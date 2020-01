Résumé SOTT – Décembre 2019 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Time : 19 mn 41 [Vostvfr] / [1]

Décembre 2019

Pour illustration

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

Après des températures estivales glaciales inhabituelles et des chutes de neige dans la région des Alpes victoriennes, l’Australie souffre d’un feu de brousse record qui a provoqué des dégâts dévastateurs. Les incendies ont déplacé des milliers de personnes et causé la mort d’un demi-milliard d’animaux jusqu’à présent.

Après enquête, la police australienne a conclu que les incendies criminels et la foudre sont à blâmer pour les incendies qui font rage … pas le changement climatique anthropique.

Au moins 150 maisons ont également été détruites par des incendies de forêt se déplaçant rapidement dans la ville chilienne de Valparaíso. Les zones résidentielles brûlaient toujours le jour de Noël.

La neige a recouvert le sol dans près de la moitié des 48 États inférieurs des États-Unis – 46,2% de la superficie terrestre -, la plus grande zone au début de décembre depuis le début des records de couverture de neige en 2003. La couverture de neige a également atteint les régions du nord du Mexique.

L’Islande a signalé une couverture de neige record de 9,14 mètre (30 pieds), tandis que 8 000 véhicules étaient bloqués au Cachemire à cause de 1 mètre (3 pieds) de neige.

Les tempêtes Elsa et Fabien font des ravages de la France et de l’Espagne en Italie. Au moins neuf décès ont été signalés en raison des doubles tempêtes qui ont secoué l’Europe occidentale et centrale. Les vents violents ont provoqué plus de 118 000 pannes de courant, dont la majorité a été signalées en France.

Fabien a également provoqué des inondations à Venise où des précipitations de 30 centimètres à 1 mètre (1 à 3 pouces) combinées à des marées hautes ont inondé des parties de la ville.

De fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain continuent de causer des dégâts dévastateurs dans le monde : 150 personnes ont été tuées au Kenya; 4 morts dans la province du Khuzestan, en Iran; des milliers de personnes touchées à Nariño et 8 disparues à Tolima, en Colombie; Beyrouth paralysé; 50 maisons sous l’eau à Sigi, Indonésie.

Un tremblement de terre de magnitude 6,9 ​​a frappé le sud des Philippines, tuant au moins une personne et faisant plusieurs blessés. Des routes et des bâtiments, y compris le bureau du gouvernement local, ont été endommagés.

Pour illustration

Original :

After unusual chilling summer temperatures and snowfall in the Victorian Alps area, Australia is suffering from an all-time record bush-fire that has provoked devastating damage. The fires have displaced thousands and has caused the dead of half a billion animals so far.

After investigation, the Australian police concluded that arsonists and lightning are to blame for the raging fires… not anthropogenic climate change.

At least 150 houses were also destroyed by fast-moving woodland fires in the Chilean city of Valparaíso. Residential areas were still burning on Christmas Day.

Snow covered the ground on nearly half of the lower 48 states of the US – 46.2 percent of land area -, the largest area on early December since snow cover records began in 2003. The snow cover also reached Mexico’s northern regions.

Iceland reported a record snow cover of 30 feet, meanwhile 8,000 vehicles were stranded in Kashmir caused by 3 feet of snow.

Storms Elsa and Fabien wreak havoc from France and Spain to Italy. At least nine deaths were reported due to the dual storms that rocked western and central Europe. The strong winds resulted in more than 118,000 power outages, the majority of which were reported in France.

Fabien also caused flooding in Venice where rainfall of 1-3 inches combined with high tides inundated parts of the city.

Heavy rain, floods and landslides keep causing devastating damage around the world: 150 people were killed in Kenya; 4 dead in Khuzestan Province, Iran; thousands affected in Nariño, and 8 missing in Tolima, Colobia; Beirut paralyzed; 50 houses under water in Sigi, Indonesia.

A 6.9 magnitude earthquake hit southern Philippines, killing at least one person and causing several injuries. Roads and buildings, including the local government office, were damaged.

Vidéo :

[1] Sott Earth Changes Summary December 2019 – Sott Media / YouTube