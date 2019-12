Comment la tradition des anniversaires a-t-elle commencé ?

Vous êtes-vous déjà demandé où la célébration des anniversaires a commencé ? En termes simples, c’est le moment pour les amis et la famille de se réunir et de célébrer l’anniversaire de votre naissance et une autre année de votre vie à votre actif.

Mais il y a tellement plus que ça.

Cette célébration a constamment évolué tout au long des siècles, devenant ce que nous connaissons aujourd’hui. Cette tradition largement utilisée a commencé quelque part et c’est ce que nous cherchons à découvrir ici.

Nous avons reconstitué les hypothèses de plusieurs historiens, ce qui rend notre culture un peu plus compréhensible.

Voici ce que nous savons :

1. Les anniversaires n’ont commencé que lorsque des calendriers ont été créés

Les premières civilisations n’avaient aucun moyen de suivre le temps autrement qu’en utilisant la Lune, le Soleil ou un autre événement important. Il leur était donc difficile de prêter attention à l’anniversaire de la naissance d’une personne.

Au fil du temps, tout le monde s’est rendu compte qu’ils avaient tous subi les effets du vieillissement, ils n’avaient tout simplement pas les moyens de marquer un jalon spécial.

Ce n’est que lorsque les anciens ont commencé à prendre note des cycles de la Lune qu’ils ont également commencé à prêter attention au changement des saisons. Ils ont également remarqué que ce schéma se répétait encore et encore. Ils ont commencé à marquer ces changements dans le temps.

C’est ce qui a amené les premiers calendriers, qui ont marqué des changements d’heure et d’autres jours spéciaux. De ce type de système de suivi est venue la possibilité de célébrer les anniversaires et autres événements importants chaque année.

2. Tout aurait commencé avec les Égyptiens

Les chercheurs qui étudient la Bible disent que la première mention d’un anniversaire était d’environ 3000 ans avant notre ère et faisait référence à l’anniversaire d’un pharaon. Mais une étude plus approfondie implique que ce n’était pas leur naissance dans le monde, mais leur « naissance » en tant que dieu.

Lorsque les pharaons égyptiens étaient couronnés dans l’Égypte ancienne, ils étaient considérés comme se transformant en dieux. Ce fut un moment de leur vie qui devint plus important que leur naissance physique.

Les païens, comme les anciens Grecs, croyaient que chaque personne avait un esprit qui était présent le jour de sa naissance. Cet esprit veillait et avait une relation mystique avec le dieu le jour de la naissance de cet individu particulier.

3. Vous pouvez remercier les Grecs pour toutes ces bougies d’anniversaire

Les dieux et les déesses faisaient partie intégrante de la culture grecque. Les Grecs ont offert de nombreux hommages et sacrifices pour apaiser ces dieux. La déesse lunaire, Artémis, n’était pas différente.

En son hommage, les Grecs offraient des gâteaux en forme de lune ornés de bougies allumées pour recréer l’éclat lumineux de la Lune et la beauté perçue d’Artémis. Les bougies symbolisaient également l’envoi d’un signal ou d’une prière. Souffler les bougies avec un souhait est une autre façon d’envoyer ce message aux dieux.

4. Les anniversaires ont commencé comme une forme de protection

On suppose que les Grecs ont adopté la tradition égyptienne de célébrer la « naissance » d’un dieu. Ils, comme beaucoup d’autres cultures païennes, pensaient que les jours de changement majeur, comme ces jours de « naissance », accueillaient les mauvais esprits. Ils allumèrent des bougies en réponse à ces esprits presque comme s’ils représentaient une lumière dans l’obscurité. Cela implique que les célébrations d’anniversaire ont commencé comme une forme de protection.

En plus des bougies, les amis et la famille se réunissaient le jour de l’anniversaire pour les protéger du mal par de bonnes acclamations, des pensées et des souhaits. Ils donnaient des cadeaux pour apporter encore plus de chance afin d’éloigner les mauvais esprits. Des bruiteurs ont également été utilisés pour effrayer le mal indésirable.

5. Les anciens Romains ont été les premiers à célébrer la naissance de « l’homme » ordinaire

Cela semble être la première fois dans l’histoire où une civilisation célèbre la naissance de personnalités non religieuses. Les citoyens romains réguliers fêtaient les anniversaires de leurs amis et membres de leur famille. Le gouvernement a cependant créé des jours fériés en l’honneur de citoyens plus célèbres.

Tout Romain ayant 50 ans recevrait un gâteau spécial cuit avec de la farine de blé, de l’huile d’olive, du fromage râpé et du miel. Mais une chose importante à noter est que seuls les hommes célébraient cette fête d’anniversaire. Les anniversaires féminins ne sont célébrés que vers le 12ème siècle.

6. Les anniversaires étaient d’abord considérés comme un rituel païen dans la culture chrétienne

Dans le christianisme, on pense que tous les gens naissent avec le « péché originel ». Cela, combiné aux premiers anniversaires liés aux dieux païens, a conduit les chrétiens à considérer les anniversaires comme des célébrations du mal. Cela a perduré pendant quelques centaines d’années de l’existence de l’Église chrétienne.

