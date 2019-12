100 étoiles ont disparu mystérieusement du ciel depuis 1950, et les scientifiques ne savent pas ce qu’elles sont devenues

En comparant les catalogues d’étoiles datant des années 1950 avec des cartes plus récentes, des astronomes ont constaté qu’une centaine d’étoiles avaient mystérieusement disparu sans laisser de trace tandis qu’elles figuraient dans les catalogues précédents, écrit Science Alerte. Ils sont aussi intrigués par d’étranges signaux lumineux.

Une équipe internationale d’astronomes qui travaillent dans le cadre du projet « Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations » (VASCO), a découvert environ 100 étoiles qui ne se retrouvent plus dans les catalogues les plus contemporains et a identifié d’étranges signaux lumineux temporaires provenant de l’espace. Selon eux, il pourrait s’agir de « signaux lasers de communication interstellaire » ou de structures extraterrestres inconnues … C’est en tout cas l’hypothèse qu’ils avancent dans une nouvelle étude publiée dans la revue The Astronomical Journal.

En comparant une carte de 1950 à une carte d’aujourd’hui, des astronomes ont constaté que 100 étoiles avaient disparu. Où sont-elles passées ? À gauche, un objet apparaît dans les années 50, à droite il a disparu. Crédits : Villarroel et al. (2019)

« Trouver une étoile en train de disparaître – ou une étoile qui apparaît de nulle part ! – serait une découverte précieuse ouvrant la voie vers une nouvelle astrophysique au-delà de celle que nous connaissons aujourd’hui. », explique Beatriz Villarroel, physicienne de l’Université de Stockholm.

Initialement Mme Villarroel et ses collègues ont comparé les positions de quelque 10 millions d’objets enregistrés dans le catalogue de l’Observatoire naval des États-Unis (USNO) avec les données du Relevé numérique du ciel Sloan (SDSS).

Les chercheurs ont alors identifié environ 290.000 objets manquants, dont la plupart ont été retrouvés lors d’un examen plus approfondi. Ensuite, ils ont comparé 600 millions d’objets du catalogue USNO en consultant le catalogue du système Pan-STARRS de l’Université d’Hawaï qui a des objets légèrement plus sombres, jusqu’à une magnitude apparente de 23.

La comparaison a révélé 151.193 candidats pour les étoiles manquantes. Ce nombre a été réduit à 23.667 possibilités après l’élargissant du champ de recherche, en enlevant les étoiles qui semblaient s’être déplacées plus loin que prévu.

Cette courte liste a été inspectée visuellement avec l’exclusion d’environ 18.000 images endommagées ou les images où une étoile disparue se trouvait près du bord du champ. Le dernier balayage a laissé 100 zones où une étoile brillait autrefois.

Des explications possibles

D’habitude, la mort d’une étoile provoque une augmentation brève mais intense de sa luminosité, un phénomène connu sous le nom de supernova. Elle peut ensuite se transformer en une naine blanche mais elle ne peut pas s’arrêter de briller.

Il est également possible que l’objet ait changé sa magnitude apparente devenant plus sombre. Une autre explication, bien que très peu probable, est que ce ne sont que des rayures et il n’y a jamais eu d’étoiles dans ces zones.

Restent enfin des théories plus extravagantes : les extraterrestres pourraient couvrir ces étoiles pour absorber leur lumière, la convertir en énergie utile avant de la rejeter sous forme de rayonnement de faible qualité ou peut-être les éruptions initiales peuvent être des signaux intenses de courte durée. Toutefois, les scientifiques soulignent qu’ils n’ont aucune preuve pour soutenir ces dernières hypothèses.

Les scientifiques continuent donc d’essayer de comprendre de quoi il s’agit. Dans la dernière étude publiée, ils soulignent qu’une centaine de signaux similaires restent inexpliqués.

Pour illustration

Source :

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-12/su-sls121219.php

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ab570f#artAbst

https://sciencepost.fr/visibles-dans-les-annees-50-certaines-etoiles-ont-mysterieusement-disparu/

https://www.sciencealert.com/a-look-through-past-star-catalogues-finds-scores-of-stars-that-have-mysteriously-vanished

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201912231042649607-quest-ce-qui-a-fait-disparaitre-100-etoiles-du-ciel-nocturne/

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/73636/reader/reader.html#!preferred/1/package/73636/pub/104601/page/10

Article :

Ouest France / Sputniknews