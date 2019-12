RÉSISTANCE : Les forces de la liberté ! [Vidéo]

« La politique, c’est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde… »

Paul Valéry (1871-1945), écrivain, poète et philosophe français.

Face aux multiples mutilations criminelles, intentionnellement infligées aux personnes physiques des Gilets Jaunes – par un bellicisme d’État antifrançais, analogue de par sa nature mafieuse à celui que subissent les “Gazaouis” dans leur combat contre l’inacceptable barbarie des forces d’occupation de leur territoire, une question se pose : les Français ont-ils bien pris la mesure de l’amplitude du cauchemar totalitariste du monde de l’argent, et s’aviseront-ils à temps que l’heure de quitter le rafiot de leurs illusions a sonné ?

D’autant que, si rien ne bouge, ce cauchemar surgi d’un scénario machiavélique d’appropriation politico-économique globale risque bien, contrairement à un Cartoon de Mickey Mouse ou d’un film de fiction horrifique, de durer encore longtemps.

En revanche, l’image permanente de la chienlit ploutocratique mondialisée de ce temps, ne cesse de démontrer que ce cauchemar-là, lui, est bien réel. En tout cas, aussi réel dans la durée que les gibets mondialistes plantés sur l’ensemble de la France. Une France désormais enchaînée, que des Banquiers Internationaux, aussi manipulateurs que pétés de thunes, ont désormais prise au piège de leurs convoitises attentatoires à la liberté économique des Français. Des Français aujourd’hui socialement et financièrement dépouillés de toute prérogative souveraine.

Dès lors, du point de vue de la self-défense démocratique, il importe de se convaincre de l’impérieuse nécessité de se soustraire au cauchemar de l’actuel marteau-pilon social de doctrinaires sans scrupules et d’idéologues euro-atlantistes passés maîtres dans l’art de l’escamotage des garde- fous traditionnels de l’unité française contre les tentatives mortelles de dévastation du modèle de vie français.

C’est pourquoi, pour toute personne préoccupée de son devenir social et indemne de toute contagion maçonnique, cette nécessité doit demeurer une priorité de tous les instants.

Sauf que cette priorité ne peut se comprendre sans une véritable mise à distance d’influences européistes, aussi trompeuses que toxiques. Voire, hostiles, comme c’est le cas avec le président actuel, diamétralement opposé, lui, à l’intérêt général du Peuple de France.

Pour l’instant, l’imposture de la nouvelle donne internationaliste : relativement à une UE de façade, se contente de faire graduellement monter la pression liberticide sur la majorité de ceux qui ne peuvent accepter les dévoiements fascistes, la volonté oppressive et la mainmise infernale d’un gang de malfrats internationalistes qui, – s’agissant de populations soi-disant réputées improductives –, s’applique à réduire à la portion congrue la légitimité économique de leurs revenus, broyés chaque jour davantage par les bulldozers politiques d’une prévarication européiste, devenue aujourd’hui insupportable.

Mais quoi ! Pourquoi se gêneraient-ils ? On achève bien les chevaux !

Aujourd’hui, les maîtres de la police de la pensée ; les forts en thème de la bérézina subversive de la France et leurs copains gentlemans globe-trotters de la cambriole, les mains plongées dans le tiroir-caisse des nations, n’ont plus de mots assez saignants du type : “fainéants”, “alcooliques,” “amateurs de diesel” et autres “sans dents”, pour nous contraindre de faire silence sur l’étendue de leurs crimes idéologiques de lèse-humanité.

En outre, ces augustes suborneurs de l’indivisible souveraineté française et de son histoire, tous ces spécialistes es pillage planétaire ; tous viscéralement obsédés par l’avènement hypothétique d’une France définitivement précarisée — alors destituable à souhait et soumise à merci—, n’ont jamais eu qu’une seule idée fixe : celle de pouvoir s’offrir une mise en adéquation contre nature de leurs feintes inclinations pour la supposée “légitimité” de leurs bons droits allégués, avec le caractère dominateur de leur propension à la razzia et à la mise en coupe réglée des peuples. Tout spécialement, dès que ceux-ci marquent le pas de leur méfiance ou de leur vigilance politique.

Pour l’heure, la confiscation de la dignité de la nation, de ses espérances : liées au viol de sa conscience identitaire et au vol crapuleux de tout ce qui représente la souveraineté inaliénable de son indépendance, touche à l’innommable. Autrement dit, à la pauvreté programmée, à l’humiliation et à la destruction des croyances séculaires de chaque Français et, partant, au mode de vie de chacun d’entre nous.

