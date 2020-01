Que révèlent nos ongles sur notre santé ? [Vidéos]

Time : 3 mn 40 / [1]

Le Docteur Gérald Kierzek nous explique en quoi les ongles reflètent notre état de santé.

Les ongles peuvent en dire beaucoup plus sur notre santé que nous ne le pensons. Certaines conditions peuvent causer des changements dans la couleur, la forme ou la texture des ongles. Bien que certains changements soient naturels, il y en a aussi un certain nombre qui peuvent indiquer des problèmes médicaux sous-jacents.

Ici, nous avons compilé 10 signes et symptômes aux ongles et ce qu’ils peuvent révéler sur votre santé :

1. Ongles bleutés

Les ongles deviennent bleutés quand il n’y a pas assez d’oxygène dans votre sang. Cela peut apparaître lorsque votre main est exposée à des températures froides, ce qui provoque la contraction de vos vaisseaux sanguins pour conserver de l’énergie.

Une fois que vous êtes réchauffé, la couleur de vos onglets devrait revenir à la normale. Si les ongles restent bleus, cependant, il est possible qu’un problème sous-jacent empêche votre corps de diffuser suffisamment d’oxygène par votre circulation sanguine. De nombreux problèmes pulmonaires, cardiaques et vasculaires peuvent ainsi entraîner l’apparition d’ongles bleus.

2. Ongles blancs

Avoir des ongles pâles ou blancs signifie habituellement que le corps est pauvre en globules rouges à cause d’une mauvaise alimentation ou d’un état qui perturbe l’absorption des nutriments. Le diabète ou l’anémie peuvent également causer des ongles blancs.

Les ongles qui sont principalement blancs avec un bord rouge ou foncé au sommet sont un signe connu sous le nom des ongles de Terry. Bien qu’elle puisse survenir avec le vieillissement naturel du corps, la condition des ongles Terry peut aussi être un signe avant-coureur d’affections sous-jacentes, notamment la cirrhose, les maladies rénales chroniques et l’insuffisance cardiaque congestive. En fait, environ 80 % des patients atteints de cirrhose ont les ongles de Terry.

3. Petites taches blanches

Ces petits traits blancs apparaissant sur les ongles des doigts ou des orteils sont appelés leuconychies. C’est en fait courant chez les adultes en bonne santé et c’est tout à fait inoffensif. Les leuconychies sont habituellement provoqués par des dommages à la base de l’ongle.

Ces blessures peuvent survenir lorsque vous vous cognez les ongles ou par d’autres formes de traumatisme contondant. En raison du temps qu’il faut pour que vos ongles grandissent, il y a peu de chance que vous vous souveniez du choc exact qui aurait causé ces taches blanches. Au fur et à mesure que l’ongle grandit, la partie endommagée se déplace vers le haut et finit par disparaître.

4. Ongles fendus ou cassants

La fissuration des ongles est plus fréquente chez les femmes, mais les hommes peuvent aussi éprouver ce problème. Cette caractéristique peut être associée à divers problèmes de santé, allant d’une maladie thyroïdienne à l’anémie ferriprive. Selon la gravité du problème, vous devrez peut-être prendre des suppléments de fer ou simplement inclure plus d’aliments riches en fer dans votre alimentation.

Les sardines, les fruits de mer, les céréales, les viandes rouges, les volailles sont d’excellentes sources de ce minéral. Si vous menez une vie active, vous voudrez peut-être aussi augmenter votre apport en protéines pour que vos ongles puissent supporter plus de friction et de traumatismes.

5. Lignes verticales noires sous l’ongle

L’une des causes les plus courantes des décolorations noires sous l’ongle vient d’un traumatisme, un choc causé à cet endroit, qui peut provoquer l’éclatement des vaisseaux sanguins sous l’ongle. De telles blessures guérissent habituellement d’elles-mêmes en quelques jours.

Cependant, quand des lignes verticales noires apparaissent le long de l’ongle, c’est peut-être un signe de mélanome subungual, une forme dangereuse de cancer de la peau. Ces bandes noires s’assombrissent avec le temps, et l’ongle affecté peut devenir douloureux ou même saigner. Lorsqu’elles s’accompagnent de symptômes comme la fatigue, la fièvre ou de l’essoufflement, ces lignes noires sur les ongles peuvent être un indicateur d’endocardite, une infection bactérienne des valves cardiaques.

