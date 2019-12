Les montagnes des Andes | The Andes Mountains [Video]

Time : 7 mn / [1]

Synopsis :

La vidéo 4K des Andes est un épisode du film de démonstration Ultra HD « Planet Patagonia » avec de magnifiques glaciers, rivières, cascades, volcans, montagnes, lacs et plus encore.

4K Video of Andes is an episode from « Planet Patagonia » Ultra HD demo film with magnificent glaciers, rivers, waterfalls, volcanoes, mountains, lakes and more.

Vidéo :

[1] 4K Video – The Andes Mountains in Ultra HD – LoungeV Films – Relaxing Music and Nature Sounds / YouTube