De ce point de vue, il n’est pas anodin de rappeler que derrière le gigantesque maelström meurtrier des valeurs humaines, se distingue un diabolique “ordo ab chao ” démentiel, mis en œuvre de longue date par des marchands de malheur de l’acabit d’un Rockefeller ou d’un Rothschild & Co. Et que c’est parmi ces fléaux de l’humanité que se recrutent les locataires du “Who’s Who” des Banquiers Internationaux. Lesquels, quelle que soit leur identité, n’en restent pas moins les véritables cerveaux responsables de la réalité des crises financières, des guerres et des désordres mondiaux : tant passés que présents. Ce qui explique pourquoi la réalité de notre planète ̶ qu’ils saignent aujourd’hui sans relâche et à l’envie ̶ , est devenue à présent si terrifiante.

Déjà, en son temps, le Commandeur de la France Libre, dans ses « Mémoires De Guerre », pressentait pour notre pays le déclin de son indépendance, mais aussi sa future et probable chute dans la mondialisation répressive ; avec le danger multiculturel pour l’Europe de se voir reléguer dans les culs-de-basse-fosse des trappes supra-nationales : creusées par les ennemis acharnés des Peuples et des États-Nations. À ce titre, comme on pourra le constater ici, son propos n’est rien moins que visionnaire : « Cependant, devant l’énormité des ressources américaines et l’ambition qu’avait Roosevelt de faire la loi et de dire le droit dans le monde, je sentais que l’indépendance était bel et bien en cause ».

Eh bien, à présent, nous y sommes ! En plein dedans ! Et ce ne sont ni les pantalonnades grotesques des laquais politiques à la botte de la « Makromandanture » du IVe Reich actuel, ni la brutalité d’un genre nouveau des troupes de CRS (mercenaires ?) étatiques du maintien d’un ordre publique désormais franco-européiste, ni l’élyséen et pathétique petit “Seigneur des anneaux” des chaînes qui strangulent et aliènent la liberté des Français, qui nous contrediront.

De plus, quand on sait que, financièrement entretenu par nos impôts, autrement dit, par l’argent de la “roture populacière”, par ailleurs tant décriée par une “élite” corrompue, nombre de ces dits CRS, ridiculement costumés dans un accoutrement hollywoodien, façon RoboCop, osent à présent s’en prendre… aux pompiers ; tabasser des journalistes indépendants, mais aussi toute personne en situation de témoigner de leur inconcevable sauvagerie, on se dit alors, en même temps que le tournis nous prend… qu’une nouvelle page encore plus sanglante ̶ de la barbarie totalitaire ̶ , est en train d’être tournée.

Quant aux violents coups de boutoirs populicides, visant à la résurgence et à l’établissement définitif d’une nouvelle dictature mondiale, s’ils annoncent au gré de l’actualité populaire les prémices lucifériennes de l’idéologie mondialiste : telle que les planificateurs diaboliques du Nouvel Ordre Mondial l’ont conçue, ce n’est pas pour autant le fait du hasard . Mais bien plutôt la volonté ploutocratique et criminelle de reconstituer — en un seul bloc dominateur — une nouvelle combinaison du Bolchévisme et du Nazisme réunis : deux Systèmes totalitaires aussi différents l’un de l’autre que… deux chats siamois. (Voir, respectivement, Vladimir Konstantinovitch Bukowsky, et Michaël Pinto-Duschinsky)

Pour ce qui est de l’Europe, vue par l’historien Michaël Pinto-Duschinsky, déjà cité, voici ce qu’il en dit : « Pour de nombreuses personnalités du monde industriel proche du régime Nazi, l’Europe est devenue une sorte de couverture pour la poursuite des intérêts nationaux allemands après la défaite d’Hitler… La continuité entre l’économie de l’Allemagne et les économies européennes de l’après-guerre est frappante. Certaines des grandes figures de l’économie nazie sont devenues les principaux bâtisseurs de l’Union européenne ».

Source : http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2011/09/18/cercle_37745.htm

« Face à l’absence d’Europe… », Dr Michael Pinto-Duschinsky, Historien

Voir, aussi, à la même adresse numérique, un article de Charles Catelin qui reprend cette déclaration d’Adolf Hitler : « La Providence m’a désigné pour être le grand libérateur de l’humanité. J’affranchis l’homme de la contrainte d’une raison qui voudrait être son propre but ; Je les libère d’une avilissante chimère qu’on appelle conscience ou monde et des exigences d’une liberté individuelle que très peu d’hommes sont capables de supporter. » Et qui, cyniquement, ne craignait pas d’ajouter : « Ils ont voté pour moi pour les libérer du poids de leurs liberté ».

Avez-vous bien lu la dernière phrase d’Hitler du paragraphe ci-dessus ? C’est ignoble n’est-ce pas ?

Alors, raison de plus de garder un œil sur le rétroviseur de ce type de passé politique qui, dès lors, permettra de mieux distinguer la différence du potentiel créateur entre l’“Eldorado” des verrous mondialistes et celui, libérateur, du phare souverain de notre indépendance.

