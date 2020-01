le plus long trajet en train du monde

En mars 2010, les sites d’information étaient en effervescence avec l’annonce d’un projet de ligne ferroviaire à grande vitesse soutenue par la Chine qui pourrait transporter les passagers entre Londres et Pékin à des vitesses allant jusqu’à 345 km/h, complétant ainsi les 17 pays, 8.160 km de trajet en seulement deux jours. Bien qu’un projet aussi fantastique soit probablement possible dans des prochaines décennies, il n’est pas possible de terminer un si long voyage exclusivement en train. En fait, vous pouvez faire un voyage encore plus long en ce moment et ne jamais quitter le train, sauf pour changer de voiture. Le hic, bien sûr, est que cela vous prendra beaucoup plus de temps que deux jours (et vous coûtera probablement assez cher).

Le plus long trajet en train ininterrompu, y compris les transferts de fret, s’étend en effet au-delà de Londres et de Pékin. En partant de la côte portugaise, on peut voyager en train non seulement en Chine mais jusqu’au sud du Vietnam, sur une distance de 17.000 km.

Commençant au Portugal à Porto, les deux premiers jours de ce voyage sont (relativement) simples, car tous les pays traversés sont membres de l’Union européenne, et tous sauf la Pologne sont couverts par Eurail, un consortium de transporteurs ferroviaires qui collabore à la vente de billets. Bien que cela garantisse un certain niveau de coordination dans les voyages et qu’un pass Eurail puisse accorder un accès gratuit à une grande partie de l’itinéraire, des frais de voyage et de réservation supplémentaires s’appliquent toujours à la plupart des trains à grande vitesse et en train couchette.

En utilisant le calendrier le plus court, la distance entre le centre côtier de Porto et la capitale polonaise de Varsovie peut être parcourue en 40 heures et 33 minutes (y compris les changements de fuseau horaire) avec seulement quatre transferts. De Porto, les voyageurs se dirigeraient une heure au sud le long de la côte atlantique dans un train à grande vitesse vers Coimbra. Après une escale d’une heure à Coimbra, un train régulier se dirige vers l’est sur toute la largeur du Portugal (très lentement, il faut le dire) avant de continuer vers le nord-ouest de l’Espagne via Salamanque, Valladolid et Vitoria-Gasteiz en France à Hendaye (les réservations sont obligatoires sur ce voyage qui est assis en deuxième classe uniquement). Une fois en France, c’est un transfert sur le TGV (mais pas les trains à grande vitesse, qui n’emprunteront pas cet itinéraire particulier avant 2017) pour un voyage de six heures à Paris. Un transfert d’une heure sur le métro parisien vous emmène à l’extrémité nord de la ville, où un train à grande vitesse vous transporte jusqu’à Cologne en seulement trois heures, s’arrêtant uniquement à Bruxelles, Liège et Aix-la-Chapelle. Il faut attendre trois heures à Cologne avant de pouvoir prendre le train en direction est d’Amsterdam à Varsovie. Le temps de trajet de Cologne à travers l’Allemagne et la Pologne jusqu’à Varsovie via Dortmund, Hanovre, Berlin, Rzepin et Poznan est de dix heures, mais au moins c’est confortable dans une voiture-lit.

Depuis la Pologne, les voyageurs ont deux options : voyager à travers la Biélorussie, qui nécessite un visa de transit, une demande en personne qui prend des jours pour être traiter; ou prendre l’option légèrement plus longue mais plus sensée, qui consiste à continuer vers le nord à travers les États baltes, puis à l’est vers la Russie, ce qui ajouterait un jour et de l’euro à votre facture, mais éliminerait certains tracas . Cependant, nous sommes intéressés que par la route directe la plus longue possible en train, et le train passant par la Biélorussie est la route directe. Ce voyage quittera Varsovie à 22h45 et prendra plus d’une journée pour se terminer. Intégrant deux changements de fuseau horaire, le long trajet de 1.311 km jusqu’à Moscou dure 26 heures et 25 minutes.

