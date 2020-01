Aerial Nature and Landscape [Video]

Time : 8 mn 06 / [1]

Pour illustration

Vidéos aériennes de nature et de paysage, panoramas de beaux paysages naturels

« Un être humain est une partie d’un tout que nous appelons Univers, une partie limitée dans le temps et l’espace.

Il s’expérimente lui-même, ses pensées et ses émotions comme quelque chose qui est séparé du reste, une sorte d’illusion d’optique de la conscience.

Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l’affection de quelques personnes proches de nous.

Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toutes créatures vivantes et la nature entière dans sa beauté. »

Albert Einstein (1879-1955), physicien théoricien

Vidéo :

[1] Best Aerial Nature and Landscape Videos – New York City Files / YouTube