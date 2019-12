Insolite : l’incroyable amitié entre un plongeur japonais et un poisson depuis plus de 25 ans [Vidéos]

Time : 2 mn 56 / [Vostvfr] / [1]

Presque tous les jours depuis plus de 25 ans, Hiroyuki Arakawa plonge dans les eaux du parc sous-marin Hasama à Tateyama, au Japon. Un jour, Arakawa a trouvée épuisée et blessée un poisson Labre. Il a donc fait ce que n’importe quel ami ferait : il s’est occupé de Yoriko, le nourrissant de crabes et le soignant.

Hiroyuki Arakawa et Yoriko / Pour illustration

La baie de Tateyama abrite un torii unique en son genre, ce portail traditionnel japonais sacré dans la religion shintoïste, se situe sous la mer. Cet endroit abrite aussi un phénomène étonnant, l’amitié de plus de 25 ans entre un poisson et un plongeur.

Au Japon, un homme de 79 ans a développé un lien très particulier avec un labre à tête de mouton. Une « amitié » qui dure depuis plus de 25 ans !

Une improbable amitié. Au Japon, Hiroyuki Arakawa, un homme de 79 ans, propriétaire d’un magasin de plongée, a noué une relation « amicale » d’un genre très singulier, rapporte Francesoir. Visiteur régulier des fonds marins de la baie de Tateyama, dans le sud-est du pays, il est en effet devenu ami avec… un poisson !

Leur rencontre a eu lieu il y a une vingtaine d’années lors d’une des plongées du septuagénaire. Le poisson en question, un labre à tête de mouton, était blessé près d’un sanctuaire marin et ne parvenait pas à se nourrir seul. Pendant plus de dix jours, Hiroyuki Arakawa s’est donc occupé de lui. Le début d’une longue et surprenante amitié.

Il a surnommé le poisson « Yoriko »

Depuis, Hiroyuki Arakawa vient rendre visite à son ami de temps en temps. Pour cela, il le prévient de sa présence en tapant sur une cloche à l’aide d’un maillet (voir l’extrait vidéo) jusqu’à ce que le poisson, que le plongeur a affectueusement surnommé « Yoriko », arrive vers lui. Lors de leur rencontre, ce dernier nage autour de son compagnon humain et le laisse même lui embrasser la tête et le caresser.

Le labre à tête de mouton est une espèce de poisson de couleur grise qui possède une bosse sur le front et un très large menton. Il vit dans les eaux asiatiques peu profondes, dans les mers du Japon, de Corée du Sud et de Chine.

Hiroyuki Arakawa et Yoriko / Pour illustration

L’amitié est un sentiment plus fort que tout, qui peut être capable d’occulter toutes les différences.

La preuve en est avec l’incroyable lien qui unit ce plongeur japonais et un poisson depuis tant d’années.

