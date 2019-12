Un emballage en spray pour conserver vos aliments plus longtemps

Time : 42 s / [1]

Cet emballage végétal et comestible double la durée de conservation. Il pourrait devenir un nouvel acteur dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Chaque année en France, ce sont plus de 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées à la poubelle. Une partie de cette nourriture est composée de fruits et légumes qui sont pourris à cause des conditions de conservation ou parce qu’ils ne sont pas mangés à temps. Une entreprise américaine a mis au point une solution pour réduire ce gaspillage et celle-ci pourrait prochainement être utilisée dans toute l’Europe.

Une innovation anti-gaspillage

Le gaspillage alimentaire est un fléau que les entreprises, les associations et les grandes enseignes tentent de combattre au quotidien via différentes initiatives. C’est également un enjeu majeur pour l’Union européenne, et ce, depuis 2012. Parmi les idées pour éviter ce gâchis, certains tentent de prolonger la durée de conservation des produits les plus fragiles comme les fruits et les légumes.

Apeel Sciences, une société américaine ayant obtenu une subvention de la fondation Bill & Melinda Gates, pourrait amener une solution avec un nouvel emballage révolutionnaire. Celui-ci est fait avec des composants d’origine végétale, il est comestible mais surtout et c’est là qu’est le plus insolite : il est en spray.

Pour illustration

Des tests déjà réalisés partout en Europe

Déjà utilisé aux États-Unis, l’emballage en spray est actuellement en cours d’expérimentation en Europe. Dans la semaine du 9 au 15 décembre, des supermarchés allemands et danois appartenant à de grands groupes ont commercialisé des avocats qui ont été aspergés par ce produit. Il est également utilisé au Royaume-Uni sur des produits vendus dans les supermarchés Asda. Il réalisera d’ailleurs dès 2020 des essais à la consommation.

Ces différents tests devraient avoir un impact sur le choix de la Commission européenne concernant l’approbation du produit. En effet, ses créateurs sauront en juin prochain si l’emballage en spray a l’approbation de la Commission. Si c’est le cas, son utilisation pourra être étendue à l’ensemble des pays membres.

De plus, l’innovation a déjà eu un impact fort aux États-Unis. En un an, le gaspillage de produits frais dans les supermarchés a diminué de moitié. Un vrai bon point qui pourrait jouer sur l’autorisation du produit sur le marché européen.

Time : 3 mn 37 / [2]

Réduction des emballages et durée de conservation doublée

Selon le directeur général d’Apeel Sciences, James Rogers, l’emballage en spray est capable de « doubler la durée de conservation du produit ». Cette longévité de conservation est due à certaines propriétés de leur innovation. La vitesse à laquelle l’oxygène pénètre l’emballage est plus lente. Il en va de même pour l’eau qui s’échappe de la surface des produits. Avec cette alternative, il serait également possible selon James Rogers de réduire notre utilisation des emballages plastiques pour certains produits plus délicats.

Pour illustration

