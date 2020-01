Nox Atacama II [Vidéo 8K]

Time : 4 mn 56 / [1]

The Atacama Desert / Pour illustration

Traduction rapprochée :

Abritant le ciel le plus sombre et le plus pur du monde, le désert d’Atacama offre une vue sur le ciel nocturne pas comme les autres. 2 ans après la première vidéo très réussie « Nox Atacama », nous retournons dans cette magnifique région et sommes récompensés par un nombre incalculable d’étoiles et de nébuleuses fantastiques dans l’un des endroits les plus calmes et vides de la Terre. Pas un seul bruit ne détourne l’attention du grand spectacle que nightky a à offrir.

Tourné sur un mois en mars / avril 2019, j’ai travaillé dans des températures glaciales, des altitudes jusqu’à 5200m / 17000ft, des lacs salés et des pentes glacées. L’Atacama n’est pas accueillant pour la vie et l’équipement. Le manque d’oxygène fait qu’il est difficile de faire quoi que ce soit à ces hautes altitudes. Mais il offre sans aucun doute des vues épiques et vastes de l’un des plus grands paysages de la Terre.

Original :

Home to the darkest and cleanest skies in the world, the Atacama Desert offers views to the nightsky like no other. 2 years after the very successful first video « Nox Atacama » we return to this magnificent region and get rewarded with uncountable numbers of stars and fantastic nebulae in one of the most quiet a empty places on earth. Not a single noise distracts from the grand show the nightsky has to offer.

Filmed over a month in Mar/April 2019, I worked in freezing temperatures, altitudes up to 5200m/17000ft, salt lakes and icy slopes. The Atacama is not welcoming to life and equipment. The lack of oxygen makes it tough to get anything done in these high altitudes. But it provides without doubt for epic and vast vistas of one of the greatest landscapes on earth.

The Atacama Desert / Pour illustration

Source :

Business-Contact : martin[@]timestormfilms.net

Stock Footage : https://timestormfilms.net/portfolio-posts/atacama-stock-footage/

Website : https://timestormfilms.net/

Instagram : https://www.instagram.com/martin_heck/

Note :

Musique : “Back to Earth” and « Gamma Ray » – Hector Posser

Sur le même thème :

Nox Atacama | Wonderful desert night scenery [Vidéo 8K]