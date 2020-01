Les légendes du cinéma : Francelia Billington

Francelia Billington (1895-1934)

Francelia Billington naît le 1er février 1895 à Dallas, au Texas.

Elle commence sa carrière en 1912 avec le film « The Mayor’s Crusade ». C’est une réussite et entame une carrière d’actrice comme elle le voulait. Elle tournera dans près de 130 films de 1912 à 1930.

Elle aura joué dans de bons films comme « Hearts Of The West » (1925), « Two Fisted Thompson » (1925) et « Range Vultures » (1925) avec son mari avec qui elle forme un couple qui plaît au public.

Mais aussi « Blind Husbands » (1919) de et avec Erich Von Stroheim, « Desert Love » (1920) et « The Terror » avec Tom Mix et « Tex » (1926) avec Ruth Mix.

En 1920, elle se marie avec l’acteur Lester Cuneo (1888-1925) jusqu’au 31 octobre 1925. Ils eurent deux enfants. Lester se suicida deux jours après que son divorce avec Francelia soit devenu définitif.

L’avènement du parlant l’oblige à se retirer. En 1930, elle tourne dans son dernier film « The Mounted Stranger » dans un petit rôle.

Francelia décède à l’âge de 39 ans, le 24 novembre 1934 de la tuberculose à Glendale, en Californie.

Francelia Billington (1895-1934)

Source :

http://encinematheque.fr/index.php

https://www.bd-cine.com/acteurs.php

https://www.imdb.com/name/nm0082537/

https://en.wikipedia.org/wiki/Francelia_Billington

Article :

Ancien site web qui n’existe plus : http://vargen57.unblog.fr/