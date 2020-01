Agility Robotics : Digit, le robot livreur bipède [Vidéos]

Time : 1 mn 41 / [1]

Alors que la popularité des achats en ligne continue de croître, à quoi ressemblera le service de livraison à l’avenir ? Ford s’associe à Agility Robotics pour explorer comment le nouveau robot de l’entreprise, Digit, peut aider à acheminer les colis à votre porte efficacement à l’aide de véhicules autonomes. Non seulement Digit fonctionne en collaboration avec des véhicules autonomes, mais il peut également monter des escaliers et franchir des obstacles inattendus pour vous livrer des colis directement à votre porte.

Crédit : Agility Robotics / Pour illustration

Conçu par Agility Robotics, le robot livreur bipède connu sous le nom de Digit fait encore une fois parler de lui. En effet le fabricant a enfin annoncé les précommandes pour sa machine ! Par ailleurs, il faut savoir que le nombre d’exemplaires prévu sera plutôt limité pour la première année.

Un robot livreur bipède

La première fois que nous avions évoqué Digit, c’était en mars 2019. Agility Robotics avait fait le buzz avec ce robot bipède destiné à la livraison de colis. Doté de deux bras et de deux jambes, ce robot est capable de porter des objets pesant jusqu’à 18 kg. Surtout, Digit est équipé d’un système LIDAR (ou télédétection par laser), ce qui lui permet d’évaluer la distance des objets, d’appréhender son environnement , et donc de franchir les obstacles de manière totalement autonome.

Comme l’explique The Verge dans un article publié le 6 janvier 2020, Agility Robotics vient d’ouvrir les précommandes pour son robot ! Le prix de vente reste encore inconnu, mais il s’agit selon la start-up d’une somme à six chiffres (en dollars). Il faut également savoir qu’en 2020, entre 20 et 30 exemplaires du robot seront produits. Si tout se passe bien, ce nombre pourrait bien doubler en 2021. Rappelons au passage qu’il s’agit ici du tout premier robot bipède de cette taille à être commercialisé !

Crédit : Agility Robotics / Pour illustration

Plus qu’un livreur de marchandises

Le constructeur Ford a également participé à la conception du robot Digit et a annoncé lors du CES 2020 vouloir acquérir plusieurs exemplaires. Ford n’est autre que le tout premier client d’Agility Robotics et ceci est loin d’être un hasard. En mai 2019, le constructeur avait dévoilé un surprenant concept de livraison à domicile (voir vidéo en début d’article). Il s’agissait de coupler un robot Digit avec une camionnette autonome. Cette dernière aura d’ailleurs la responsabilité de guider le robot en lui traçant son itinéraire jusqu’à la porte d’entrée (ou la boîte aux lettres) du destinataire.

Selon Agility Robotics, l’utilisation du robot Digit pourrait dépasser le cadre de la livraison de marchandises. En effet, le fabriquant a évoqué un emploi dans l’industrie (usines) ou encore dans la surveillance des infrastructures urbaines. Cependant, la start-up a rappelé être totalement contre l’armement de ses machines.

Toutefois, les forces armées américaines visiblement intéressées pourraient en faire un usage non-létal.

Crédit : Agility Robotics / Pour illustration

Bonus

Time : 1 mn 30 / [2]

Crédit : Agility Robotics / Pour illustration

Source :

Article :

Yohan Demeure, rédacteur scientifique / Sciencepost

Vidéo :

[1] Digit: Future of Self-Driving Vehicle Delivery | The Future of Ford and Transportation | Ford – Ford Motor Company / YouTube

[2] Digit v2: Special Delivery – Agility Robotics / YouTube