Faites des plans à l’avance pour une journée à Moscou, car c’est une escale de 18 heures et 25 minutes avant de monter dans le train qui vous emmènera presque dans l’océan Pacifique. De Moscou, c’est un transfert sur le légendaire Transsibérien. Mais en respectant le principe de l’itinéraire direct le plus long possible, cela n’inclura pas un voyage le long de la ligne principale jusqu’à Vladivostok. Au lieu de cela, après avoir fait un voyage épique à travers la majeure partie de la Russie via Perm, Ekaterinbourg, Omsk, Novossibirsk, Krasnoyarsk et Omsk, ce train tourne vers le sud à Oulan-Oude en Mongolie avant d’arriver à Pékin, six nuits et 7.622 km après avoir quitté Moscou. Le train Moscou-Oulan Bator-Pékin est un trajet confortable et plutôt peu coûteux compte tenu de la distance énorme impliquée à 723 Euros pour une couchette dans un 4 couchettes et 1017 Euros pour une couchette dans un 2 couchettes. Vous devrez vous arrêter à la frontière sino-mongole pour un passage de roue de quatre heures car les chemins de fer chinois fonctionnent sur une voie plus étroite que la Russie et la Mongolie.

Depuis Pékin, la dernière étape de votre voyage à travers l’Eurasie commence. Ce sera un peu pressé de se rendre de la gare centrale de Pékin à Pékin Ouest pour prendre le train jusqu’à Hanoï, mais l’ouverture de la nouvelle ligne 9 du métro de Pékin le mois prochain vous permettra de ne pas avoir à tricher en prenant un bus. En voyageant vers le sud via Zhengzhou, Guilin et Nanning, il y a un changement de train à la frontière vietnamienne car le Vietnam utilise un écartement d’un mètre pour ses voies ferrées . Hanoi est à un peu plus de quatre heures de la frontière. Une fois dans la capitale vietnamienne, c’est une escale de onze heures avant le voyage de 33 heures, 1.726 km à Saïgon, Ho Chi Minh-Ville, où vous atteignez la fin de votre longue balade. Le trajet à travers le Vietnam est le moins cher, variant entre 45 Euros et 70 Euros pour toute la longueur du pays, et en raison de la nécessité de reconstruire l’ensemble du système ferroviaire à partir de zéro après la guerre du Vietnam, les trains sont plutôt nouveaux et agréables.

Au total, le trajet de 17.000 km dure 327 heures, changements de fuseau horaire compris. Cela fait plus de 13 jours et demi. En empruntant la voie express, vous pourrez peut-être payer un peu plus de 1798 Euros, et vous pourrez toujours réserver en première classe pour 3058 Euros (mais ne prenez ces tarifs pour acquis puisque tout le monde, des agents de voyage aux autorités locales et aux fournisseurs d’agrément ne manqueront pas d’ajouter un surplus au montant total).

Voici l’itinéraire détaillé avec la durée du trajet et le prix moyen :

– Porto (Portugal) – Coïmbre (Portugal) : 1h23 / 16.50 euros

– Coïmbre (Portugal) – Hendaye (France) : 10h56 / 77 euros

– Hendaye (France) – Paris (France) : 6h23 / 80 euros

– Paris (France) – Cologne (Allemagne) : 3h20 / 68 euros

– Cologne (Allemagne) – Varsovie (Pologne) : 10h19 / 39.50 euros

– Varsovie (Pologne) – Moscou (Russie) : 18h04 / 157 euros

– Moscou (Russie) – Pékin (Chine) : 136h29 / 650 euros

– Pékin (Chine) – Hanoï (Vietnam) : 55h25 / 293 euros

– Hanoï (Vietnam) – Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam) : 33h10 / 60 euros

Qui est partant pour un tel voyage ?

Article :

Fred Berg / Basement Geographer

Traduction rapprochée

Note :

Tous les prix provenaient hâtivement de divers sites de voyage. Ils ne sont présentés qu’à des fins descriptives et ne doivent pas être considérés comme exacts. Assurez-vous toujours de faire des recherches approfondies sur les tarifs lorsque vous planifiez votre voyage.