Ce n’est qu’au 4ème siècle que les chrétiens ont abandonné cette façon de penser et ont commencé à célébrer la naissance de Jésus, également connu sous le nom de Noël. La célébration de la naissance de Jésus a été en partie adoptée pour recruter ceux qui célébraient déjà les Saturnales, la fête romaine.

7. Les boulangers allemands ont inventé le gâteau d’anniversaire tel que nous le connaissons aujourd’hui

À ce stade, les anniversaires avaient été célébrés dans le monde entier, même en Chine, où le premier anniversaire d’un enfant était plus spécial que les suivants.

Kinderfeste, qui a commencé à la fin du 18ème siècle, était le nom d’une fête d’anniversaire allemande la plus proche du style de fête d’aujourd’hui. Cette fête fut organisée pour les enfants allemands, ou « kinder », et comportait un gâteau d’anniversaire orné de bougies.

Les enfants recevaient une bougie sur le gâteau pour chaque année où ils étaient en vie, plus une pour l’espoir de vivre encore au moins un an. Souffler ces bougies tout en faisant un vœu était très important lors de ces célébrations.

8. La révolution industrielle a permis à chacun de déguster des gâteaux sucrés

Les gâteaux sucrés étaient un produit d’anniversaire auquel seules les personnes riches avaient accès depuis un certain temps. En effet, les ingrédients nécessaires à ces douceurs sucrées étaient considérés comme un luxe.

Ensuite, l’époque de notre histoire connue sous le nom de révolution industrielle a permis aux célébrations d’anniversaire de proliférer dans toutes les couches sociales. Les ingrédients requis sont devenus plus largement disponibles. Ceci, combiné aux progrès de la production de masse, a permis aux boulangeries d’offrir aux clients des gâteaux pré-préparés à des prix inférieurs.

9. L’air de « Happy Birthday » était en fait un remix en quelque sorte

Deux sœurs, Patty Hill et Mildred J. Hill, qui se trouvaient toutes deux enseignantes dans le Kentucky, ont écrit une chanson intitulée « Good Morning To All » en 1893 qui a été publiée dans un livre pour d’autres enseignants. L’intention originale de cette chanson était d’être chantée en classe par les élèves avant de commencer la journée.

Bien sûr, quand quelque chose se propage, il y a des variations qui sont faites. Cette chanson n’est pas différente. Robert Coleman a publié un recueil de chansons en 1924 qui présentait cette chanson avec quelques paroles supplémentaires qui sont rapidement venues éclipser les paroles originales. Ces nouvelles paroles de cette vieille chanson populaire sont devenues ce que nous appelons aujourd’hui « The Birthday Song ».

En 1933, cette nouvelle version a été utilisée dans une comédie musicale d’Irving Berlin. L’une des sœurs fondatrices de Hill a intenté une action en justice au motif qu’elle détenait le droit d’auteur. Ils ont gagné l’affaire et le droit d’auteur est toujours valable à ce jour. Certains croient même que cette chanson est sous copyright jusqu’en 2030. Le produit du copyright est partagé avec le propriétaire du copyright et la succession de Hill, estimée à environ 2 millions de dollars par an.

Bonus : Quelques faits d’anniversaires…

10. Marie Antoinette ne devrait pas être créditée pour la citation « Laissez-les manger du gâteau »

C’est une citation que beaucoup de gens attribuent aujourd’hui à Marie-Antoinette, mais ce n’est que 50 ans après sa mort que le critique et journaliste français, Alphonse Karr a affirmé que tout avait commencé avec elle.

Malgré ces rumeurs, cette phrase a en fait été la première apparition dans l’autobiographie de Jean-Jacques Rousseau intitulée « Les Confessions ». Le livre décrit la peur de Rousseau d’entrer dans une boulangerie en raison de sa tenue inappropriée.

Le livre mène à cette célèbre citation comme celle-ci: « Enfin, je me suis rappelé la solution provisoire d’une grande princesse à qui on avait dit que les paysans n’avaient pas de pain et qui avait répondu : « Qu’ils mangent de la brioche ».»

Au moment où ce livre a été écrit, Antoinette n’était qu’une petite fille. Certains théorisent qu’elle a lu le livre de Rousseau et le citait, mais d’autres, comme la biographe d’Antoinette Lady Antonia Fraser, désapprouvent cette théorie.

Il a été pris offensivement, comme si Antoinette le considérait comme une insulte aux citoyens de la classe inférieure, mais Fraser savait que ce genre d’insensibilité et d’ignorance n’était pas le style d’Antoinette.

11. Le manque historique des célébrations du début des anniversaires peut être dû à un manque de richesse

Il y a une théorie selon laquelle les nobles étaient les seules personnes qui pouvaient se permettre d’avoir des célébrations d’anniversaire. Il était peu probable que quiconque autre que ces nobles ait été écrit sur ces faits, et donc, se souvienne. Il se peut donc que de nombreuses célébrations d’anniversaire aient eu lieu et qu’il n’y ait eu personne pour les documenter.

De nombreux historiens pensent que ces célébrations « réservé à la noblesse » pourraient être à l’origine de la coutume de porter une « couronne » d’anniversaire.

Maintenant, c’est matière à réflexion.

