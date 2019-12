Les européens sont-ils plus pauvres qu’avant… Qu’en pensez-Vous ?

Time : 6 mn 40 / [1]

L’UE s’était fixée pour objectif de réduire de 25 % le nombre d’Européens vivant au-dessous du seuil national de pauvreté d’ici à 2020. Mais la mission est complexe. Aujourd’hui, un citoyen sur cinq se trouve démuni sur le plan matériel. La situation varie d’un pays à l’autre. Les pays du Nord ont les taux de pauvreté les plus faibles.

Grèce, Roumanie, Hongrie, Italie, France… Plusieurs mouvements sociaux en Europe dénoncent la hausse du coût de la vie et la baisse du pouvoir d’achat. La vie est de plus en plus chère ! Est-ce une illusion, ou est-ce que les Européens sont vraiment, aujourd’hui, plus pauvres qu’avant ?

