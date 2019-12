Cette couverture est la solution pour empêcher votre conjoint de vous la voler

Une entreprise de technologie du sommeil prétend avoir résolu la bataille séculaire sur qui monopolise la couette : une couverture de lit « roulante » qui ne peut être retirée par aucun des partenaires.

Si vous vivez à deux, alors ce sujet devrait vous parler. Et oui, difficile de bien dormir lorsque l’autre ne cesse de vous piquer la couette. Il n’y a rien de plus désagréable, surtout en plein hiver. C’est pourquoi, une société britannique a dévoilé une couverture qui fait le tour du lit, savamment baptisée : le “duvet infini”.

C’est peut-être la solution à vos problèmes nocturnes. Vous en avez marre de ne jamais avoir de couverture et de vous la faire chiper chaque nuit par votre partenaire ? Cette pratique désagréable qui vous agace ne sera peut-être bientôt plus qu’un mauvais souvenir.

La marque de literie britannique Simba a mis au point un nouveau système de couverture « infinie » qui pourrait mettre fin aux éternelles disputes de vol de couverture. Le projet est très sérieux et a été réfléchi par les experts de la marque. L’idée est plutôt simple.

Appelée le « duvet infini », la couverture fait le tour de votre lit. Grâce à des barres en fer rotatives placées en-dessous du lit et qui permettent de déplacer la couverture « infinie » d’un côté à un autre, finit les problèmes. Comme une ceinture géante qui encerclerait votre lit, la couverture tournerait sur elle-même sans jamais vous laisser découvert.

Les experts de la marque Simba se sont même permis le petit luxe d’imaginer une fonction au niveau des barres rotatives qui, à chaque nouveau tronçon de couverture qui passe, nettoient le drap à la vapeur d’eau. De quoi ne plus vous donner l’envie de quitter votre lit.

Si l’offre et l’idée sont très alléchantes, il y aurait en fait peu de chance pour que ce prototype baptisé Duvet Diplomat soit un jour commercialisé et ce, malgré les poursuites des recherches.

Au vue des matériaux intégrés au produit, peu de personnes pourraient s’offrir ce luxe. Mais avec l’avancée toujours plus rapide des nouvelles technologies et leur démocratisation, ce genre de lit et de couverture deviendront peut-être la norme.

En attendant, vous pouvez toujours en rêver…

Chaque nuit peut être un éternel combat, lorsque l’on dort avec quelqu’un qui a tendance à s’enrouler dans la couette. Voici une autre solution !

