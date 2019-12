En 2020 lorsque vous écrirez une date sur un document officiel, faites bien attention d’écrire l’année en entier : 23/01/2020 au lieu de 23/01/20, car dans le 2ème cas, une personne mal intentionnée pourrait y ajouter 2 chiffres (2019, 2018, etc.) et rendre votre document caduque, ou antidater une autorisation pour pouvoir justifier d’une antériorité inexistante (actes de vente foncière, etc.)

Soyez vigilant(e) !

Pour illustration