6. Ongles jaunes

Quand les ongles jaunissent, cela signifie généralement qu’ils sont infectés par un champignon. Tremper vos mains ou vos pieds dans de l’eau chaude mélangée à du bicarbonate de soude peut empêcher le champignon de se propager. En effet, le bicarbonate de soude créé un environnement alcalin hostile aux champignons, qui ne peuvent se développer que dans un environnement où le pH est bas. Il faut le répéter régulièrement pour avoir des effets durables.

Vous pouvez aussi ajouter du peroxyde d’hydrogène, un ingrédient commun présent dans les dentifrices blanchissants, si vous souhaitez avoir un meilleur effet d’éclaircissement de vos onglets. Dans de rares cas, cependant, des ongles qui restent jaunes malgré des traitements répétés peuvent indiquer des problèmes thyroïdiens, du diabète ou même un cancer de la peau.

7. Lignes horizontales blanches

Les « lignes de Mees » sont des lignes blanches et horizontales de décoloration des ongles, une manifestation qui est typiquement associée à l’intoxication par l’arsenic. Cependant, les lignes de Mees peuvent aussi être le signe d’autres problèmes, dont l’insuffisance rénale ou cardiaque.

Les lignes de Beau peuvent ressembler aux lignes de Mees, mais elles sont différentes. Les lignes de Beau se développent habituellement lorsque la croissance de l’ongle est temporairement perturbée en raison de blessures, d’une coupe trop intensive des ongles ou de conditions inflammatoires telles que le psoriasis. Bien qu’il n’y ait pas grand-chose que vous puissiez faire, les lignes de Beau poussent avec l’ongle et finiront par disparaître. Le remplacement complet d’un ongle prend environ six mois.

8. Ongles en forme de cuillère

Un ongle en forme de cuillère, comme son nom l’indique, est un endroit où l’ongle devient concave comme une petite cuillère, ce petit creux peut parfois même contenir une goutte d’eau. Les ongles en forme de cuillère sont si fins et souples que les bords extérieurs se relèvent.

Cette affection est généralement associée à l’anémie ferriprive, qui est la carence nutritionnelle la plus répandue dans le monde. On l’observe également chez les personnes atteintes de psoriasis, une maladie auto-immune qui touche principalement la peau. Mais les patients atteints de psoriasis présentent généralement d’autres symptômes caractéristiques tels que des éruptions cutanées.

9. Ongles rongés

À un moment donné de notre vie, nous nous sommes probablement tous rongés les ongles une ou deux fois. Mais certaines personnes le font beaucoup plus souvent et de façon compulsive. Bien sûr, il peut y avoir un million de raisons pour lesquelles les gens se rongent les ongles ; certains le font pour faire face à l’anxiété ; d’autres le font simplement parce qu’ils n’ont pas d’autres choses à faire quand leur esprit est ailleurs.

Bien qu’insalubre, ronger ses ongles ne causent pas nécessairement de graves dommages aux ongles ou aux dents. Mais si vous voulez vous débarrasser de cette habitude, vous pouvez commencer par faire quelque chose d’autre avec vos mains lorsqu’une envie de vous ronger les ongles se manifeste. Qu’il s’agisse de jouer avec une balle anti-stress, de cliquer sur un stylo ou de se tourner les pouces, il y a en fait beaucoup de choses que vous pouvez faire pour garder vos mains occupées et loin de votre bouche.

10. Ongles striés

Beaucoup de gens ont des lignes verticales le long de leurs ongles. Ils peuvent aussi remarquer que ces stries verticales deviennent plus nombreuses et plus proéminentes à mesure qu’ils vieillissent. Cela se produit parce que les ongles vieillissants réduisent graduellement leur capacité d’absorber les nutriments et l’humidité. Signe assez courant du vieillissement, les stries verticales des ongles ne sont généralement pas un motif d’inquiétude.

Cependant, les stries qui apparaissent en même temps que d’autres signes, comme des ongles rugueux ou cassants, qui ne sont pas causés par le vieillissement, peuvent indiquer d’autres problèmes de santé. Certains types d’anémie, par exemple, peuvent faire apparaître des stries verticales plus visibles que d’habitude.

