Iran | Crash aérien : Un Boeing 737 s’écrase à son décollage de Téhéran [Vidéos]

Un appareil Boeing 737 appartenant à la compagnie Ukraine Airlines s’est écrasé mercredi peu après son décollage de l’aéroport international de la capitale iranienne en direction de Kiev. Au moins 170 passagers et membres d’équipage sont morts.

Un Boeing 737 d’une compagnie ukrainienne transportant des passagers s’est écrasé ce mercredi 8 janvier au matin après son décollage de l’aéroport international de Téhéran à destination de Kiev, selon l’agence semi-officielle iranienne Isna.

« Tous les passagers sont morts », titre l’agence officielle Irna. Une information confirmée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Selon les données préliminaires, tous les passagers et membres d’équipage sont morts. », a-t-il écrit sur sa page Facebook, regrettant une « terrible nouvelle » et présentant ses « sincères condoléances aux proches et familles de tous les passagers et membres d’équipage ».

Peu auparavant, un haut responsable de la diplomatie ukrainienne, Vassyl Kyrylytch, a donné à l’AFP la même information sur l’absence de survivants. Il a déclaré que « selon des chiffres préliminaires, il y avait 168 personnes à bord » de ce vol qui devait relier la capitale iranienne à Kiev.

Toutefois, citant un porte-parole de l’aéroport international Imam-Khomeiny de Téhéran, Irna indique qu’il y avait 176 personnes à bord : 167 passagers et 9 membres d’équipage.

Selon Kiev, la majorité des passagers n’était pas ukrainienne: 82 Iraniens, 63 Canadiens étaient à bord.

Le lieu du crash du Boeing à Téhéran / Pour illustration

Une “panne de moteur”, deux jours après un contrôle technique

Selon les premiers éléments émergeant dans les médias iraniens, l’avion s’est écrasé sur le territoire de la ville de Chahriar, à l’ouest de la métropole de Téhéran. Il aurait pris feu. Dix ambulances ont été envoyées vers le lieu de l’accident, ajoute l’agence Isna.

« Notre ambassade est en train de préciser des informations sur les circonstances de cette tragédie et la liste des morts », a ajouté Volodymyr Zelensky sur Facebook.

L’ambassade ukrainienne en Iran a mis en cause “une panne d’un moteur de l’appareil due à des raisons techniques”, l’avion a ensuite pris feu. “La thèse d’un attentat terroriste est pour le moment exclue”, a précisé l’ambassade.

Toutefois, selon la compagnie aérienne Ukraine International Airlines, l’avion en question a passé son contrôle technique deux jours avant son crash . « L’avion a été fabriqué en 2016, il a été reçu par la compagnie aérienne directement de l’usine (Boeing). L’avion a subi sa dernière maintenance technique régulière le 6 janvier 2020 », a déclaré la compagnie sur Facebook précisant suspendre la liaison aérienne avec Téhéran sine die.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre toute « spéculation ». « Je demande vraiment à tout le monde de s’abstenir de toute spéculation et versions non vérifiées sur la catastrophe ».

Le lieu du crash du Boeing à Téhéran / Pour illustration

La télévision d’Etat iranienne a montré des images du site du crash sur lesquelles on voit des équipes de secouristes du Croissant Rouge iranien fouiller un terrain vague sur lequel des débris sont éparpillés.

Boeing, le constructeur américain de l’appareil, a réagi sur Twitter : « Nous sommes au courant des informations de presse qui viennent d’Iran et nous rassemblons davantage d’informations ».

Un crash en pleines tensions entre Iran et États-Unis

La chute de l’appareil est survenue peu après que l’Iran a tiré des missiles dans la nuit de ce mardi à mercredi sur des bases en Irak utilisées par des militaires américains pour venger la mort du général iranien Qassem Soleimaani.

Ce général, chef de la Force Al-Qods des Gardiens de la révolution, a été tué vendredi à Bagdad par une frappe aérienne des Etats-Unis.

A la suite des tirs de missiles iraniens, l’administration fédérale américaine de l’aviation, la FAA, a annoncé qu’elle suspendait les vols des compagnies enregistrées aux Etats-Unis au-dessus de l’Irak, de l’Iran et du Golfe.

Dans un communiqué, la FAA a déclaré avoir adopté « des restrictions de vol qui interdisent aux opérateurs de l’aviation civile américaine d’opérer dans l’espace aérien au-dessus de l’Irak, de l’Iran et des eaux du Golfe persique et du Golfe d’Oman ». « La FAA continuera à surveiller de près les événements au Moyen-Orient », ajoute le communiqué.

Pour illustration

