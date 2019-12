Ecosse | Highlands : Beautiful Isle of Skye – Aerial Drone [Video]

Time : 8 mn 47 / [1]

Isle of Skye

Synopsis :

L’île de Skye, en écossais An t-Eilean Sgitheanach, est l’île la plus vaste et la plus au nord de l’archipel des Hébrides intérieures en Écosse. Elle se situe dans les mers intérieures de la côte ouest de l’Écosse. Elle est bordée plus précisément par la mer des Hébrides au sud, The Little Minch à l’ouest et The Minch au nord. L’île fait partie du Council area de Highland.

Le nom de Skye serait issu du vieux norrois Skið (« ski ») qui est une altération d’un mot picte noté dans des sources romaines Scitis (Ravenna Cosmography) et Scetis (sur la carte de Ptolémée). Sgiath en gaélique signifie ailé.

L’île est parfois nommée Eilean a’ Cheò, ce qui, en gaélique écossais, signifie « l’île des Brumes ». Ce surnom a été créé par le révérend J. A. MacCullough, recteur de l’église de Saint Columba de Portree au xixe siècle, dans son livre The Misty Isle of Skye (1819).

Certaines légendes associent également l’île au personnage mythique de Scáthach.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Île_de_Skye

Vidéo :

[1] BEAUTIFUL SCOTLAND (Highlands / Isle of Skye) AERIAL DRONE 4K VIDEO / YouTube

Photo :

Pour illustration

Sur le même thème :

Écosse : Scotland Aerial Drone [Vidéos]