet de nombreuses recherches et controverses. Le seul témoignage provient d’Antonio Pigafetta, un des 18 survivants de l’expédition de Magellan autour du monde qui, de retour en Europe, a publié un récit du voyage en 1524. Au début de l’année 1520, il y décrit la rencontre avec un « géant » qui « était tant grand que le plus grand de nous ne lui venait qu’à la ceinture » et précise plus loin « le capitaine appela cette manière de gens Pataghoni ».

Les cartes marines du Nouveau Monde ajoutaient parfois la légende regio gigantum (« région des géants » en latin) pour la région de Patagonie. Entretenue entre autres par les dires de Francis Drake, la croyance générale en une terre peuplée de géants a persisté pendant 250 ans et fut ravivée en 1767 par la publication d’un récit de voyage du commandant John Byron et son équipage, qui lors de sa circumnavigation avec le navire HMS Dolphin, passèrent un certain temps le long de la côte de la Patagonie. En 1840, des illustrations caricaturales de Patagons près du détroit de Magellan, publiées et exécuté par ordre du Roi sur la corvette de Sa Majesté « la Coquille » par l’explorateur français Jules Dumont d’Urville confirmaient encore les observations initiales de Pigafetta.

Notons toutefois que Wikipédia donne également d’autres interprétations.

