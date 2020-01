Insolite : De mystérieux essaims de drones géants ont commencé à apparaître dans le ciel nocturne du Colorado et du Nebraska, et personne ne sait d’où ils viennent

Quelque chose d’étrange s’est produit la nuit dans l’est du Colorado.

Depuis la semaine de Noël, des drones géants mesurant jusqu’à 1,82 mètre (6 pieds) de diamètre ont été repérés dans le ciel la nuit, parfois en essaims pouvant en atteindre une trentaine. Le Denver Post a signalé pour la première fois ces mystérieuses observations de drones dans le nord-est du Colorado le 23 décembre. Les observations ont couvert six comtés du Colorado et du Nebraska.

Time : 2 mn 36 / [Vostvfr] / [1]

Capture d’écran vidéo / Pour illustration

Le shérif du comté de Phillips (Colorado), Thomas Elliott, n’a pas pu expliquer d’où venaient les drones ni à qui ils appartenaient, mais avait une compréhension approximative de leurs habitudes de vol. « Ils ont fait une recherche en mode ‘grille’ », a-t-il déclaré au Denver Post. « Ils volent au-dessus d’une zone virtuelle carrée puis passent à une autre ».

Un survol répétitif et planifié

Les drones, qui ont une envergure de 1.8 mètre selon les différents signalements, survolent les comtés de Phillips et de Yuma chaque soir depuis environ la semaine dernière, a déclaré Elliott lundi. Chaque nuit, au moins 17 drones apparaissent à environ 19h et disparaissent aux alentours de 22h, volant à une altitude allant de 60 à 90 mètres.

La Federal Aviation Administration a déclaré qu’elle ne sait pas d’où proviennent les drones. Les représentants de l’Air Force, de la Drug Enforcement Administration (DEA) et de l’US Army Forces Command ont tous déclaré que les drones n’appartenaient pas à leurs organisations.

Étant donné que l’espace aérien où les drones évoluent est relativement non gouverné, aucune réglementation n’oblige les opérateurs de drones à s’identifier. Elliott, cependant, a déclaré que les appareils autonomes ne semblaient pas malveillants.

Des signalements de drones ont eu lieu dans six comtés différents. Principalement dans le nord-est du Colorado et le sud-ouest du Nebraska. Crédits : DailyMail

Hypothèse : il pourrait s’agir de drones agricoles en phase de test

Le Denver Post s’est entretenu avec le photographe commercial et pilote de drones Vic Moss, qui a déclaré que les appareils semblaient rechercher quelque chose ou cartographier des zones. Moss a déclaré qu’ils volaient souvent la nuit, probablement à des fins d’examen des cultures. Ils pourraient également appartenir à une société locale de drones du Colorado, qui pourrait être en train de tester de nouvelles technologies.

En attendant, Moss exhorte les résidents à ne pas abattre les drones, car ils sont hautement inflammables. « Ils deviendraient comme des boules de feu qui brûleraient pendant longtemps, jusqu’à ce qu’ils s’écrasent », a-t-il déclaré. « Si vous abattez un drone au-dessus de votre maison et qu’il tombe dessus, vous pourriez ne plus avoir de logement en 45 minutes ».

Time : 2 mn 24 [Vostvfr] / [2]

Pour illustration

Source :

https://www.denverpost.com/2019/12/23/drones-mystery-colorado/

https://www.businessinsider.com/giant-drone-swarm-mystery-in-colorado-nebraska-skies-2019-12

https://www.sciencealert.com/mysterious-swarms-of-giant-drones-keep-appearing-at-night-over-colorado

https://trustmyscience.com/mysterieux-essaims-drones-geants-apparus-dans-ciel-nocturne-colorado-nebraska/

Article :

Jonathan Paiano / Trustmyscience

Vidéo :

[1] Mystery Drones Fly Over Colorado And Nebraska: Who’s Controlling Them? | TODAY / YouTube

[2] Large Drones Over Northeastern Colorado, Nebraska Cause Concern – CBS Denver / YouTube