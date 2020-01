Samsung Neon : voici les humains artificiels, de véritables avatars numériques ultra-réalistes

La semaine passée, Trustmyscience vous présentait le mystérieux projet NEON, “l’humain artificiel” de Samsung. Certaines spéculations allaient dans le sens d’une version améliorée de Bixby, l’assistant virtuel vocal de Samsung, mais la marque y avait rapidement répondu par la négative. Certaines hypothèses avançaient quant à elles que la société développaient de véritables avatars virtuels humains ultra-réalistes, qui pourraient être utilisés à des fins de divertissement ou professionnellement, intervenant comme guides virtuels, réceptionnistes, présentateurs, etc.

Récemment, un tweet du responsable du projet ainsi que certaines vidéos issues du code source du site officiel le confirment. Le tweet ne fournit pas beaucoup d’informations, mais les vidéos ayant fuité semblent présenter une technologie qui du moins, se rapproche grandement de l’idée.

Le responsable de Neon, Pranav Mistry, chercheur en interaction homme-ordinateur, a publié l’image ci-dessous sur Twitter, montrant ce qui semble être l’un des avatars du projet. Mistry affirme que la technologie « Core R3 » de l’entreprise peut désormais « créer de manière autonome de nouvelles expressions, de nouveaux mouvements, de nouveaux dialogues (même en hindi), complètement différents des données capturées d’origine ».

Des vidéos extraites du code source du site officiel et publiées sur Reddit

Les vidéos non répertoriées extraites du code source de la page d’accueil de Neon ont révélé davantage de “modèles” de ces assistants virtuels. Les séquences étaient à l’origine publiées sur Reddit, mais ont maintenant été supprimées. Vous pouvez les visionner dans la vidéo YouTube ci-dessous. Les avatars semblent extrêmement réalistes. Vous aurez l’impression de voir de véritables personnes filmées, mais il s’agirait réellement d’entités générées par ordinateur.

Avatars créés par ordinateur / Pour illustration

Time : 5 mn 21 [Vostvfr] / [1]

Dans quelle mesure ces avatars sont-ils générés par ordinateur ?

Les assistants virtuels proposés par la firme sont-ils entièrement générés par ordinateur, ou sont-ils plutôt basés sur une capture vidéo haute-fidélité animée après coup ? Et, plus important encore, à quel point ces avatars sont-ils performants pour tenir une conversation et émettre des expressions humaines ?

Les responsables du projet Neon semblent affirmer que les avatars peuvent être confondus avec de vrais humains. Une telle affirmation impliquerait un énorme bond en avant par rapport à la technologie actuelle.

À en déduire des informations et vidéos disponibles à ce jour, les avatars présentés (du moins certains) sont issu de véritables personnes numérisées au préalable. Cependant, la mise en mouvement ainsi que les dialogues qu’ils sont capables de tenir par la suite semblent entièrement générés par algorithmes.

Dans un entretien récent, Mistry a précisé qu’il pense que les « humains numériques » seront une technologie majeure dans les années 2020. « Les films sont d’excellents exemples où l’IA est introduite dans notre monde », a déclaré Mistry à LiveMint. En effet, souvenez-vous de l’avatar virtuel (visage) ultra-réaliste du regretté Paul Walker, créé pour finaliser Fast and Furious 7.

« Dans Blade Runner 2049, l’officier K développe une relation avec son compagnon holographique Joi, une intelligence artificielle. Alors que les films peuvent perturber notre sens de la réalité, les “humains virtuels” ou les “humains numériques” seront une réalité. Un humain numérique pourrait étendre son rôle pour faire partie de notre vie quotidienne : présentateur virtuel de nouvelles, réceptionniste virtuelle ou même star de cinéma générée par IA » ajoute-t-il.

Mais pour le moment, il convient d’attendre avant d’émettre des conclusions, afin de déterminer si les avatars de Neon peuvent réellement répondre à ces attentes. Jusqu’à présent, il faut avouer que la société nous offre principalement du battage médiatique… Quoi qu’il en soit, Neon sera officiellement présenté au CES dans moins de 24 heures, et nous en saurons alors davantage.