Surtout aux prochaines présidentielles !

S’agissant de celles-ci, n’oublions pas que la campagne électoraliste d’un certain Macron était conduite, avant la date fatidique du 7 mai 2017, par des matamores manipulateurs de l’escroquerie mondialiste. Du coup, au chapitre des clowneries politiques, c’était, faut bien l’admettre, un tantinet un peu loufoque… un tantinet bien emballé… mais surtout un tantinet… beaucoup… beaucoup démagogique. Que voulez-vous, on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre…

D’ailleurs, tout dictateur en herbe le sait ou alors l’apprend à ses dépens. En tout cas, Macron, lui, le savait. Les médias aux ordres, aussi ! Les Français, eux, pas encore… Ils n’ont toutefois pas mis longtemps à comprendre que le mirobolant “Programme” de leur « Choupinet » préféré : le poète énamouré du fameux « Penser printemps ! », consistait, en réalité, à leur faire courir —les deux pieds dans un même sac — une longue course à l’échalote économique tout le long d’un vide abyssale nommé : Austérité, Chômage, Réforme de la retraite, Bombes lacrymogènes, Coma, Enfoncement de le zone crânio-faciale, Taxes tout azimut, etc. etc.

À quoi on peut, hélas, ajouter — cerise jaune sur un gilet ruisselant de sang — une succession d’horreurs insoutenables : telles que les atroces : « Opérations yeux crevés ».

À ce sujet, il faut savoir que, pour mieux mâter les foules rebelles, ce mode opératoire pratiqué dans notre pays, n’est qu’un copié collé analogue à celui des manœuvres militaires conduites en Israël et connues diversement sous des noms de code aussi enchanteurs que, par exemple : « Opération plomb durci ».

En France, ces manœuvres — quasi guerrières —, probablement inspirée par les « frères trois points » et, selon toute vraisemblance, spécifiquement organisées sur instruction oligarchique, consistent à éborgner quiconque refuse de se prosterner devant l’abomination emblématique du diable mondialiste.

Avec, à la clé : muselière, licou et horloge universelle de la mort économique pour tous.

En attendant, ces méthodes d’un autre âge n’ont visiblement ému aucun média mainstream . Ni « Choupinet » ni ses petits barons du clan des vide-goussets étatiques !

D’ailleurs, aux dernières nouvelles, installés dans le confort d’une quasi dictature totalitaire, ils seraient tous actuellement, à ce qu’on dit, au top de la forme que prennent aujourd’hui les successives atteintes à la liberté d’expression populaire ; les astronomiques et multiples ponctions publiques ; les taxations en avalanches… Sans compter les constantes manipulations d’opinion pratiquées à coups d’informations tronquées ou, au contraire, de désinformations massives.

Après quoi, loin des bombes “lacrymo” boostées au cyanure, on peut de nouveau voir “tout ce petit monde” ; si rassuré de se sentir à l’abri de tout danger personnel, se livrer de nouveau et sans entraves, à ses principales occupations mensongères à l’endroit même où il les avait laissées.

C’est d’ailleurs le seul endroit que tous les Français en déshérence ne connaissent maintenant que trop bien. Son nom ? LA PLACE DES MENSONGES !

Par ailleurs, peut-être est-il pertinent de rappeler ce que le site Wikipédia rapporte sur l’extrême dangerosité de ces bombes lacrymogènes : « Dans l’Union Européenne, seules les forces de police françaises les utilisent ».

Pourtant, réputées comme hautement handicapantes par nombre de spécialistes du monde médical, l’usage de ces bombes au pur “Gaz républicain”, singulièrement amoral, heurte toute conscience vraiment humaine.

Sauf que, en “Macronie”, l’enquiquinant, c’est que les pisse-froids d’“En Marche” et d’ailleurs, s’en tapent le coquillard. Et que le sort de leurs victimes ne leur chaut guère plus que les dernières hémorroïdes d’un indigène amazonien.

Dans le même temps, sur “Dailymotion”, le policier Alexandre Langlois confirme que la police utilise un nouveau type de gaz CS à la composition classée… Secret Défense. (!!!)

En attendant… Comme on dit… Passez muscade… !

Quant aux Macronistes de tout poil, peut-être se rappelleront-ils qu’il leur reste encore la planche savonnée des promesses macroniennes pour se consoler ̶ Yop la boum ! ̶ Et de se souvenir sans chougner, que le jour des présidentielles de 2017, ils ont voté Macron pour les libérer du poids de leurs libertés.

Aujourd’hui, excepté le surpoids de leurs incertitudes morales ou financières, se sentent-ils vraiment plus à l’aise ? Plus légers ? On en doute.

Pour les autres, tous les autres, une simple question : Vous avez dit Résistance ?

Par Thierry Theller

